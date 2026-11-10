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Περιθώριο ανόδου περίπου 16% για τις ευρωπαϊκές μετοχές έως το τέλος του 2027 βλέπει η UBS, θέτοντας στόχο τις 750 μονάδες για τον Stoxx 600, από τις 647 μονάδες αναφοράς. Μαζί με τα μερίσματα, η συνολική προσδοκώμενη απόδοση φτάνει το 19%, με την αύξηση της εταιρικής κερδοφορίας να αποτελεί τον βασικό μηχανισμό ανόδου.

Η ελβετική τράπεζα εκτιμά ότι τα κέρδη ανά μετοχή θα αυξηθούν κατά 13%, έναντι 10% που προβλέπει η αγορά. Η διαφορά στηρίζεται σε ισχυρότερες πωλήσεις και υψηλότερα περιθώρια κέρδους, καθώς οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, η γερμανική δημοσιονομική επέκταση και η τραπεζική χρηματοδότηση ενισχύουν την οικονομική δραστηριότητα.

Στην έκθεσή της η UBS αναφέρει την ευνοϊκότερη τιμολόγηση των ελληνικών ομολόγων έναντι των γαλλικών και επίσης, εμφανίζει την Coca-Cola HBC μεταξύ των μετοχών με σύσταση αγοράς στον κλάδο βασικών καταναλωτικών αγαθών.

Η ανάπτυξη θα στηρίξει τις αποτιμήσεις

Η UBS προβλέπει αύξηση πωλήσεων 6,4%, διπλάσια από το 3,2% της συναίνεσης των αναλυτών. Παράλληλα, το καθαρό περιθώριο κέρδους αναμένεται να φτάσει το 12,2%, έναντι εκτίμησης της αγοράς για 11,7%.

Το σενάριο δεν προϋποθέτει σημαντική αύξηση των πολλαπλασιαστών αποτίμησης. Ο δείκτης τιμής προς αναμενόμενα κέρδη τοποθετείται περίπου στις 14,6 φορές στο τέλος του 2027. Συνεπώς, η άνοδος των μετοχών αναμένεται να προέλθει κυρίως από τη βελτίωση των αποτελεσμάτων.

Η προβλεπόμενη διαδρομή του Stoxx 600 περνά από τις 690 μονάδες στο πρώτο τρίμηνο του 2027, τις 710 στο δεύτερο και τις 730 στο τρίτο, πριν από τις 750 μονάδες στο τέλος της χρονιάς. Για το τέλος του 2028, η UBS τοποθετεί τον δείκτη στις 800 μονάδες.

Τρεις παράγοντες θα κρίνουν την πορεία της αγοράς. Η εξέλιξη της διαφοράς απόδοσης γαλλικών και γερμανικών ομολόγων, η διατήρηση της βιομηχανικής δραστηριότητας σε υψηλά επίπεδα και η ανθεκτικότητα των πραγματικών μισθών και της κατανάλωσης.

Από την τεχνητή νοημοσύνη στις υποδομές

Η επενδυτική δραστηριότητα γύρω από τα κέντρα δεδομένων περνά σε επόμενη φάση. Οι προμηθευτές που έχουν εξαντλήσει την παραγωγική τους δυναμικότητα επενδύουν πλέον στην επέκτασή της, δημιουργώντας ζήτηση για εξοπλισμό, εξαρτήματα και υλικά.

Η UBS υπολογίζει ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες που συνδέονται με αυτήν την τάση έχουν συνολική χρηματιστηριακή αξία περίπου 1,7 τρισ. ευρώ. Οι αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων κερδοφορίας τους επιταχύνονται, ενώ η διάμεση μετοχή της συγκεκριμένης ομάδας έχει υποχωρήσει 16% από το τέλος Ιουνίου, παρά τη βελτίωση των προβλέψεων.

Παράλληλα, η γερμανική δημοσιονομική στήριξη αρχίζει να εμφανίζεται στις παραγγελίες. Η UBS προτιμά το επενδυτικό θέμα των γερμανικών υποδομών έναντι των αμυντικών δαπανών και παραμένει θετική στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στον εξηλεκτρισμό.

Πρόσθετη ώθηση αναμένεται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Οι πληρωμές του τέταρτου τριμήνου του 2026 αντιστοιχούν περίπου στο 0,5% του ΑΕΠ της ευρωζώνης και εκτιμάται ότι θα μετατραπούν κυρίως σε δαπάνες μέσα στο 2027, ενισχύοντας τα εταιρικά έσοδα.

Οι τράπεζες και η ελληνική παρουσία

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες παραμένουν ελκυστικές για τη UBS, καθώς χρηματοδοτούν τον νέο επενδυτικό κύκλο και επιστρέφουν κεφάλαια στους μετόχους. Η χρηματοδότηση επιχειρήσεων αυξάνεται περισσότερο από 4% σε ετήσια βάση, ενώ μερίσματα και επαναγορές αντιστοιχούν περίπου στο 8% ετησίως.

Η τράπεζα αναμένει ότι η βελτίωση των αποτιμήσεων του κλάδου θα συμβάλλει στις αποδόσεις του 2027.

Για την Ελλάδα, το ενδιαφέρον είναι η σύγκριση με τη Γαλλία. Η UBS επισημαίνει ότι οι διαφορές απόδοσης των γαλλικών ομολόγων έχουν διευρυνθεί περισσότερο από τις αντίστοιχες της Ιταλίας και της Ελλάδας, αποτυπώνοντας την πίεση από τη γαλλική δημοσιονομική και πολιτική αβεβαιότητα.

Στις μετοχές ελληνικού ενδιαφέροντος ξεχωρίζει η Coca-Cola HBC. Η UBS καταγράφει σύσταση αγοράς, αναμενόμενη συνολική απόδοση 13% και μερισματική απόδοση 2,6%. Η αποτίμηση διαμορφώνεται στις 17 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2026 και στις 15 φορές εκείνα του 2027. Η χρηματιστηριακή αξία στον πίνακα ανέρχεται σε 17,8 δισ. ευρώ, ενώ καταγράφεται πτώση της μετοχής κατά 17,4% από τις 30 Ιουνίου. Η βαθμολογία της στο υπόδειγμα επιλογής μετοχών της UBS διαμορφώνεται στο 0,22.

Οι κίνδυνοι για το θετικό σενάριο

Η UBS παραμένει επιφυλακτική απέναντι στην κατανάλωση, καθώς η χαμηλή εμπιστοσύνη, η ενέργεια και τα επιτόκια περιορίζουν τις δαπάνες. Προτιμά επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, υγεία, χρηματοοικονομικά, υλικά και τεχνολογία.

Οι βασικοί κίνδυνοι είναι πετρέλαιο στα 150 δολάρια, πρόωρη επιβράδυνση των επενδύσεων τεχνητής νοημοσύνης και άνοδος δεκαετών αποδόσεων προς το 6,5%. Ωστόσο, θεωρεί πιθανότερο το ευνοϊκό σενάριο πετρελαίου στα 60 δολάρια, έναντι βασικής παραδοχής 80 δολαρίων, που θα ενίσχυε την ευρωπαϊκή οικονομία και την κατανάλωση.