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Τον Απρίλιο του 1993, ο Τζένσεν Χουάνγκ συναντήθηκε με δύο ηλεκτρολόγους μηχανικούς σε ένα εστιατόριο της αλυσίδας «Denny’s» στη βόρεια Καλιφόρνια και κατάρτισε ένα σχέδιο για την ίδρυση μιας νέας εταιρείας. Tα χρόνια που ακολούθησαν, η Nvidia εξελίχθηκε από μια εταιρεία που επικεντρωνόταν στις κάρτες γραφικών για βιντεοπαιχνίδια σε μια εταιρεία που σχεδίαζε μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU) οι οποίες τροφοδότησαν την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Με τον Χουάνγκ στο τιμόνι ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, η Nvidia έγινε το φαβορί της αγοράς. Οι μετοχές της εταιρείας σημείωσαν απόδοση 759.500% από την IPO της Nvidia το 1999, προσδίδοντας στην εταιρεία κεφαλαιοποίηση 4,19 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Dow Jones Market Data. Με τα δερμάτινα μπουφάν του και την αστείρευτη ενέργειά του, ο Χουάνγκ έγινε το πρόσωπο μιας εταιρείας που βρισκόταν σταθερά στο επίκεντρο της επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης.

Τώρα, όμως, το σκάνδαλο γύρω από τον Χουάνγκ προκαλεί αβεβαιότητα τόσο στην εταιρεία που δημιούργησε όσο και στην τεχνολογία που ανέπτυξε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος χάνει την εμπιστοσύνη του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia, αφού φέρεται να είχε εξωσυζυγικές σχέσεις με μια φερόμενη Κινέζα κατάσκοπο και ένα στέλεχος της Nvidia.

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ξεκίνησε ήδη αυτή την εβδομάδα μια ανεξάρτητη έρευνα για να διαπιστώσει αν ο Χουάνγκ ήταν στόχος επιχείρησης ξένων μυστικών υπηρεσιών.

Η προοπτική της απομάκρυνσης του Χουάνγκ από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου αφήνει δύο ανοιχτά ερωτήματα στη Wall Street: Τι θα γινόταν η Nvidia χωρίς αυτόν; Και μπορεί ο κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης να επιβιώσει χωρίς τον άνθρωπο του οποίου οι συμφωνίες συνέβαλαν στην ενίσχυση εταιρειών σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα της τεχνολογίας;

«Η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται στο σημείο που βρίσκεται χάρη σε αυτόν, ανεξάρτητα από οτιδήποτε άλλο αφορά τον χαρακτήρα του», δήλωσε η Άνι Σεν, διευθύνουσα εταίρος της BluBird Capital, στο MarketWatch. «Κανείς άλλος δεν έχει το όραμά του».

Ο Χουάνγκ όχι μόνο μπορούσε να προβλέψει πού κατευθυνόταν η τεχνολογία, αλλά ήταν και εξαιρετικά τολμηρός στο να οδηγήσει την Nvidia στην πρώτη γραμμή της τεχνολογικής βιομηχανίας. Η στροφή του πριν από χρόνια ήταν δαπανηρή και αρχικά αντιπαθήθηκε από τη Wall Street, αλλά ο Χουάνγκ είδε έναν ανύπαρκτο κλάδο που περίμενε να αναπτυχθεί.

«Οι ιδρυτές φέρνουν όραμα, εκτελεστική ικανότητα και αποφασιστικότητα. Ο Τζένσεν είναι το αρχέτυπο. Είναι ο αρχιτέκτονας της σύγχρονης οικονομίας της τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε ο Μάικλ Μόναχαν, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στο Founders 100 ETF.

Ωστόσο, αυτό το κύρος δίνει πλέον τη θέση του στα μειονεκτήματα του να έχεις έναν ιδρυτή εταιρείας όπως ο Χουάνγκ στο τιμόνι για πάρα πολύ καιρό. Ο Χουάνγκ δραστηριοποιούνταν σε ολόκληρη την οργάνωση, με περίπου 60 άμεσους υφισταμένους και, σύμφωνα με πληροφορίες, αδιαφορία για τον σχεδιασμό της διαδοχής του. Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia δεν έχει πρόεδρο.

Καθώς εξελισσόταν η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, ο Χουάνγκ προώθησε τη διαδικασία πωλήσεων της Nvidia μέσω επιθετικών και έξυπνων επιχειρηματικών συμφωνιών. Η Nvidia έχει επενδύσει σε πελάτες και προμηθευτές, όχι μόνο για να πουλήσει περισσότερα τσιπ, αλλά και για να επιταχύνει την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Η εταιρεία έχει πρωτοπορήσει σε τρόπους τιτλοποίησης δανείων με τσιπ της Nvidia.

Είναι απίθανο οποιοσδήποτε διάδοχος να μπορέσει να ενθουσιάσει τους επενδυτές όπως έκανε ο Χουάνγκ πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο, λένε οι αναλυτές της αγοράς. Κανένα άλλο στέλεχος της Nvidia δεν είναι γνωστό στους επενδυτές, ούτε είναι πιθανό να μπορέσει να προωθήσει τόσο επιθετικά την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης με δημιουργικές χρηματοδοτικές ρυθμίσεις που υποστηρίζονται από την Nvidia. Οι πιο εξέχοντες εσωτερικοί υποψήφιοι για την κορυφαία θέση, σύμφωνα με παρατηρητές της Nvidia, είναι η οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες και ο Ίαν Μπακ, αντιπρόεδρος του τμήματος Hyperscale της Nvidia.

