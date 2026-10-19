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Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, με το Brent να υποχωρεί κάτω από τα 108 δολάρια το βαρέλι, παρά τη νέα κλιμάκωση των επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ρωσίας και σε δεξαμενόπλοια στη Μέση Ανατολή.

Η αγορά καλείται να σταθμίσει δύο αντίρροπες εξελίξεις: από τη μία, τους αυξανόμενους κινδύνους για τις ενεργειακές προμήθειες εξαιτίας των πολεμικών επιχειρήσεων και, από την άλλη, την απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να χαλαρώσει περιορισμούς στις ρωσικές εξαγωγές καυσίμων, ενισχύοντας τις προσδοκίες για μεγαλύτερη προσφορά στην παγκόσμια αγορά.

Το brent αυτή την ώρα διαπραγματεύεται στα 107,92 δολ/βαρέλι με απώλειες 1,77%, ενώ το αμερικανικό αργό WTI ξεπερνά τα 100 δολάρια και βρίσκεται στα 100,58 δολ/βαρέλι με πτώση -0,82%.

Χθες Κυριακή, τα συμβόλαια Brent διαμορφώνονταν στα 108,82 δολάρια, με απώλειες 1,04 δολαρίου, ενώ το αμερικανικό WTI υποχωρούσε κατά 26 σεντς, στα 101,15 δολάρια.

Η νέα πτώση της Δευτέρας ακολούθησε την έντονη άνοδο της προηγούμενης εβδομάδας, όταν το Brent είχε κλείσει την Παρασκευή στα 109,86 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο.

Ουκρανικά drones έπληξαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Αγία Πετρούπολη

Νέα ανησυχία για τις ρωσικές εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων προκάλεσε η μαζική επίθεση ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών την Κυριακή σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Αγία Πετρούπολη.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της πόλης, Αλεξάντερ Μπεγκλόφ, πυρκαγιές ξέσπασαν σε πετρελαϊκό τερματικό σταθμό και σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων μετά τα ουκρανικά πλήγματα.

Ο τερματικός σταθμός της Αγίας Πετρούπολης εξάγει περίπου 120.000 βαρέλια διυλισμένων πετρελαϊκών προϊόντων ημερησίως, κυρίως μαζούτ, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης ενεργειακών αγορών Kpler.

Η έκταση των ζημιών δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί, γεγονός που δυσκολεύει την εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων στις ρωσικές εξαγωγές.

Η επίθεση εντάσσεται σε νέο κύμα ουκρανικών πληγμάτων κατά ρωσικών ενεργειακών υποδομών, με στόχο εγκαταστάσεις που συνδέονται με την παραγωγή, αποθήκευση και διακίνηση καυσίμων.

Η εκεχειρία που δεν άντεξε και η απάντηση Ζελένσκι

Η Ουκρανία είχε αναστείλει προσωρινά τις επιθέσεις της κατά ρωσικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ στις 11 Οκτωβρίου ότι Κίεβο και Μόσχα είχαν συμφωνήσει σε εκεχειρία στον ενεργειακό τομέα.

Ωστόσο, οι ρωσικές επιθέσεις κατά ουκρανικών ενεργειακών υποδομών συνεχίστηκαν και μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα ότι το Κίεβο θα επαναλάβει τα πλήγματα κατά ρωσικών εγκαταστάσεων ως απάντηση στη συνέχιση των ρωσικών επιθέσεων.

Η επανέναρξη των επιχειρήσεων αναδεικνύει την ευθραυστότητα της προσπάθειας αποκλιμάκωσης, με την ενεργειακή υποδομή να παραμένει βασικό πεδίο της αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο χωρών.

Νέες επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στον Περσικό Κόλπο

Την ίδια ώρα, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πηγή αβεβαιότητας για την παγκόσμια αγορά πετρελαίου.

Δύο δεξαμενόπλοια δέχθηκαν επίθεση την Παρασκευή στα ανοικτά της Σαουδικής Αραβίας, στον Περσικό Κόλπο, σύμφωνα με αναφορές του βρετανικού Κέντρου Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου (UKMTO).

