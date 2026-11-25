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Όταν ο Κρίστιαν Λαμάρκο δημοσίευσε μια σύντομη έκθεση για την Nvidia τον Μάιο του 2026, οι μετοχές της εταιρείας βρίσκονταν κοντά σε ιστορικό υψηλό, ενώ ο Τζένσεν Χουάνγκ, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, ετοιμαζόταν να συνοδεύσει τον Ντόναλντ Τραμπ σε ένα ταξίδι στο Πεκίνο.

Ο Λαμάρκο, 31χρονος ιδρυτής της Culper Research, υποστήριξε ότι οι δραστηριότητες της Nvidia στην Κίνα δεν είχαν «εκμηδενιστεί», όπως ισχυριζόταν η εταιρεία, μετά την απαγόρευση από τις ΗΠΑ της πώλησης προηγμένων μικροεπεξεργαστών της Nvidia στη χώρα. Αντίθετα, σύμφωνα με τον ίδιο, είχαν αλλάξει μορφή.

Ο αναλυτής ισχυρίστηκε ότι η Nvidia εξακολουθούσε να αποκομίζει σημαντικά έσοδα που τελικά προέρχονταν από κινεζικές εταιρείες, οι οποίες έβρισκαν νέους τρόπους να προμηθεύονται απευθείας μονάδες επεξεργασίας γραφικών της Nvidia ή να έχουν πρόσβαση σε κέντρα δεδομένων που βρίσκονται σε χώρες όπως η Μαλαισία, τα οποία χρησιμοποιούσαν προηγμένους ημιαγωγούς της Nvidia. Περιέγραψε επίσης μια «άβολη στενή σχέση» μεταξύ του Χουάνγκ και της Άλις Χουάνγκ, πρώην στελέχους της Megaspeed, μιας μεγάλης αγοραστή τσιπ της Nvidia στη Νοτιοανατολική Ασία.

Έξι μήνες αργότερα, ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia παραδέχτηκε ότι ο ίδιος και το πρώην στέλεχος της Megaspeed, με την οποία δεν έχει συγγενική σχέση, είχαν εμπλακεί σε ερωτική σχέση. Η παραδοχή αυτή ακολούθησε δημοσίευμα των «New York Times» στα τέλη Οκτωβρίου, στο οποίο υποστηριζόταν ότι η Χουάνγκ της Megaspeed είχε προσληφθεί για να κατασκοπεύει για λογαριασμό του Υπουργείου Κρατικής Ασφάλειας της Κίνας.

Η Nvidia ανακοίνωσε την Κυριακή ότι το διοικητικό της συμβούλιο ξεκινά ανεξάρτητη έρευνα για να διαπιστώσει εάν ο διευθύνων σύμβουλός της υπήρξε στόχος δραστηριοτήτων ξένων μυστικών υπηρεσιών.

Καθώς οι επενδυτές έσπευσαν να εκφράσουν τη λύπη τους για τις αποκαλύψεις στα κοινωνικά δίκτυα, αρκετοί εξέχοντες λογαριασμοί επισήμαναν την έκθεση της Culper ως ένα απίστευτα προφητικό παράδειγμα της δύναμης της ανεξάρτητης έρευνας.

Οι μετοχές της Nvidia έχουν υποχωρήσει κατά περισσότερο από 20% από τη δημοσίευση της έκθεσης της Culper, σύμφωνα με στοιχεία της FactSet. Ο Λαμάρκο δεν αποκάλυψε αν η εταιρεία του εξακολουθεί να στοιχηματίζει κατά της μετοχής της Nvidia, ούτε πόσα χρήματα κέρδισε ως αποτέλεσμα της έκθεσης.

Ο Λαμάρκο δήλωσε στο MarketWatch ότι η εταιρεία του επενδύει τα δικά της κεφάλαια, ενώ συνεργάζεται και με εταίρους που της καταβάλλουν ένα ποσοστό από τα κέρδη τους από τις πωλήσεις που βασίστηκαν στην έκθεση της Culper.

Βεβαίως, ο Λαμάρκο δεν ήταν ο μόνος που ασχολήθηκε νωρίς με αυτή την υπόθεση. Αναφορές για τη σχέση της Nvidia με την Megaspeed, με έδρα τη Σιγκαπούρη, είχαν εμφανιστεί στους New York Times και στο Bloomberg News πριν από περισσότερο από ένα χρόνο.

Ο Λαμάρκο δήλωσε στο MarketWatch ότι οι προηγούμενες αναφορές των μέσων ενημέρωσης τον ενέπνευσαν να ερευνήσει βαθύτερα. Οι ισχυρισμοί της Nvidia ότι οι δραστηριότητές της στην Κίνα είχαν καταρρεύσει μετά την επιβολή περιορισμών στις εξαγωγές των πιο εξελιγμένων τσιπ της Nvidia από τις ΗΠΑ συνέβαλαν επίσης στο να κεντρίσουν το ενδιαφέρον του. Ταυτόχρονα, οι πωλήσεις της εταιρείας σε οντότητες με έδρα στη Νοτιοανατολική Ασία κατέγραφαν άνθηση.

Στην αρχική έκθεση, η Culper επικαλέστηκε ένα πρώην υψηλόβαθμο υπάλληλο της Nvidia, ο οποίος δήλωσε στην εταιρεία ότι η σχέση μεταξύ της Megaspeed και της Nvidia ήταν απλώς «η κορυφή του παγόβουνου».