Ενώ ο υπερβολικός έλεγχος του Χουάνγκ έδωσε μεγάλη δυναμική στο οικοσύστημα της Nvidia, ενίσχυσε επίσης τα σκάνδαλά του και τις λανθασμένες αποφάσεις του. Οι επενδύσεις του Χουάνγκ σε κατασκευαστές εξαρτημάτων όπως η Lumentum και η Coherent, καθώς και στην Anthropic, την OpenAI και άλλες εταιρείες, θα τεθούν υπό αμφισβήτηση στο μέλλον, δήλωσε η Σεν.

Οι πωλήσεις τσιπ πιθανότατα θα υποστούν πλήγμα, καθώς ένας νέος ηγέτης θα ακολουθήσει διαφορετική στρατηγική. Επίσης, η Σεν αναμένει ότι ο κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης θα προχωρήσει με πολύ χαμηλότερο πολλαπλάσιο αποτίμησης χωρίς τις εισροές κεφαλαίου από την Nvidia.

«Γι’ αυτό η Lumentum πιέζει να κλείσει συμφωνία με τη Marvell και η Anthropic βιάζεται να προχωρήσει σε δημόσια εγγραφή», δήλωσε η Σεν. Πιστεύει ότι αυτές οι εταιρείες αγωνίζονται να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση σε ένα μέλλον όπου η «τράπεζα της Nvidia» δεν θα υπάρχει πλέον για να χρηματοδοτεί τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Παρ’ όλα αυτά, η Nvidia έχει πολλά πλεονεκτήματα και έχει καλλιεργήσει καλή θέληση τις τελευταίες δεκαετίες. Ενώ ο Χουάνγκ μπορεί να είναι οραματιστής, η εταιρεία διαθέτει ένα ευρύ ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που θα χρειαστεί χρόνο για να το περιορίσουν ανταγωνιστές όπως η AMD ή η Broadcom.

Η επιχειρηματική δραστηριότητα της Nvidia παραμένει άθικτη και τα τεράστια έσοδά της αναμένεται να συνεχίσουν να αυξάνονται, ανέφερε η αναλύτρια της Bernstein, Στέισι Ράσγκον, σε σημείωμα προς τους πελάτες, χαρακτηρίζοντας τη μετοχή «σχεδόν παράλογα φθηνή». Παρά το γεγονός ότι «αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες», η Ράσγκον υποβάθμισε τη μετοχή από «outperform» σε «market-perform», επικαλούμενη τις έρευνες εναντίον του Χουάνγκ και της Nvidia.

Ο Χουάνγκ έχει περιορισμένη δυνατότητα να αντισταθεί στο διοικητικό συμβούλιο της Nvidia, εάν αυτό αποφασίσει να τον απομακρύνει. Κατέχει περίπου το 3% της εταιρείας και σε αντίθεση με άλλους ιδρυτές τεράστιων εταιρειών της Silicon Valley, η Nvidia δεν διαθέτει δομή μετοχών διπλής κατηγορίας που να του παρέχει τον έλεγχο της εταιρείας.

Ο αναλυτής της Morningstar, Μπράιαν Κολέλο, δήλωσε στο MarketWatch ότι η έλλειψη σχεδίου διαδοχής για τον Χουάνγκ από την Nvidia σημαίνει ότι η εταιρεία θα πρέπει να καταρτίσει ένα τέτοιο σχέδιο.

Ο Νιγκάμ Αρόρα, ιδρυτής της εταιρείας επενδυτικής έρευνας The Arora Report, δήλωσε ότι οι μετοχές της Nvidia πιθανότατα θα υποχωρήσουν περαιτέρω αν το διοικητικό συμβούλιο αποφασίσει να απομακρύνει τον Χουανγκ.

«Δεν υπάρχει προφανής διάδοχος», τόνισε ο Αρόρα. Ο ρόλος της Nvidia στην ανάπτυξη συμφωνιών κυκλικής χρηματοδότησης και στη χρηματοδότηση στρατηγικών επενδύσεων έχει αναδείξει την εταιρεία σε κεντρική ‘τράπεζα’ του οικοσυστήματος της τεχνητής νοημοσύνης. Η επιρροή του Χουάνγκ και οι δεξιότητές του στη σύναψη συμφωνιών είναι ακριβώς αυτά που έχουν οδηγήσει τον κλάδο στο σημερινό του μέγεθος, δήλωσε στο MarketWatch.

«Τι δίνει στις ΗΠΑ πλεονέκτημα έναντι της Κίνας; Τα μικροτσίπ», υποστήριξε ο Αρόρα. «Αν απομακρύνουμε τον πιο οραματιστή ηγέτη μας στον τομέα των ημιαγωγών, πώς θα ωφεληθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες;»

Ο Τεντ Μόρτονσον, διευθύνων σύμβουλος της Baird, δήλωσε στο MarketWatch ότι οι συμφωνίες χρηματοδότησης της Nvidia, ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων, για το οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης πιθανότατα θα τεθούν υπό εξέταση, δεδομένου ότι οι επενδύσεις αυτές θα θεωρηθούν ενδεχόμενες υποχρεώσεις.

«Θα μείνει στην ιστορία ως ένας από τους μεγαλύτερους οραματιστές και διευθύνοντες συμβούλους στον τομέα της τεχνολογίας, αλλά αυτό αμαυρώνεται 100% από την συμπεριφορά του», δήλωσε ο Μόρτονσον.