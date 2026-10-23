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Οι αγορές σε ολόκληρη την Ευρώπη έχουν ταραχθεί από τις αναταραχές και τις διαδηλώσεις στους δρόμους της Γαλλίας.

Η μεταβλητότητα έχει αυξηθεί κατακόρυφα, καθώς οι διαμαρτυρίες για το κόστος διαβίωσης που εξελίχθηκαν σε βία στη Γαλλία έχουν εξαπλωθεί και σε άλλα μέρη της Ευρώπης τις τελευταίες ημέρες. Οι μετοχές, τα ομόλογα και τα νομίσματα σε ολόκληρη την Ευρώπη έχουν επηρεαστεί, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν την πολιτική αναταραχή.

Τα γεγονότα αυτής της εβδομάδας ενίσχυσαν την πίεση πώλησης που είχε ξεκινήσει εβδομάδες πριν, όταν η ανησυχία για το αυξανόμενο δημοσιονομικό έλλειμμα της Γαλλίας έφτασε στο αποκορύφωμά της και οδήγησε τους επενδυτές στα σταθερά εισοδήματα να ξεφορτωθούν τα ομόλογα της χώρας.

Οι γαλλικές μετοχές σημείωσαν πτώση άνω του 1% πρόσφατα, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν την πολιτική αστάθεια και τις πρόσφατες εκκλήσεις από φοιτητικές και ακτιβιστικές οργανώσεις για επανάληψη των διαδηλώσεων. Ο δείκτης CAC 40 έχει υποχωρήσει κατά 10% από το υψηλό του Αυγούστου, υποδηλώνοντας ότι οι εισηγμένες στη Γαλλία μετοχές παραμένουν σε φάση διόρθωσης.

Η πίεση πώλησης έχει επεκταθεί σε ολόκληρη την ήπειρο. Οι ευρωπαϊκές μετοχές επίσης σημείωσαν πτώση σχεδόν 1% την Τρίτη, παρασύροντας τον EURO STOXX 50 προς τα κάτω κατά 7% από το υψηλό του Αυγούστου.

Σε γενικές γραμμές, οι μετοχές τεχνολογίας παγκοσμίως έχουν δεχτεί πιέσεις, κυρίως λόγω των συνεχιζόμενων φόβων σχετικά με τις αποτιμήσεις, του αυξανόμενου ανταγωνισμού στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης από την Κίνα, καθώς και της αναταραχής στις αγορές της Νότιας Κορέας.

Η Elice, μια εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης της Νότιας Κορέας, σημείωσε πτώση 32% την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσής της, πυροδοτώντας μια νέα κίνηση αποφυγής κινδύνου που επεκτάθηκε στον τομέα των μικροεπεξεργαστών στις ΗΠΑ. Οι Micron και Sandisk, δύο εταιρείες φαβορί στον τομέα των ημιαγωγών και της μνήμης, δέχθηκαν το κύριο βάρος του sell-off, σημειώνοντας πτώση 3% η καθεμία.

Οι επενδυτές συνέχισαν επίσης να ξεφορτώνονται τα γαλλικά ομόλογα, παρατείνοντας την πτώση που διαρκεί εδώ και μήνες. Οι αποδόσεις έχουν εκτοξευθεί τον τελευταίο μήνα, καθώς εντείνονται οι φόβοι για τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας.

Η απόδοση του 10ετούς γαλλικού ομολόγου OAT σημείωσε άνοδο 66 μονάδων βάσης, φτάνοντας στο 4,98%, σημειώνοντας το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 24 ετών.

Το ευρώ επίσης υποχώρησε έναντι του δολαρίου, επιβεβαιώνοντας τη «φυγή καταθέσεων» από τη Γαλλία και το πώς η ζήτηση για το νόμισμα απομακρύνεται από τη χώρα εν μέσω της αστάθειας, ανέφερε o Τιερί Γουίζμαν της Macquarie Group.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η μεταβλητότητα στη Γαλλία πιθανότατα θα παραμείνει, καθώς οι ταραχές συνεχίζονται και η αβεβαιότητα πλανάται πάνω από τη χώρα.

Η ερευνητική εταιρεία Capital Economics έθεσε το ενδεχόμενο τα περιθώρια επιτοκίου στη Γαλλία να αυξηθούν έως και 200 μονάδες βάσης, αντανακλώντας μια ακόμη απότομη πτώση των τιμών των ομολόγων.

Η Γαλλία θεωρείται κατά κάποιον τρόπο το «προβληματικό παιδί» της Ευρώπης, δήλωσε ο Όλιβερ Άλεν, ανώτερος αναλυτής για τις ΗΠΑ στην Pantheon Macroeconomics, στο Business Insider.

«Οι προοπτικές ανάπτυξής της είναι σχετικά κακές· τα επίπεδα χρέους της είναι υψηλά· η πολιτική της κατάσταση καθιστά τη δημοσιονομική μεταρρύθμιση πολύ δύσκολη», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας την πώληση γαλλικών ομολόγων ως «σύμπτωμα» μιας παγκόσμιας στροφής μακριά από τα ομόλογα.