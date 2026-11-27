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Αμετάβλητη διατήρησε η Bank of America την πρόβλεψή της για τη μέση τιμή του Brent στα 80 δολάρια το βαρέλι το 2027, επισημαίνοντας σε ενημερωτικό σημείωμα προς τους επενδυτές ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα παραμείνουν ο βασικός παράγοντας διαμόρφωσης των πετρελαϊκών τιμών. Μάλιστα, δεν αποκλείει ακόμη και προσωρινές εκτινάξεις πάνω από τα 150 δολάρια, σε περίπτωση διεύρυνσης των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Η ανάλυση της αμερικανικής τράπεζας έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι νέες επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ και σε ενεργειακές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας επαναφέρουν στο προσκήνιο τους κινδύνους για την παγκόσμια προσφορά, με το Brent να οδεύει προς την πρώτη εβδομαδιαία άνοδο του Νοεμβρίου, διακόπτοντας ένα σερί τριών πτωτικών εβδομάδων.

Παρά τις πιέσεις στη συνεδρίαση της Παρασκευής, με την προθεσμιακή τιμή του Brent να υποχωρεί κατά 2,9% στα 93,77 δολάρια το βαρέλι, ο διεθνής δείκτης αναφοράς οδεύει προς εβδομαδιαία κέρδη της τάξεως του 1,4%. Αντιθέτως, το αμερικανικό αργό WTI υποχωρεί σχεδόν κατά 1% στα 82,86 δολάρια, με τις εβδομαδιαίες απώλειές του να διαμορφώνονται περίπου στο 1,3%.

Για το αμερικανικό αργό, η Bank of America προβλέπει μέση τιμή στα 74 δολάρια το βαρέλι το 2027.

«Κοιτάζοντας προς το 2027, η γεωπολιτική θα παραμείνει στο επίκεντρο της διαμόρφωσης των τιμών του πετρελαίου», ανέφερε στην έκθεση της τράπεζας για τις προοπτικές της ενεργειακής αγοράς ο στρατηγικός αναλυτής εμπορευμάτων, Φρανσίσκο Μπλανς.

Η μέση τιμή των προθεσμιακών συμβολαίων του Brent πλησιέστερης λήξης διαμορφώνεται μέχρι στιγμής το 2026 περίπου στα 91 δολάρια το βαρέλι, εξαιτίας των πρωτοφανών διαταραχών στην προσφορά. Το χαμηλότερο επίπεδο καταγράφηκε στις αρχές του έτους, στα 60 δολάρια, ενώ η υψηλότερη τιμή σημειώθηκε τον Μάρτιο, στα 118 δολάρια, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά του Ιράν.

Τα τρία σενάρια για το πετρέλαιο

Η Bank of America διακρίνει τρία πιθανά σενάρια για την πορεία της πετρελαϊκής αγοράς το επόμενο έτος: την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, τη διατήρηση της σημερινής εύθραυστης κατάστασης ή την αναζωπύρωση των πολεμικών συγκρούσεων.

«Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, διατηρούμε την πρόβλεψή μας για το Brent στα 80 δολάρια το βαρέλι ως βασικό σενάριο, το οποίο συνδυάζει τη διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης με την ολοένα και συχνότερα συζητούμενη προοπτική μιας ειρηνευτικής συμφωνίας», σημείωσε ο Μπλανς.

Σύμφωνα με την τράπεζα, η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου θα μπορούσε να ανακάμψει κατά 3 εκατ. βαρέλια ημερησίως το 2027, καθώς αναπτύσσεται η παγκόσμια οικονομία, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποκατασταθεί η προσφορά.

Ως βασικούς καθοδικούς κινδύνους για τις τιμές, η Bank of America προσδιορίζει την επίτευξη μιας σταθερής ειρηνευτικής συμφωνίας, την ασθενέστερη οικονομική ανάπτυξη και το ενδεχόμενο ενός πολέμου τιμών μεταξύ των παραγωγών του ΟΠΕΚ+.

