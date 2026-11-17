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Η Σιγκαπούρη εντείνει τις προσπάθειές της να αναδειχθεί σε σημαντικό παράγοντα στην παγκόσμια αγορά χρυσού, ποντάροντας στο ότι μια νέα υπηρεσία φύλαξης χρυσού από την κεντρική τράπεζα και φορολογικά κίνητρα θα τη βοηθήσουν να προσελκύσει περισσότερες ροές του πολύτιμου μετάλλου.

Η Νομισματική Αρχή της Σιγκαπούρης εγκαινίασε μια υπηρεσία φύλαξης χρυσού για ξένες κεντρικές τράπεζες και κρατικούς φορείς, με αρχική χωρητικότητα 500 τόνων.

Η πόλη-κράτος σχεδιάζει επίσης να εισαγάγει φορολογικές απαλλαγές για ορισμένες χονδρικές υπηρεσίες που σχετίζονται με το χρυσό, όπως η αποθήκευση, η διύλιση, η αναδιαμόρφωση, ο έλεγχος ποιότητας και η μεσιτεία. Τον Ιούνιο, η Σιγκαπούρη παρουσίασε σχέδια για ένα σύστημα εκκαθάρισης χρυσού, με σκοπό να διευκολύνει τον διακανονισμό των συναλλαγών χρυσού στην πόλη-κράτος, ενώ η έναρξη λειτουργίας του αναμένεται το α’ τρίμηνο του 2027.

Οι πρωτοβουλίες αυτές σηματοδοτούν την τελευταία προσπάθεια της χώρας να εδραιωθεί ως βασικός κόμβος χρυσού, παράλληλα με καθιερωμένα κέντρα όπως το Λονδίνο και η Ελβετία, καθώς όλο και περισσότερες δραστηριότητες διαπραγμάτευσης χρυσού μετατοπίζονται προς την Ασία.

Ωστόσο, η είσοδος σε μια αγορά που κυριαρχείται από καθιερωμένους εμπορικούς κόμβους ενδέχεται να αποδειχθεί μια δύσκολη υπόθεση. Για παράδειγμα, τα θησαυροφυλάκια του Λονδίνου περιείχαν περίπου 9.850 μετρικούς τόνους χρυσού στα τέλη Οκτωβρίου, συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων εμπορικών φορέων και κεντρικών τραπεζών.

Η προσπάθεια της Σιγκαπούρης έρχεται επίσης σε μια περίοδο που το Χονγκ Κονγκ επεκτείνει επίσης την υποδομή αποθήκευσης και εκκαθάρισης χρυσού, αξιοποιώντας τη γειτνίασή του με την Κίνα, τη μεγαλύτερη αγορά χρυσού στον κόσμο.

Σε αντίθεση με τα εμπορικά θησαυροφυλάκια, η νέα εγκατάσταση θα λειτουργεί υπό τη διαχείριση της κεντρικής τράπεζας της Σιγκαπούρης, προσφέροντας στις ξένες νομισματικές αρχές έναν εναλλακτικό κρατικό θεματοφύλακα για το χρυσό τους.

«Δεν είναι κάτι που βλέπουμε να συμβαίνει πολύ συχνά στην αγορά χρυσού ή στον κύκλο των κεντρικών τραπεζών», δήλωσε ο Σαοκάι Φαν, παγκόσμιος επικεφαλής για τις κεντρικές τράπεζες στο World Gold Council.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια εποχή που οι κεντρικές τράπεζες επανεξετάζουν όλο και περισσότερο τους χώρους αποθήκευσης των ράβδων χρυσού τους εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων, ανέφερε ο Φαν. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, αρκετές χώρες έχουν διαφοροποιήσει τους χώρους αποθήκευσης χρυσού τους, ενώ πολλές άλλες σχεδιάζουν να το πράξουν, σύμφωνα με έκθεση του WGC.

Η πολιτική σταθερότητα της Σιγκαπούρης, το ισχυρό νομικό πλαίσιο και οι εκτεταμένες αεροπορικές συνδέσεις θα μπορούσαν να την καταστήσουν μια ελκυστική εναλλακτική λύση έναντι των παραδοσιακών κέντρων αποθήκευσης.

Ο Νικόλας Καβάλης, διευθύνων σύμβουλος της Metals Focus, δήλωσε ότι η υπηρεσία αποθήκευσης κρατικών αποθεμάτων αποτελεί μια σημαντική προσθήκη στην υπάρχουσα υποδομή χρυσού της Σιγκαπούρης, προειδοποίησε όμως ότι η αποθήκευση από μόνη της δεν θα αρκούσε για τη δημιουργία μιας πλήρως λειτουργικής αγοράς χρυσού.

Τόσο η Σιγκαπούρη όσο και το Χονγκ Κονγκ εξακολουθούν να αναπτύσσουν την τοπική υποδομή εκκαθάρισης, ανέφερε ο Καβάλης, πράγμα που σημαίνει ότι καμία από τις δύο δεν έχει ακόμη δημιουργήσει το είδος του βαθέως οικοσυστήματος συναλλαγών που στηρίζει την κυριαρχία του Λονδίνου.

Η προσέλκυση χρυσού από κεντρικές τράπεζες θα μπορούσε να βοηθήσει τη Σιγκαπούρη να δημιουργήσει αυτή τη ρευστότητα, ιδίως εάν ο χρυσός που αποθηκεύεται τοπικά μπορεί επίσης να κινητοποιηθεί για συναλλαγές και όχι απλώς να παραμένει υπό φύλαξη.

Παράλληλα, το Χονγκ Κονγκ ενδέχεται να έχει πλεονέκτημα στην εξυπηρέτηση κεντρικών τραπεζών και ιδρυμάτων των οποίων οι χρηματοοικονομικές δραστηριότητες συνδέονται στενά με την Κίνα, ενώ η Σιγκαπούρη θα μπορούσε να προσελκύσει όσους δραστηριοποιούνται ήδη στις τραπεζικές και χρηματοοικονομικές αγορές της, ανέφερε ο Καβάλης.

Όπως, όμως, αναφέρει το CNBC, o Φαν διαβλέπει περιθώρια ανάπτυξης και για τα δύο κέντρα. «Θεωρούμε ότι τα δύο κέντρα αλληλοσυμπληρώνονται και δεν ανταγωνίζονται πραγματικά μεταξύ τους», δήλωσε.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης της Σιγκαπούρης, Γκαν Κιμ Γιονγκ, απέρριψε επίσης τις εικασίες ότι τα δύο χρηματοοικονομικά κέντρα επιδιώκουν να εξασφαλίσουν μεγαλύτερο μερίδιο από την ίδια πίτα. «Δεν είναι παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος», δήλωσε ο Γκαν, προσθέτοντας ότι η υπηρεσία φύλαξης χρυσού της Σιγκαπούρης θα προσφέρει στις κεντρικές τράπεζες μια επιπλέον επιλογή για τη διαφοροποίηση των τοποθεσιών όπου διατηρούν τα αποθέματά τους.