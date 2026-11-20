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Η εξαγορά της Fibank στη Βουλγαρία δημιουργεί νέα δεδομένα για την κερδοφορία της Eurobank την επόμενη διετία, οδηγώντας τη Citi σε ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεών της και αύξηση της τιμής στόχου στα 5,50 ευρώ, από 5,10 ευρώ προηγουμένως. Ο αμερικανικός οίκος διατηρεί τη σύσταση αγοράς, εκτιμώντας ότι η συναλλαγή ενισχύει τις προοπτικές ανάπτυξης του ομίλου και μπορεί να αποδώσει σημαντικές συνέργειες.

Με βάση την τιμή των 4,80 ευρώ στις 19 Νοεμβρίου, η νέα τιμή στόχος συνεπάγεται περιθώριο ανόδου 14,6%, ενώ μαζί με την προβλεπόμενη μερισματική απόδοση 3,2%, η συνολική δυνητική απόδοση φτάνει στο 17,8%.

Η αναθεώρηση δεν συνδέεται αποκλειστικά με την εξαγορά. Η καλύτερη πορεία των καθαρών εσόδων από τόκους επιτρέπει επίσης στη Citi να αυξήσει τις προβλέψεις για τα κέρδη ανά μετοχή κατά 2% για το 2026, κατά 7% για το 2027 και κατά 8% για το 2028.

Το νέο μέγεθος στη Βουλγαρία

Η απόκτηση του 65% της Fibank έναντι 650 εκατ. ευρώ, με αποτίμηση περίπου 1 δισ. ευρώ για το σύνολο της τράπεζας, δημιουργεί έναν ισχυρότερο τραπεζικό όμιλο στη βουλγαρική αγορά.

Η συνένωση των δραστηριοτήτων της Fibank με την Postbank αναμένεται να καταστήσει τη Eurobank τον μεγαλύτερο τραπεζικό όμιλο στη χώρα με βάση το ενεργητικό και τις καταθέσεις.

Η Fibank διαθέτει περισσότερους από ένα εκατομμύριο πελάτες και ισχυρή παρουσία στις μικρομεσαίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Παράλληλα, ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις στο 65% δημιουργεί δυνατότητες περαιτέρω πιστωτικής επέκτασης.

Η διευρυμένη παρουσία προσφέρει επίσης ευκαιρίες προώθησης επενδυτικών, ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών διαχείρισης περιουσίας στο πελατολόγιο της Fibank.

Μετά τη συναλλαγή, η Βουλγαρία αναμένεται να αντιπροσωπεύει το 26% των καθαρών κερδών του ομίλου, από 15% σήμερα. Η συμμετοχή της στα δάνεια αυξάνεται από 17% σε 24% και στις καταθέσεις από 13% σε 21%.

Κέρδη άνω των 2 δισ. ευρώ το 2028

Η Citi προβλέπει προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 1,57 δισ. ευρώ για το 2026, τα οποία αναμένεται να αυξηθούν σε 1,86 δισ. ευρώ το 2027 και 2,02 δισ. ευρώ το 2028.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 2,81 δισ. ευρώ φέτος, 3,21 δισ. ευρώ το 2027 και 3,55 δισ. ευρώ το 2028.

Αντίστοιχα, τα έσοδα από προμήθειες προβλέπεται να αυξηθούν από 772 εκατ. ευρώ το 2026 σε σχεδόν 1,1 δισ. ευρώ το 2028.

Η διοίκηση της Eurobank υπολογίζει ότι η εξαγορά μπορεί να ενισχύσει τα κέρδη ανά μετοχή κατά περίπου 7%, αφού συνυπολογιστεί η επίδραση της αύξησης κεφαλαίου των 750 εκατ. ευρώ.

Καθοριστικό ρόλο έχουν οι ετήσιες συνέργειες άνω των 70 εκατ. ευρώ μετά από φόρους, οι οποίες αναμένεται να επιτευχθούν πλήρως έως το 2029.

Η κεφαλαιακή επιλογή και οι κίνδυνοι

Η σχεδιαζόμενη αύξηση κεφαλαίου αποτελεί μια επιλογή που δεν θεωρούνταν απαραίτητη από τη Citi, καθώς η Eurobank διέθετε τη δυνατότητα εσωτερικής χρηματοδότησης της συναλλαγής, διατηρώντας δείκτη CET1 άνω του 13%.

Ωστόσο, η διατήρηση κεφαλαιακών περιθωρίων για μελλοντική ανάπτυξη και η πρόθεση να συνεχιστεί η διανομή του 55% των κερδών στους μετόχους καθιστούν την επιλογή κατανοητή.

Η Citi επισημαίνει πάντως ότι η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου της Fibank απαιτεί προσοχή. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 5,4% υπερβαίνει τον μέσο όρο του βουλγαρικού τραπεζικού συστήματος, ενώ η κάλυψη από προβλέψεις περιορίζεται στο 43,6%.

Το εύρος αποτίμησης της μετοχής

Στο θετικό σενάριο της Citi, η Eurobank μπορεί να φτάσει τα 6,55 ευρώ, με περιθώριο ανόδου περίπου 36%. Στο αρνητικό σενάριο, η αποτίμηση υποχωρεί στα 3,90 ευρώ, δηλαδή περίπου 19% χαμηλότερα από τα επίπεδα αναφοράς.

Η βασική αποτίμηση των 5,50 ευρώ στηρίζεται σε διατηρήσιμη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων, προσαρμοσμένων για τα πλεονάζοντα κεφάλαια, 17% και κόστος ιδίων κεφαλαίων 11,5%, έναντι 11% προηγουμένως.

Παρά την υψηλότερη παραδοχή για το κόστος κεφαλαίου, οι βελτιωμένες προβλέψεις κερδοφορίας και η αυξημένη παρουσία στη Βουλγαρία στηρίζουν την υψηλότερη αποτίμηση, με τη Citi να εκτιμά ότι η Eurobank μπορεί να υλοποιήσει αποτελεσματικά τη συναλλαγή.