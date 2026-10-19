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Περιθώριο ανόδου 35% για τη μετοχή της Titan διαβλέπει η Citi, παρά την αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για την κερδοφορία του ομίλου. Ο αμερικανικός οίκος διατηρεί τη σύσταση Buy, μειώνοντας, όμως, την τιμή στόχο στα 65 ευρώ από 70 ευρώ προηγουμένως, καθώς οι πιέσεις στο κόστος και η επιβράδυνση της αμερικανικής αγοράς περιορίζουν τις προοπτικές βελτίωσης των περιθωρίων κέρδους.

Η Citi παρουσιάζει τρία διαφορετικά σενάρια για την πορεία της μετοχής, με τιμές που κυμαίνονται από 41,30 έως 73,20 ευρώ. Με σημείο αναφοράς την τιμή των 48,14 ευρώ, η δυνητική συνολική απόδοση στο βασικό σενάριο ανέρχεται στο 37,4%, συμπεριλαμβανομένης της εκτιμώμενης μερισματικής απόδοσης 2,4%.

Τα τρία σενάρια για τη μετοχή

Το αισιόδοξο σενάριο προβλέπει τιμή 73,20 ευρώ, που αντιστοιχεί σε περιθώριο ανόδου περίπου 52%. Προϋποθέτει ταχύτερη από την αναμενόμενη ανάκαμψη της ελληνικής αγοράς, καθώς και επιτάχυνση της δραστηριότητας στην Αίγυπτο και την Τουρκία.

Το βασικό σενάριο τοποθετεί την τιμή στα 65 ευρώ, με περιθώριο ανόδου 35%. Στηρίζεται στη συνέχιση της ανάπτυξης στις ΗΠΑ και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, στην επιτάχυνση της ανάκαμψης στην Ελλάδα και στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων της Ανατολικής Μεσογείου μέσω εξαγορών.

Το απαισιόδοξο σενάριο προβλέπει υποχώρηση στα 41,30 ευρώ, δηλαδή πτώση περίπου 14%. Βασικοί κίνδυνοι είναι η επιβράδυνση της αμερικανικής αγοράς, η εξασθένηση της ζήτησης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και η δυσμενής εξέλιξη της σχέσης μεταξύ τιμών πώλησης και κόστους παραγωγής.

Η απόσταση μεταξύ των δύο ακραίων σεναρίων αναδεικνύει την ευαισθησία της αποτίμησης στις συνθήκες των κατασκευαστικών αγορών και στην πορεία της λειτουργικής κερδοφορίας.

Οι ΗΠΑ αποτελούν το βασικό σημείο προβληματισμού

Η σημαντικότερη πρόκληση για την Titan εντοπίζεται στην αμερικανική αγορά, όπου η αδυναμία των οικιστικών κατασκευών εξακολουθεί να επηρεάζει τη ζήτηση τσιμέντου. Παρότι οι επενδύσεις σε υποδομές και μη οικιστικά έργα προσφέρουν στήριξη, δεν επαρκούν για να αντισταθμίσουν πλήρως τις πιέσεις στους όγκους. Για το τρίτο τρίμηνο, η Citi αναμένει αύξηση των εσόδων στις ΗΠΑ κατά 6%, στα 399 εκατ. ευρώ, αλλά μείωση των EBITDA κατά 15,7%, στα 83 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, η Ελλάδα και η Δυτική Ευρώπη εμφανίζουν ισχυρότερη δυναμική, με εκτιμώμενη αύξηση εσόδων 18,4%, στα 150 εκατ. ευρώ, και EBITDA 19,6%, στα 21 εκατ. ευρώ. Στην Ανατολική Μεσόγειο, η αύξηση των πωλήσεων προβλέπεται να φτάσει το 30,6%, αντανακλώντας τη ζήτηση στην Αίγυπτο και τη συνεισφορά των εξαγορών.

Οι νέες προβλέψεις για την κερδοφορία

Σε επίπεδο ομίλου, τα έσοδα τρίτου τριμήνου εκτιμώνται στα 754 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 10,2%, ενώ τα EBITDA αναμένεται να μειωθούν κατά 7,3%, στα 173 εκατ. ευρώ. Η Citi περικόπτει τις προβλέψεις EBITDA για το 2026 και το 2027 κατά 7%-9%, ενσωματώνοντας υψηλότερο ενεργειακό κόστος, ακριβότερες πρώτες ύλες και δαπάνες εξαγορών. Για το σύνολο του 2026 προβλέπει έσοδα 2,904 δισ. ευρώ και EBITDA 642 εκατ. ευρώ, με λειτουργικό περιθώριο 22,1%.

Το 2027 τα έσοδα εκτιμώνται στα 3,119 δισ. ευρώ και τα EBITDA στα 697 εκατ. ευρώ. Παρά τις μειωμένες προβλέψεις, η Citi εξακολουθεί να θεωρεί ότι η μετοχή προσφέρει ελκυστική σχέση δυνητικής απόδοσης και κινδύνου.

Η διατήρηση της σύστασης αγοράς αντανακλά την εκτίμηση ότι η γεωγραφική διαφοροποίηση, η ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά και η συνεισφορά των εξαγορών μπορούν να στηρίξουν τη μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη του ομίλου.