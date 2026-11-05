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Σε αύξηση των επιτοκίων προχώρησε η Τράπεζα της Αγγλίας, καθώς η παρατεταμένη ενεργειακή κρίση και η επιτάχυνση του πληθωρισμού ενισχύουν την ανάγκη διατήρησης αυστηρής νομισματικής πολιτικής στη Βρετανία. Σημειώνεται ότι πρόκειται για την πρώτη αύξηση επιτοκίων έπειτα από τρία χρόνια και συγκεκριμένα από τον Αύγουστο του 2023.

Η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής (MPC), κατά τη συνεδρίαση που ολοκληρώθηκε στις 4 Νοεμβρίου, αποφάσισε με ψήφους 8 έναντι 1 την αύξηση του βασικού επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης, στο 4%. Ένα μέλος της Επιτροπής τάχθηκε υπέρ μεγαλύτερης αύξησης, κατά 50 μονάδες βάσης, που θα οδηγούσε το επιτόκιο στο 4,25%.

Η απόφαση ελήφθη σε μια περίοδο κατά την οποία ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει εισέλθει στον ένατο μήνα του, διατηρώντας τις διεθνείς τιμές ενέργειας σε ανοδική τροχιά, παρά το ήδη υψηλό επίπεδό τους.

Σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα, ο ετήσιος πληθωρισμός στη Βρετανία αυξήθηκε στο 3,5% τον Σεπτέμβριο, ενώ πλέον αναμένεται να επιταχυνθεί περαιτέρω, προσεγγίζοντας το 5% έως τα μέσα του 2027.

Στη συνέχεια προβλέπεται σταδιακή αποκλιμάκωσή του, καθώς θα εξασθενεί η επίδραση των υψηλότερων τιμών της ενέργειας στον ετήσιο ρυθμό αύξησης των τιμών και η περιοριστική νομισματική πολιτική θα συνεχίσει να συγκρατεί τις πληθωριστικές πιέσεις.

Η Τράπεζα της Αγγλίας επισημαίνει ότι οι άμεσες επιπτώσεις της ενεργειακής ακρίβειας είναι ήδη εμφανείς και θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τους λογαριασμούς ενέργειας επιχειρήσεων και νοικοκυριών.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής υπάρχουν περιορισμένες ενδείξεις ότι το αυξημένο ενεργειακό κόστος έχει μεταφερθεί ευρύτερα στις τιμές άλλων προϊόντων και υπηρεσιών ή στις μισθολογικές απαιτήσεις.

Παρά ταύτα, η κεντρική τράπεζα εκτιμά ότι το μέγεθος των πληθωριστικών πιέσεων που αναμένεται να εκδηλωθούν το επόμενο διάστημα δικαιολογεί την αύξηση των επιτοκίων.

Πρόσθετο επιχείρημα υπέρ της αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής αποτέλεσε η πορεία της οικονομικής δραστηριότητας, καθώς τα στοιχεία των τελευταίων μηνών ήταν γενικά ισχυρότερα από τις αρχικές προβλέψεις.

Η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής διευκρινίζει, πάντως, ότι η μελλοντική πορεία των επιτοκίων δεν είναι προκαθορισμένη και ότι οι αποφάσεις θα λαμβάνονται ξεχωριστά σε κάθε συνεδρίαση, με βάση τα διαθέσιμα οικονομικά δεδομένα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στο κατά πόσο οι υψηλές τιμές της ενέργειας θα προκαλέσουν δευτερογενείς αυξήσεις στις τιμές και θα επηρεάσουν ευρύτερα τη βρετανική οικονομία.

Για τον σκοπό αυτό, η κεντρική τράπεζα θα παρακολουθεί στενά την υποκείμενη δυναμική των μισθών, την τιμολογιακή συμπεριφορά των επιχειρήσεων και τα διαθέσιμα περιθώρια παραγωγικής δυναμικότητας στην οικονομία.

Η Τράπεζα της Αγγλίας υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει να προσαρμόζει το βασικό επιτόκιο στον βαθμό που απαιτείται, προκειμένου να διασφαλίσει την επιστροφή του πληθωρισμού στον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2%.