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Η τουρκική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Capital Markets Board – CMB) κατέθεσε μηνύσεις κατά δεκάδων προσώπων και επέβαλε απαγορεύσεις συναλλαγών, στο πλαίσιο έρευνας για πιθανή χειραγώγηση μετοχών από διαχειριστές επενδυτικών κεφαλαίων, την ώρα που η κρίση στον κλάδο των funds προκαλεί αναταράξεις στην αγορά.

Η ρυθμιστική αρχή ανακοίνωσε αργά την Τετάρτη ότι εντόπισε ενδείξεις χειραγώγησης στις μετοχές των εταιρειών Katilimevim, Gundogdu Gida και Destek Finans Faktoring AS. Παράλληλα, επέβαλε διετή απαγόρευση διαπραγμάτευσης σε ορισμένους διαχειριστές κεφαλαίων των Pusula Portfoy και Tera Portfoy και προχώρησε σε καταγγελίες προς τις εισαγγελικές αρχές.

Παράλληλα, η Επιτροπή Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τουρκίας συνεδρίασε την Πέμπτη το πρωί, καθώς οι αρχές αξιολογούν τις καθυστερήσεις και τις αδυναμίες εξαγοράς μεριδίων (redemptions) στον κλάδο των επενδυτικών κεφαλαίων, οι οποίες έχουν επιβαρύνει τις μετοχές αυτή την εβδομάδα.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του υπουργού Οικονομικών και Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ στην Άγκυρα, μία ημέρα μετά την πτώση του δείκτη Borsa Istanbul 100 κατά 5,5%.

Η Tera Portfoy ανακοίνωσε αργά την Τετάρτη ότι δύο από τα funds της, συνολικών κεφαλαίων 7,5 δισ. δολαρίων, δεν κατάφεραν να καλύψουν τις αιτήσεις εξαγοράς επενδυτών. Είχε προηγηθεί αντίστοιχη ανακοίνωση της Pusula Portfoy νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Την Πέμπτη, ένας τρίτος διαχειριστής, η Atlas Portfoy, γνωστοποίησε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στις πληρωμές εξαγορών για το Atlas Portfoy Money Market Fund.

Η αναταραχή έχει φέρει στο προσκήνιο τους κινδύνους που συνδέονται με τη ραγδαία ανάπτυξη της τουρκικής αγοράς επενδυτικών κεφαλαίων, όπου ορισμένοι διαχειριστές είχαν δημιουργήσει μεγάλες θέσεις σε μετοχές με περιορισμένη εμπορευσιμότητα.

Οι τουρκικές αρχές είχαν ήδη αυστηροποιήσει στα τέλη Αυγούστου το πλαίσιο για τις τοποθετήσεις των funds σε τέτοιες μετοχές, περιορίζοντας την κατοχή μετοχών ελεύθερης διασποράς (free float) και τις επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες. Τα κεφάλαια έχουν περιθώριο έως το τέλος του έτους για να μειώσουν θέσεις που υπερβαίνουν τα νέα όρια.

Η κρίση έχει ενισχύσει τις ανησυχίες των επενδυτών για τη ρευστότητα ορισμένων τουρκικών funds, καθώς η υποχρέωση πώλησης μεγάλων θέσεων σε λιγότερο ρευστές μετοχές συμπίπτει με την αυξημένη ζήτηση για επιστροφές κεφαλαίων από επενδυτές.