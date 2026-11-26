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Τον κώδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις της επενδυτικής έκρηξης στην τεχνητή νοημοσύνη στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική σταθερότητα κρούει η Τράπεζα της Αγγλίας προειδοποιώντας ότι η εκρηκτική αύξηση του δανεισμού και οι ολοένα πιο σύνθετες χρηματοδοτικές δομές του κλάδου αυξάνουν την πιθανότητα μετάδοσης μιας κρίσης στο ευρύτερο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Στην εξαμηνιαία Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που δημοσιοποίησε την Πέμπτη, η βρετανική κεντρική τράπεζα επισημαίνει ότι, παρά τις πρόσφατες ισχυρές χρηματιστηριακές απώλειες, οι αποτιμήσεις των τεχνολογικών επιχειρήσεων παραμένουν υπερβολικά υψηλές και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την επίτευξη των προσδοκώμενων κερδών από την AI.

Αυτό που προκαλεί, ωστόσο, ιδιαίτερη ανησυχία είναι ότι η χρηματοδότηση των επενδύσεων λαμβάνει ολοένα πιο «σύνθετη, κυκλική και αδιαφανή μορφή», αυξάνοντας την πιθανότητα οι πιέσεις σε έναν τομέα της αγοράς να μεταδοθούν σε άλλους.

Η άνοδος των επιτοκίων και η διόγκωση του κρατικού χρέους διεθνώς επιβαρύνουν περαιτέρω το περιβάλλον, ενισχύοντας τον κίνδυνο ταυτόχρονης εκδήλωσης πολλαπλών χρηματοπιστωτικών προβλημάτων.

Το πλέγμα χρηματοδοτήσεων των 4 τρισ. δολαρίων

Σύμφωνα με στοιχεία της έκθεσης, οι χρηματοοικονομικές διασυνδέσεις των λεγόμενων hyperscalers με το χρηματοπιστωτικό σύστημα ανέρχονται σε περίπου 4 τρισ. δολάρια.

Το ποσό δεν αφορά αποκλειστικά σε υφιστάμενο δανεισμό, αλλά περιλαμβάνει ευρύτερες χρηματοδοτικές και συμβατικές υποχρεώσεις.

Μόνο οι εκδόσεις ομολόγων των hyperscalers αναμένεται να ξεπεράσουν τα 305 δισ. δολάρια το 2026, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 8% των παγκόσμιων εταιρικών ομολογιακών εκδόσεων επενδυτικής βαθμίδας.

Εάν συνυπολογιστούν οι υπόλοιπες επιχειρήσεις του οικοσυστήματος της τεχνητής νοημοσύνης, οι εκδόσεις χρέους του κλάδου υπερβαίνουν πλέον τον ετήσιο δανεισμό των περισσότερων κυβερνήσεων, συμπεριλαμβανομένης της βρετανικής.

Και η τάση αυτή αναμένεται να ενισχυθεί. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της JPMorgan, οι εκδόσεις ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας από επιχειρήσεις που συνδέονται με την AI προβλέπεται να ανέλθουν σε 450 δισ. δολάρια το 2027, έναντι 368 δισ. δολαρίων φέτος.

Οι κυκλικές συμφωνίες και το αδιαφανές χρέος

Στο επίκεντρο των ανησυχιών της Τράπεζας της Αγγλίας βρίσκεται η πρακτική της κυκλικής χρηματοδότησης (circular financing), μέσω της οποίας οι επιχειρήσεις του κλάδου λειτουργούν ταυτόχρονα ως επενδυτές, προμηθευτές και πελάτες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι συμφωνίες στις οποίες ένας τεχνολογικός κολοσσός χρηματοδοτεί μια εταιρεία ανάπτυξης μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, η οποία χρησιμοποιεί στη συνέχεια τα κεφάλαια για να αγοράσει υπολογιστική ισχύ από τον ίδιο τον επενδυτή.

Τέτοιου είδους συναλλαγές δυσχεραίνουν την αξιολόγηση της πραγματικής ζήτησης για υπηρεσίες AI, αλλά και τον εντοπισμό του σημείου όπου συγκεντρώνεται τελικά ο πιστωτικός κίνδυνος.

