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Ατελείωτη η κατρακύλα της Wall Street, καθώς οι πιέσεις στις αμερικανικές μετοχές συντηρούνται και στη συνεδρίαση της Τρίτης. Σε ρόλο αρνητικού πρωταγωνιστή παραμένει ο τεχνολογικός κλάδος και δη, οι εταιρείες μικροτσίπ, αν και σήμερα οι ρευστοποιήσεις έχουν γενικευτεί και στις λεγόμενες κυκλικές μετοχές και τα βιομηχανικά χαρτιά.

Έτσι, ο Dow Jones υποχωρεί κατά 722 μονάδες ή 1,40% κάτω και από το φράγμα των 51.000 μονάδων, στις 50.890, ο S&P 500 καταγράφει απώλειες 1,05% στις 7.336 μονάδες και ο Nasdaq διολισθαίνει σε ποσοστό 1,20% και τις 24.216 μονάδες.

Η βελτίωση του κλίματος ακολουθεί το ισχυρό κύμα πωλήσεων της Δευτέρας, όταν ο Dow Jones έχασε περισσότερες από 700 μονάδες ή 1,4%, ο S&P 500 υποχώρησε κατά 1,9% και ο Nasdaq κατέγραψε πτώση 2,5%, τη μεγαλύτερη ημερήσια από τις 5 Νοεμβρίου.

Η Nvidia επιστρέφει σε θετικό έδαφος, με τη μετοχή της να ενισχύεται κατά 1% στις πρώτες συναλλαγές, περιορίζοντας μέρος των πρόσφατων απωλειών της. Η εταιρεία βρίσκεται στο επίκεντρο της επενδυτικής προσοχής μετά την αιφνίδια αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, την περασμένη Πέμπτη, υπό το βάρος αποκαλύψεων για εξωσυζυγικές σχέσεις, μεταξύ των οποίων και μία με επιχειρηματία που οι αμερικανικές αρχές φέρονται να υποψιάζονται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Η κρίση στην ηγεσία της Nvidia έχει προκαλέσει σημαντικούς τριγμούς στη χρηματιστηριακή της αποτίμηση. Από την αποχώρηση του Χουάνγκ, η εταιρεία έχει χάσει περίπου 410 δισ. δολάρια σε κεφαλαιοποίηση, ενώ οι συνολικές απώλειες της μετοχής από τις αρχές Νοεμβρίου προσεγγίζουν το 24%. Εφόσον η πτώση αυτή διατηρηθεί μέχρι το τέλος του μήνα, θα πρόκειται για τη χειρότερη μηνιαία επίδοση της Nvidia από τον Απρίλιο του 2022, όταν είχε υποχωρήσει κατά 32%.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters και του CNBC, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia δεν εξετάζει την επιστροφή του Χουάνγκ στη θέση του CEO, παρά τις προσπάθειες υποστηρικτών του, μεταξύ των οποίων ο Έλον Μασκ και άλλες προσωπικότητες της Silicon Valley.

Πέρα από τις οικονομικές επιδόσεις του τρίτου τριμήνου και τις προβλέψεις για το επόμενο διάστημα, οι επενδυτές θα αναζητήσουν ενδείξεις ότι η νέα διοίκηση μπορεί να διατηρήσει τις στρατηγικές συνεργασίες της Nvidia, να υλοποιήσει απρόσκοπτα τον σχεδιασμό των νέων προϊόντων και να περιορίσει τις επιπτώσεις της διοικητικής αναταραχής. Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί επίσης στα περιθώρια κερδοφορίας, στις ταμειακές εκροές και στις προοπτικές των επενδύσεων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Η σημερινή αντίδραση επεκτείνεται και σε άλλες εταιρείες του κλάδου των ημιαγωγών. Η AMD ενισχύεται κατά 2%, ενώ Broadcom και Micron Technology καταγράφουν άνοδο 1,2%. Ακόμη μεγαλύτερα κέρδη, της τάξης του 4,2%, εμφανίζει η Marvell Technology. Αντίθετα, η Intel υποχωρεί κατά 1%, μετά την απόφαση της Nvidia να μειώσει κατά 25% τη συμμετοχή της στην εταιρεία.

Ανοδικά κινούνται και οι εταιρείες υποδομών cloud που συνδέονται με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Η CoreWeave κερδίζει 1,3% και η Nebius 3%, καθώς οι επενδυτές αναζητούν ευκαιρίες μετά τις πρόσφατες ρευστοποιήσεις. Ισχυρά κέρδη καταγράφουν επίσης οι εταιρείες φωτονικών συστημάτων Coherent και Lumentum, με άνοδο 8,8% και 5% αντίστοιχα. Η άνοδος ακολούθησε δημοσίευμα του Reuters, σύμφωνα με το οποίο η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να προχωρήσει στους περιορισμούς των εισαγωγών κινεζικού εξοπλισμού για data centers, παρά τις αντιδράσεις μεγάλων αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών.

