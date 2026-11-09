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Κάθε μήνας που περνά, γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο ότι η τεχνητή νοημοσύνη κατακτά το διαδίκτυο, απορροφώντας τις διαδικτυακές αναζητήσεις και καταστρέφοντας τις επιχειρήσεις γνωστών εταιρειών.

Τα chatbots όπως το ChatGPT και το Claude απαντούν σε όλο και περισσότερες από τις ερωτήσεις που κάποτε κατέκλυζαν τις μηχανές αναζήτησης. Οι περιλήψεις τεχνητής νοημοσύνης της Google, που εμφανίζονται στην κορυφή των σελίδων αποτελεσμάτων αναζήτησης, παρεμποδίζουν την διαδικτυακή κίνηση και αποτρέπουν όλο και περισσότερους χρήστες από το να κάνουν κλικ στους ιστότοπους από τους οποίους η τεχνητή νοημοσύνη αντλεί πληροφορίες.

Ο Στιβ Χάφμαν, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Reddit, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι, μέχρι τον Οκτώβριο, η επισκεψιμότητα από αναζητήσεις είχε μειωθεί κατά περισσότερο από 1 εκατομμύριο παραπομπές κατά μέσο όρο την εβδομάδα. Ο Χάφμαν ανέφερε επίσης ότι η Google φαίνεται να επεκτείνει επιθετικά τα AI Overviews τόσο στις ΗΠΑ όσο και στον υπόλοιπο κόσμο.

Η ίδια η Google έχει αντιμετωπίσει ερωτήματα σχετικά με το τι θα απογίνει η παραδοσιακή δραστηριότητά της στον τομέα των μηχανών αναζήτησης, αν όλο και περισσότεροι άνθρωποι απευθύνουν τις ερωτήσεις τους στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ο αντίκτυπος της τεχνητής νοημοσύνης που «καταβροχθίζει» την παραδοσιακή αναζήτηση στο διαδίκτυο έχει επεκταθεί και σε άλλους τομείς.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Μάικα Κάουφμαν, Διευθύνων Σύμβουλος της πλατφόρμας ελεύθερων επαγγελματιών Fiverr, παρομοίασε αυτόν τον αντίκτυπο με έναν «σεισμό» που πλήττει ολόκληρο το Διαδίκτυο. Τα οργανικά κλικ σε ολόκληρο το Διαδίκτυο μειώνονταν. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης για να βρουν αυτό που χρειάζονταν, ανέφερε. «Το Διαδίκτυο όπως το γνωρίζαμε τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια εξαφανίζεται και πρόκειται να αλλάξει εντελώς», υποστήριξε. «Πεθαίνει».

Τον Αύγουστο, η πλατφόρμα νομικών συμβουλών LegalZoom ανακοίνωσε το πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο διψήφιας αύξησης των πωλήσεων συνδρομών. Ωστόσο, επισήμανε τον αντίκτυπο των «AI Overviews» της Google, σημειώνοντας «μειωμένη προσέλκυση πελατών μέσω των παραδοσιακών καναλιών αναζήτησής μας», καθώς οι απαντήσεις αναζήτησης που δημιουργούνται από την τεχνητή νοημοσύνη εμπόδιζαν τους χρήστες να μεταβούν σε ιστότοπους.

«Πιστεύω ότι αυτοί οι ιστότοποι που ‘έχουν τις απαντήσεις’ είναι, τουλάχιστον προς το παρόν, οι πιο ευάλωτοι, επειδή η τεχνητή νοημοσύνη απλώς σου δίνει την πιο προσιτή εκδοχή», δήλωσε στο MarketWatch ο Τζέικ Τίνι, αναπληρωτής καθηγητής μάρκετινγκ στο Πανεπιστήμιο Northwestern.

Ο Νιλ Βόγκελ, Διευθύνων Σύμβουλος του εκδοτικού οίκου περιοδικών People, δήλωσε σε συνέδριο τον Σεπτέμβριο ότι, πέντε χρόνια πριν, περισσότερο από το 70% του κοινού του προερχόταν από αναζητήσεις στο Google, αλλά τώρα ο «κίνδυνος του Google έχει εξαλειφθεί», καθώς σήμερα αντιπροσωπεύει μόλις το 20% του διαδικτυακού κοινού του.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της eMarketer, λίγο περισσότερο από το ήμισυ των χρηστών του διαδικτύου στις ΗΠΑ ζητούν απάντηση από ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Ωστόσο, αναλυτές της eMarketer ανέφεραν ότι, ενώ οι άνθρωποι χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να αναζητήσουν πληροφορίες, τείνουν να τη χρησιμοποιούν επιπλέον των παραδοσιακών διαδικτυακών αναζητήσεων και άλλων εργαλείων, αντί να αντικαθιστούν πλήρως αυτές τις αναζητήσεις.

