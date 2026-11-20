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Η Eurobank ανακοίνωσε το οριστικό ποσό του ενδιάμεσου μερίσματος που θα διανείμει στους μετόχους της, συνολικού ύψους 214 εκατ. ευρώ.

Το μεικτό μέρισμα διαμορφώνεται τελικά στα 0,05991 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένο σε σχέση με το αρχικό ποσό των 0,05928 ευρώ.

Η αύξηση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η τράπεζα διαθέτει 37.752.098 δικές της μετοχές, οι οποίες δεν δικαιούνται να λάβουν μέρισμα. Έτσι, το συνολικό ποσό της διανομής κατανέμεται στις υπόλοιπες μετοχές που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη διανομή.

Τα χρήματα προέρχονται από το αποθεματικό μερισμάτων της Eurobank, δηλαδή από κεφάλαια που η τράπεζα είχε διατηρήσει ως αποθεματικό και αποφάσισε τώρα να επιστρέψει στους μετόχους της.

Μετά την προβλεπόμενη παρακράτηση φόρου μερισμάτων 5%, το καθαρό ποσό που θα λάβουν οι περισσότεροι ιδιώτες μέτοχοι ανέρχεται σε 0,05691 ευρώ ανά μετοχή, με την επιφύλαξη ειδικών φορολογικών εξαιρέσεων.