Ακόμη και στην περίπτωση που επαληθευτούν αυτοί οι κίνδυνοι, η τράπεζα εκτιμά ότι τρεις παράγοντες θα μπορούσαν να διαμορφώσουν ένα κατώτατο όριο για την τιμή του Brent γύρω στα 70 δολάρια το βαρέλι: η περιορισμένη αύξηση της παραγωγής σχιστολιθικού πετρελαίου στις ΗΠΑ, η ανάγκη αναπλήρωσης των στρατηγικών αποθεμάτων και η ενίσχυση της ζήτησης από τους καταναλωτές σε χαμηλότερα επίπεδα τιμών.

«Όσον αφορά στους ανοδικούς κινδύνους, είναι απίθανο η μέση τιμή του Brent να ξεπεράσει τα 130 δολάρια το βαρέλι, λόγω της συρρίκνωσης της ζήτησης που θα προκαλούσαν τόσο υψηλές τιμές. Ωστόσο, δεν μπορούν να αποκλειστούν προσωρινές εκτινάξεις πάνω από τα 150 δολάρια, εάν διευρυνθεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή», πρόσθεσε ο Μπλανς.

Στο επίκεντρο οι νέες επιθέσεις και η συνεδρίαση του ΟΠΕΚ+

Οι πετρελαϊκές τιμές είχαν υποχωρήσει τις προηγούμενες εβδομάδες, καθώς οι επενδυτές υποδέχθηκαν με ανακούφιση το γεγονός ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν κλιμάκωσε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Ωστόσο, η Τεχεράνη συνεχίζει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων που διέρχονται από τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, προκαλώντας διαταραχές στις εξαγωγές πετρελαίου, ενώ οι Χούθι της Υεμένης έχουν πλήξει ενεργειακές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας.

Το διυλιστήριο Τζαζάν της Saudi Aramco ανέστειλε προσωρινά μέρος των εργασιών του μετά την επίθεση της Πέμπτης, η οποία στοίχισε τη ζωή σε έναν εργαζόμενο. Μία ημέρα νωρίτερα, οι Χούθι είχαν αναλάβει την ευθύνη για επιθέσεις στο Ρας Τανούρα, το μεγαλύτερο διυλιστήριο του βασιλείου και σημαντικό κόμβο εξαγωγών αργού.

«Οι επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και δεξαμενόπλοια στη Μέση Ανατολή έχουν επαναφέρει στο επίκεντρο τις διαταραχές στην προσφορά», σχολίασε ο διευθυντής της χρηματιστηριακής Liquidity Energy, Μαρκ Σέφερ.

Την ίδια ώρα, το ενδιαφέρον της αγοράς στρέφεται στη συνεδρίαση του ΟΠΕΚ+ την ερχόμενη Κυριακή 29/11, κατά την οποία, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, αναμένεται να διατηρηθούν αμετάβλητοι οι στόχοι παραγωγής για το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Παράλληλα, το Ιράκ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον πετρελαϊκό οργανισμό για την αύξηση του ανώτατου ορίου παραγωγής του, καθώς επιδιώκει την περαιτέρω ανάπτυξη του ενεργειακού του τομέα.

«Εκτιμούμε ότι το Brent μπορεί ακόμη να ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι χωρίς μια νέα μεγάλη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, αλλά αυτό προϋποθέτει ολοένα και περισσότερο απτές ενδείξεις περιορισμένης διαθέσιμης προσφοράς», ανέφεραν σε σημείωμά τους οι αναλυτές της ANZ, Μπράιαν Μάρτιν και Ντάνιελ Χάινς.

Οι προβλέψεις για το φυσικό αέριο

Η Bank of America διατήρησε επίσης αμετάβλητη την πρόβλεψή της για τη μέση τιμή του αμερικανικού φυσικού αερίου Henry Hub το 2027, στα 3,35 δολάρια ανά εκατομμύριο βρετανικές θερμικές μονάδες (MMBtu).

Για τον ευρωπαϊκό δείκτη αναφοράς του φυσικού αερίου TTF, η τράπεζα αναμένει μέση τιμή στα 55 ευρώ ανά μεγαβατώρα το επόμενο έτος.