Στο πρώτο περιστατικό, μικρό σκάφος εκτόξευσε ρουκετοβόλο βλήμα εναντίον δεξαμενόπλοιου αγνώστων στοιχείων, σε απόσταση περίπου 78 ναυτικών μιλίων βορειοανατολικά του Αλ Τζουμπάιλ.

Σε ξεχωριστό περιστατικό, το δεξαμενόπλοιο ST3 επλήγη από βλήμα άγνωστης προέλευσης, σύμφωνα με την ίδια υπηρεσία.

Οι επιθέσεις ενισχύουν τις ανησυχίες για την ασφάλεια της εμπορικής ναυσιπλοΐας στην περιοχή, σε μια περίοδο κατά την οποία το Ιράν έχει κλιμακώσει τις επιχειρήσεις κατά πλοίων στον Περσικό Κόλπο, στα Στενά του Ορμούζ και στον Κόλπο του Ομάν.

Τα περιστατικά αυτά επιβαρύνουν το ήδη τεταμένο περιβάλλον για τις θαλάσσιες μεταφορές ενέργειας, καθώς οι συγκεκριμένες διαδρομές έχουν καθοριστική σημασία για τις εξαγωγές αργού πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή.

Η κίνηση Τραμπ που αλλάζει τις ισορροπίες στην αγορά

Παρά την κλιμάκωση των γεωπολιτικών κινδύνων, οι τιμές του πετρελαίου δέχονται πιέσεις μετά την απόφαση της Ουάσιγκτον να προχωρήσει σε χαλάρωση κυρώσεων και δασμών που επηρεάζουν τις ρωσικές εξαγωγές καυσίμων.

Η αμερικανική πρωτοβουλία δημιουργεί προσδοκίες ότι μεγαλύτερες ποσότητες ρωσικών πετρελαϊκών προϊόντων θα μπορούσαν να επιστρέψουν στη διεθνή αγορά.

Σύμφωνα με το Reuters, η εξέλιξη αυτή έχει οδηγήσει τους επενδυτές σε επανεκτίμηση των προοπτικών της προσφοράς, περιορίζοντας μέρος των αυξήσεων που είχαν προκαλέσει οι φόβοι για διαταραχές στη Μέση Ανατολή.

Η κυβέρνηση Τραμπ προβλέπει περίοδο αξιολόγησης 60 ημερών πριν από την πλήρη εφαρμογή των αλλαγών, στοιχείο που διατηρεί αβεβαιότητα γύρω από τις πραγματικές ποσότητες καυσίμων που θα μπορούσαν να διοχετευθούν στην αγορά.

Στο επίκεντρο η προσφορά πετρελαίου και τα Στενά του Ορμούζ

Οι επενδυτές παρακολουθούν πλέον δύο βασικούς παράγοντες: κατά πόσο η χαλάρωση των αμερικανικών περιορισμών θα αυξήσει τις διαθέσιμες ποσότητες ρωσικών καυσίμων και αν οι επιθέσεις στη Μέση Ανατολή θα προκαλέσουν νέες, ουσιαστικές διαταραχές στις εξαγωγές.

Η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ παραμένει κρίσιμη για την πορεία των τιμών, καθώς τυχόν σοβαρές διακοπές στη μεταφορά πετρελαίου θα μπορούσαν να ανατρέψουν την εικόνα της αγοράς.

Η πτώση του Brent κάτω από τα 108 δολάρια δείχνει ότι, προς το παρόν, οι προσδοκίες για πρόσθετη προσφορά υπερισχύουν των ανησυχιών για τις νέες επιθέσεις. Ωστόσο, η παρατεταμένη γεωπολιτική αστάθεια εξακολουθεί να καθιστά τις τιμές ιδιαίτερα ευάλωτες σε αιφνίδιες μεταβολές.

Με πληροφορίες από CNBC, Reuters, AP, Financial Times