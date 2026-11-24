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Ένα ακόμη βήμα στην προσπάθειά της να ενισχύσει τη θέση της στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά των πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης (AI agents) πραγματοποιεί η Google, θυγατρική της Alphabet, προχωρώντας στην εξαγορά της Howie, μιας πλατφόρμας που αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για τον προγραμματισμό συναντήσεων και τη διαχείριση ημερολογίων.

Την εξαγορά ανακοίνωσε το Google Labs, ο πειραματικός βραχίονας της εταιρείας, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X, χωρίς να δημοσιοποιήσει το τίμημα της συμφωνίας. Η Howie έχει αναπτύξει έναν ψηφιακό βοηθό που μπορεί να συμμετέχει στην ηλεκτρονική αλληλογραφία των χρηστών, αναλαμβάνοντας καθήκοντα αντίστοιχα με εκείνα ενός προσωπικού γραμματέα. Σύμφωνα με στοιχεία της PitchBook, η αποτίμηση της εταιρείας είχε φτάσει τα 14 εκατ. δολάρια το 2024.

«Ανυπομονούμε να αξιοποιήσουμε την εμπειρία τους, καθώς συνεργαζόμαστε για τη δημιουργία της επόμενης γενιάς εύχρηστων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για μικρές επιχειρήσεις», ανέφερε το Google Labs στην ανακοίνωσή του.

Η εξαγορά πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας επενδύουν ολοένα περισσότερους πόρους στην ανάπτυξη AI agents, δηλαδή συστημάτων που δεν περιορίζονται στην παροχή απαντήσεων, αλλά μπορούν να αναλαμβάνουν και να ολοκληρώνουν εργασίες για λογαριασμό των χρηστών.

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά chatbots, οι συγκεκριμένοι ψηφιακοί βοηθοί έχουν τη δυνατότητα να εκτελούν σύνθετες διαδικασίες με περιορισμένη ανθρώπινη παρέμβαση. Τον περασμένο Μάιο, η Google παρουσίασε το Gemini Spark, έναν πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης σχεδιασμένο να λειτουργεί αδιάκοπα, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την εκτέλεση καθημερινών ψηφιακών εργασιών. Στις δυνατότητές του περιλαμβάνονται ο έλεγχος της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, η ταξινόμηση αρχείων και η δημιουργία υπολογιστικών φύλλων.

Ο ανταγωνισμός στον συγκεκριμένο τομέα εντείνεται, καθώς αντίστοιχες υπηρεσίες αναπτύσσουν οι OpenAI, Anthropic, Meta Platforms και xAI του Eλον Μασκ, διεκδικώντας μερίδιο σε μια αγορά που αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης.

Το μέλλον της Howie στο οικοσύστημα της Google

Ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Howie, Όστιν Πίτερσμιθ, επιβεβαίωσε ότι η ομάδα του θα συνεχίσει να εξελίσσει την τεχνολογία της υπό τη σκέπη της Google. Σε ανάρτησή του στο LinkedIn επισήμανε ότι το προϊόν είχε εξαρχής αναπτυχθεί με επίκεντρο το Gmail και το Google Calendar, γεγονός που καθιστά το Google Labs ιδανικό περιβάλλον για την περαιτέρω ανάπτυξή του.

Προς το παρόν, πάντως, παραμένει αδιευκρίνιστο εάν η Howie θα ενσωματωθεί απευθείας στις υφιστάμενες εφαρμογές και υπηρεσίες της Google. Ούτε ο Πίτερσμιθ ούτε το Google Labs απάντησαν άμεσα στα αίτημα για σχολιασμό του Bloomberg για τις λεπτομέρειες της εξαγοράς και τα σχέδια αξιοποίησης της πλατφόρμας.

Η συγκεκριμένη συμφωνία δεν αποτελεί την πρώτη αντίστοιχη κίνηση του Google Labs. Τον περασμένο Φεβρουάριο είχε προχωρήσει στην εξαγορά της ProducerAI, μιας πλατφόρμας παραγωγής μουσικής μέσω τεχνητής νοημοσύνης, η οποία χρησιμοποιεί το μοντέλο Lyria της Google DeepMind.