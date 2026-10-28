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Τη διατήρηση της τριμηνιαίας διανομής στα 0,06 δολάρια ανά μερίδιο ανακοίνωσε η Navios Maritime Partners, συμφερόντων της Αγγελικής Φράγκου, επιβεβαιώνοντας τη συνέχιση των καταβολών προς τους επενδυτές της, χωρίς να προχωρήσει σε αύξηση του ποσού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 27ης Οκτωβρίου 2026, η διανομή για το τρίτο τρίμηνο θα καταβληθεί στις 12 Νοεμβρίου, με δικαιούχους όσους είναι εγγεγραμμένοι ως μεριδιούχοι στις 9 Νοεμβρίου.

Σε ετησιοποιημένη βάση, το ποσό αντιστοιχεί σε 0,24 δολάρια ανά μερίδιο, υπό την προϋπόθεση ότι η εταιρεία θα διατηρήσει το ίδιο επίπεδο διανομής και στα επόμενα τρίμηνα.

Η απόφαση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς η Navios Maritime Partners, η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το σύμβολο NMM, δραστηριοποιείται σε διαφορετικούς τομείς της εμπορικής ναυτιλίας, διαθέτοντας στόλο πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου, δεξαμενόπλοιων και containerships.

Η επιλογή να παραμείνει αμετάβλητη η διανομή διασφαλίζει τη συνέχεια των τριμηνιαίων καταβολών προς τους μεριδιούχους, χωρίς ωστόσο να σηματοδοτεί ενίσχυση της άμεσης χρηματικής ανταμοιβής τους.

Το ύψος της διανομής δεν αρκεί από μόνο του για να αξιολογηθεί η συνολική πολιτική επιστροφής κεφαλαίου της εταιρείας. Για πληρέστερη εικόνα απαιτείται συνεκτίμηση των ταμειακών ροών, των επενδυτικών υποχρεώσεων και τυχόν προγραμμάτων επαναγοράς μεριδίων.

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές των εισηγμένων ναυτιλιακών εταιρειών παρακολουθούν ιδιαίτερα τις αποφάσεις για τη διάθεση της ρευστότητας, αναζητώντας ισορροπία ανάμεσα στις τακτικές διανομές, τη χρηματοδότηση του στόλου και τη διατήρηση κεφαλαίων για νέες επενδύσεις.