Ακόμη και πριν οι περιλήψεις τεχνητής νοημοσύνης καταλάβουν την πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων των μηχανών αναζήτησης, τα αποτελέσματα αυτά δεν συγκέντρωναν ακριβώς πάρα πολλά κλικ. Περίπου το ήμισυ όλων των αναζητήσεων οδηγούσε σε κλικ εκτός της μηχανής αναζήτησης, ανέφερε ο Έλιοτ. Ωστόσο, οι περιλήψεις τεχνητής νοημοσύνης μειώνουν ακόμη περισσότερο αυτό το ποσοστό κλικ — σε μόλις περίπου το ένα τρίτο, ανάλογα με τις εκτιμήσεις.

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε φέτος από ερευνητές του New Jersey Institute of Technology και άλλων πανεπιστημίων διαπίστωσε ότι, στα τέλη του περασμένου έτους, η Google παρουσίαζε περιλήψεις τεχνητής νοημοσύνης για το 51,5% των ερωτημάτων. Η μελέτη αυτή διαπίστωσε ότι τα παραδοσιακά αποτελέσματα αναζήτησης της Google ήταν πιο πιθανό να εμφανίζουν δημοφιλείς ιστότοπους ή ιστότοπους που σχετίζονται με κυβερνητικούς ή εκπαιδευτικούς φορείς, ενώ οι αναζητήσεις με τεχνητή νοημοσύνη έτειναν να εμφανίζουν περιεχόμενο που ανήκει στην Google και σε εξειδικευμένους ιστότοπους. Οι ιστότοποι που μπλοκάρουν το πρόγραμμα ανίχνευσης τεχνητής νοημοσύνης της Google ήταν πολύ λιγότερο πιθανό να εμφανίζονται σε αυτές τις περιλήψεις τεχνητής νοημοσύνης.

Η Γι Τσεν, καθηγήτρια επιστήμης επιχειρηματικών δεδομένων στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας του Νιου Τζέρσεϊ και μία από τις ερευνητές πίσω από τη μελέτη, δήλωσε ότι αν οι περιλήψεις τεχνητής νοημοσύνης αποκλείσουν τους εκδότες υψηλής ποιότητας, τα μοντέλα θα καταλήξουν να λειτουργούν με πηγές χαμηλότερης ποιότητας.

Άλλες εταιρείες επίσης αναφέρουν ως κίνδυνο τις αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι πραγματοποιούν αναζητήσεις στο διαδίκτυο.

Η Campbell’s, στην ετήσια έκθεσή της τον Σεπτέμβριο, ανέφερε ότι η άνοδος των «πρακτόρων αγορών» που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη άλλαζε τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ανακάλυπταν τα προϊόντα της Campbell’s και τα αγόραζαν, και προειδοποίησε ότι ενδέχεται να μην επιτύχει τις προσπάθειές της στον τομέα του μάρκετινγκ.

Ο Τινγκλόνγκ Ντάι, καθηγητής επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, δήλωσε ότι έχει γίνει πιο δύσκολο για τους ιστότοπους να συμβαδίσουν με τις ραγδαίες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη αναζητά πληροφορίες στο διαδίκτυο. Επισήμανε επίσης τις επιπτώσεις για τους καταναλωτές και τους μικρότερους λιανοπωλητές.

Οι περιλήψεις της τεχνητής νοημοσύνης τείνουν να περιορίζουν τις επιλογές σε λίγες μόνο, τόνισε, συχνά από παλαιότερες, καθιερωμένες μάρκες. Ορισμένες έρευνες έχουν ήδη δείξει ότι τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης τείνουν να προτείνουν αγορές στο Walmart σε σχέση με άλλους λιανοπωλητές.

«Πιστεύω ότι αυτό θα βλάψει τις μικρές επιχειρήσεις και τις νέες επιχειρήσεις, με έναν τρόπο που δεν έχουμε ξαναδεί», υπογράμμισε.