Παράλληλα, οι μακροχρόνιες συμβάσεις μίσθωσης υποδομών, οι εγγυήσεις, οι δεσμεύσεις μελλοντικών αγορών και οι χρηματοδοτήσεις εκτός ισολογισμού περιπλέκουν περαιτέρω τη χαρτογράφηση των κινδύνων.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά και η αυξανόμενη συμμετοχή των επενδυτικών κεφαλαίων του private credit. Η βρετανική κεντρική τράπεζα επικαλείται εκτιμήσεις της Morgan Stanley, σύμφωνα με τις οποίες επενδύσεις ύψους περίπου 700 δισ. δολαρίων σε κέντρα δεδομένων την περίοδο 2026-2028 θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν μέσω της συγκεκριμένης αγοράς.

Οι τράπεζες επιχειρούν να μεταφέρουν τον κίνδυνο

Ενδεικτικές των ανησυχιών που επικρατούν στον χρηματοπιστωτικό κλάδο είναι και οι κινήσεις μεγάλων αμερικανικών τραπεζών.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Citi και η JPMorgan διερευνούν τη διάθεση χαρτοφυλακίων δανείων που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, είτε για να περιορίσουν την έκθεσή τους είτε για να δημιουργήσουν περιθώρια νέων χρηματοδοτήσεων.

Ορισμένες συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσω μηχανισμών συνθετικής μεταφοράς πιστωτικού κινδύνου (synthetic risk transfers), που επιτρέπουν στις τράπεζες να διατηρούν τα δάνεια στους ισολογισμούς τους, μεταβιβάζοντας μέρος του κινδύνου ενδεχόμενων ζημιών σε τρίτους επενδυτές.

Η διασφάλιση της ανθεκτικότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος σε περίπτωση κατάρρευσης των αποτιμήσεων της AI αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την Τράπεζα της Αγγλίας, όπως δήλωσε η υποδιοικήτρια της BoE, Κάθριν Μπράντικ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να αποτραπεί η μετάδοση των πιέσεων στο τραπεζικό σύστημα.

Κοινές ανησυχίες από ΕΚΤ και Fed – Οι μνήμες του 2008

Οι προειδοποιήσεις της Τράπεζας της Αγγλίας έρχονται να προστεθούν στις αντίστοιχες επισημάνσεις που έχουν διατυπώσει τις τελευταίες εβδομάδες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Federal Reserve, με κοινό παρονομαστή την αυξανόμενη εξάρτηση της τεχνολογικής βιομηχανίας από τον δανεισμό.

Η ΕΚΤ έχει επισημάνει ότι οι τεράστιες κεφαλαιουχικές δαπάνες των τεχνολογικών επιχειρήσεων αρχίζουν να υπερβαίνουν τις δυνατότητες αυτοχρηματοδότησής τους, ενώ η Fed έχει καταγράψει υπερπενταπλασιασμό των εκδόσεων χρέους για προηγμένες υπολογιστικές υποδομές σε σύγκριση με το 2023.

Μάλιστα, η ΕΚΤ έχει εντοπίσει ομοιότητες τόσο με τη χρηματιστηριακή φούσκα των dotcom όσο και με ορισμένα χαρακτηριστικά της αγοράς ενυπόθηκων δανείων υψηλού κινδύνου (subprime), που βρέθηκε στο επίκεντρο της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008.

Κοινή ανησυχία των κεντρικών τραπεζών αποτελεί το ενδεχόμενο μια απότομη ανατροπή των προσδοκιών για την κερδοφορία της τεχνητής νοημοσύνης να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις, μέσω πιστωτικών ζημιών, αναγκαστικών ρευστοποιήσεων και περιορισμού της χρηματοδότησης.

Μέχρι στιγμής, πάντως, η Τράπεζα της Αγγλίας διαπιστώνει ότι η μετάδοση των πρόσφατων χρηματιστηριακών αναταράξεων σε άλλες αγορές έχει παραμείνει περιορισμένη.