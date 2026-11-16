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Με μικρές μεταβολές ξεκίνησαν την εβδομάδα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να ανακτήσουν την ισορροπία τους μετά την έντονη αναταραχή που προκάλεσε η αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ από την ηγεσία της Nvidia, ενώ προετοιμάζονται για δύο κρίσιμες δοκιμασίες που θα μπορούσαν να καθορίσουν την πορεία των τεχνολογικών μετοχών.

Ο πανευρωπαϊκός STOXX 600 κινείται σχεδόν αμετάβλητος, με άνοδο 0,09%, ενώ ο γερμανικός DAX, ο οποίος υποχωρεί οριακά κατά 0,05%. Στο Παρίσι, ο CAC 40 ενισχύεται κατά 0,27%, ενώ στο Λονδίνο ο FTSE 100 σημειώνει άνοδο 0,20%, στις 10.927 μονάδες.

Η επιφυλακτικότητα ακολουθεί μια ιδιαίτερα ταραχώδη εβδομάδα στις διεθνείς αγορές, με τις μετοχές των κατασκευαστών ημιαγωγών και των εταιρειών λογισμικού να δέχονται ισχυρές πιέσεις, καθώς οι επενδυτές επανεξετάζουν τις προοπτικές του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης.

Nvidia και Anthropic: Οι δύο μεγάλες δοκιμασίες της εβδομάδας

Με την περίοδο ανακοίνωσης των εταιρικών αποτελεσμάτων στην Ευρώπη να πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της, το ενδιαφέρον των επενδυτών μετατοπίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις κρίσιμες εξελίξεις γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τα οικονομικά αποτελέσματα της Nvidia, που αναμένονται την Τρίτη, και η πολυαναμενόμενη εισαγωγή της Anthropic στο χρηματιστήριο.

Οι δύο εξελίξεις θεωρούνται σημαντικά τεστ για το κατά πόσον η ανοδική αγορά που τροφοδότησαν οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ανακτήσει τη δυναμική της μετά τις πρόσφατες ισχυρές ρευστοποιήσεις.

Το sell-off της προηγούμενης εβδομάδας στους κατασκευαστές ημιαγωγών και στις εταιρείες επιχειρηματικού λογισμικού πυροδοτήθηκε από την αποχώρηση του Χουάνγκ, η οποία δημιούργησε αβεβαιότητα σχετικά με την επόμενη ημέρα της Nvidia.

Το κλίμα περιπλέχθηκε περαιτέρω τη Δευτέρα, μετά από δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο ο Χουάνγκ έχει συζητήσει με πρόσωπα του στενού του περιβάλλοντος το ενδεχόμενο επιστροφής του στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Fed: Φόβοι για αύξηση επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης

Πέρα από τις εξελίξεις στη Silicon Valley, οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους και στο ιδιαίτερα πυκνό μακροοικονομικό ημερολόγιο της εβδομάδας.

Οι αγορές αναζητούν ενδείξεις για το κατά πόσον η Fed εξετάζει το ενδεχόμενο μεγαλύτερης αύξησης επιτοκίων, ακόμη και κατά 50 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις.

Κρίσιμη θεωρείται η δημοσιοποίηση, την Τετάρτη, των πρακτικών της συνεδρίασης της Fed του Οκτωβρίου, καθώς και οι προγραμματισμένες τοποθετήσεις αξιωματούχων της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η ομιλία του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, τη Δευτέρα στο Σαν Φρανσίσκο.

Ο Γουόρς αναμένεται να αναφερθεί στον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μετασχηματίσει την αμερικανική οικονομία, υπογραμμίζοντας παράλληλα την αβεβαιότητα σχετικά με τον ρυθμό και την έκταση των αλλαγών.

Η εξέλιξη της τεχνολογικής επανάστασης αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τους κεντρικούς τραπεζίτες, καθώς καλούνται να εκτιμήσουν τις επιπτώσεις της στην παραγωγικότητα, στην οικονομική ανάπτυξη και στον πληθωρισμό.

Στο επίκεντρο και η συνάντηση Τραμπ, Σι Τζινπίνγκ και Πούτιν

Το ενδιαφέρον των διεθνών αγορών στρέφεται επίσης στο φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), που πραγματοποιείται στη Σενζέν της Κίνας.

Στο περιθώριο της διοργάνωσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να έχει σημαντικές συναντήσεις με τον Κινέζο Πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ, και τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών αναμένεται να βρεθούν ο περιορισμός των πυρηνικών εξοπλισμών και η διαχείριση του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, ο οποίος συνεχίζει να προκαλεί έντονη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Για τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, οποιαδήποτε διπλωματική πρόοδος ή νέα κλιμάκωση θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τις τιμές του πετρελαίου και το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου, με ιδιαίτερες συνέπειες για τις μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις της Ευρώπης.

Οι εξελίξεις σε τεχνητή νοημοσύνη, νομισματική πολιτική και γεωπολιτική αναμένεται επομένως να καθορίσουν την κατεύθυνση των αγορών τις επόμενες ημέρες, με τους επενδυτές να παραμένουν επιφυλακτικοί μετά τις έντονες διακυμάνσεις της προηγούμενης εβδομάδας.