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Σε κλοιό πιέσεων βρίσκονται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με το σύνολο των βασικών δεικτών να κινείται σε αρνητικό έδαφος, καθώς οι αναταράξεις στις διεθνείς αγορές και η αυξανόμενη επιφυλακτικότητα απέναντι στις αποτιμήσεις των τεχνολογικών εταιρειών ενισχύουν τις ρευστοποιήσεις, με την IPO της Anthropic να μην καταφέρνει να αλλάξει το κλίμα.

Οι αρνητικές επίδόσεις στη Wall Street, με επίκεντρο τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης (AI), συνεχίζει να επηρεάζει την επενδυτική ψυχολογία και στην Ευρώπη.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές κινούνται στα χαμηλότερα επίπεδα ενός μηνός. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 καταγράφει πτώση 0,93%, στις 632,48 μονάδες, με τις απώλειες να επεκτείνονται σε όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια της ηπείρου.

Στη Φρανκφούρτη, ο γερμανικός DAX υποχωρεί κατά 1,29%, στις 25.135,10 μονάδες, σημειώνοντας τις μεγαλύτερες ποσοστιαίες απώλειες μεταξύ των βασικών δεικτών. Στο Παρίσι, ο γαλλικός CAC 40 χάνει 0,90%, στις 8.008,19 μονάδες, ενώ στο Λονδίνο ο βρετανικός FTSE 100 περιορίζεται κατά 0,39%, στις 10.411,52 μονάδες, εμφανίζοντας συγκριτικά ηπιότερες πιέσεις.

Ισχυρές ρευστοποιήσεις καταγράφονται και στις αγορές του ευρωπαϊκού Νότου. Στο Μιλάνο, ο ιταλικός FTSE MIB σημειώνει πτώση 1,27%, στις 49.307,28 μονάδες, ενώ στη Μαδρίτη ο ισπανικός IBEX 35 υποχωρεί κατά 0,86%, στις 19.021,10 μονάδες.

Η γενικευμένη πτώση αντανακλά την επιφυλακτικότητα των επενδυτών, οι οποίοι επανεξετάζουν τις τοποθετήσεις τους εν μέσω της αυξημένης μεταβλητότητας στις διεθνείς αγορές. Στο επίκεντρο παραμένουν οι ανησυχίες για τη βιωσιμότητα των υψηλών αποτιμήσεων στον τεχνολογικό κλάδο, καθώς και οι προοπτικές της νομισματικής πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).