Ένας ακόμη σημαντικός καταλύτης για τον τεχνολογικό κλάδο είναι η επικείμενη αρχική δημόσια προσφορά της Anthropic, η οποία έχει συγκεντρώσει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον. Η εταιρεία διατήρησε, σε επικαιροποιημένη κατάθεση την Τρίτη, το ενδεικτικό εύρος τιμής διάθεσης στα 70 έως 78 δολάρια ανά μετοχή, αν και δημοσίευμα του CNBC ανέφερε ότι η τελική τιμή ενδέχεται να διαμορφωθεί υψηλότερα. Η οριστικοποίηση της τιμής αναμένεται την Τετάρτη, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της Anthropic στον Nasdaq προγραμματίζεται για την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου.

Παρά τη σημερινή ανάκαμψη, η επιφυλακτικότητα απέναντι στις τεχνολογικές μετοχές παραμένει έντονη. Σύμφωνα με έρευνα της Bank of America, οι διαχειριστές κεφαλαίων περιόρισαν την έκθεσή τους στον τεχνολογικό κλάδο με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων δύο δεκαετιών. Στην έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από τις 6 έως τις 12 Νοεμβρίου, το καθαρό ποσοστό των διαχειριστών που διατηρούν αυξημένη στάθμιση στις τεχνολογικές μετοχές υποχώρησε στο 12%, από 37% τον Οκτώβριο, αποτυπώνοντας τη σημαντική μεταβολή της επενδυτικής στάσης απέναντι στον κλάδο.

Στο μακροοικονομικό μέτωπο, τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ έδειξαν αύξηση 0,2% τον Οκτώβριο, στα 748,2 δισ. δολάρια, σε συμφωνία με τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Ωστόσο, εξαιρουμένων των ευμετάβλητων κατηγοριών των αυτοκινήτων και των καυσίμων, οι πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 0,6% σε μηνιαία βάση, έναντι προβλέψεων για άνοδο 0,4%, υποδηλώνοντας μεγαλύτερη ανθεκτικότητα της υποκείμενης καταναλωτικής ζήτησης.

Τα στοιχεία ενίσχυσαν τις προσδοκίες για νέα αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων τον Δεκέμβριο, περιορίζοντας τα αρχικά κέρδη των κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ. Σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch, οι αγορές αποτιμούν πιθανότητα 95,4% για αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο, καθώς οι επίμονες πληθωριστικές πιέσεις διατηρούν τη Fed σε περιοριστική κατεύθυνση.

Το ενδιαφέρον στρέφεται στις σημερινές παρεμβάσεις των αξιωματούχων της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ, Μπεθ Χάμακ και Τζον Γουίλιαμς, από τις οποίες οι επενδυτές αναμένουν περισσότερες ενδείξεις για την πορεία της νομισματικής πολιτικής. Παράλληλα, την Τετάρτη αναμένεται η δημοσιοποίηση των πρακτικών της τελευταίας συνεδρίασης της Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς της Fed, τα οποία θα εξεταστούν για τυχόν διαφοροποιήσεις στις εκτιμήσεις των αξιωματούχων.

Στην αγορά εμπορευμάτων, το πετρέλαιο Brent ξεπέρασε τα 93 δολάρια το βαρέλι, ενώ ο χρυσός και το δολάριο παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα, υποδηλώνοντας περιορισμένη ζήτηση για παραδοσιακά ασφαλή επενδυτικά καταφύγια.

Στο εταιρικό μέτωπο, η Home Depot υποχωρεί σχεδόν 2%, παρά την ανακοίνωση καλύτερων των αναμενομένων τριμηνιαίων αποτελεσμάτων, καθώς η εταιρεία γνωστοποίησε ότι νέος διευθύνων σύμβουλος θα αναλάβει καθήκοντα την επόμενη εβδομάδα. Η μετοχή της Disney χάνει περίπου 1%, έχοντας εξανεμίσει τα αρχικά της κέρδη. Απώλειες 0,8% καταγράφει και η JPMorgan Chase, μετά την ανακοίνωση ότι η Μπρέχια ντε Μπεστ θα διαδεχθεί τον Τζέρεμι Μπάρναμ στη θέση του οικονομικού διευθυντή στις αρχές του 2027.