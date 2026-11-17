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Η Anthropic PBC ενημερώνει τους υποψήφιους επενδυτές στην αρχική δημόσια προσφορά (IPO) ότι αναμένει η τιμή διάθεσης των μετοχών της να διαμορφωθεί στο ανώτατο όριο του προβλεπόμενου εύρους ή ακόμη και υψηλότερα, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα.

Η εταιρεία που δημιούργησε το chatbot Claude και οι επτά συνιδρυτές της διαθέτουν συνολικά 825 εκατομμύρια μετοχές, με ενδεικτικό εύρος τιμής από 70 έως 78 δολάρια ανά μετοχή, σύμφωνα με τα έγγραφα που έχουν κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC). Σε αυτές τις τιμές και συνυπολογίζοντας μια ιδιωτική τοποθέτηση ύψους 26 δισ. δολαρίων, η δημόσια προσφορά θα αντλήσει 90,4 δισ. δολάρια, μεταδίδει το Bloomberg.

Στο ανώτατο όριο του εύρους τιμών, η Anthropic θα έχει αποτίμηση περίπου 1,4 τρισ. δολαρίων, σε πλήρως απομειωμένη βάση.

Οι διαβουλεύσεις βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και οι λεπτομέρειες της προσφοράς ενδέχεται να αλλάξουν, σύμφωνα με τις πηγές.

Η τιμολόγηση αυτή θα ξεπερνούσε τη βασική δημόσια προσφορά ύψους 75 δισ. δολαρίων της SpaceX, καθιστώντας την εισαγωγή της Anthropic τη μεγαλύτερη όλων των εποχών. Ωστόσο, η δυνητική αποτίμηση της Anthropic θα μπορούσε να είναι χαμηλότερη από εκείνη της εταιρείας του Έλον Μασκ κατά το χρηματιστηριακό της ντεμπούτο. Η SpaceX είχε χρηματιστηριακή αξία 1,77 τρισ. δολαρίων όταν καθόρισε την τιμή της πρώτης δημόσιας διάθεσης των μετοχών της.

Η αρχική δημόσια προσφορά της Anthropic έχει προσελκύσει εντολές αγοράς για σχεδόν επταπλάσιο αριθμό μετοχών από εκείνες που διατίθενται, όπως μετέδωσε την Κυριακή το Bloomberg. Τραπεζίτες έχουν ενημερώσει υποψήφιους επενδυτές ότι η εταιρεία θα δώσει προτεραιότητα στους υφιστάμενους επενδυτές της και ότι ορισμένοι ενδιαφερόμενοι αγοραστές θα λάβουν μικρότερο αριθμό μετοχών από αυτόν που αναμένουν, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα.

Η Anthropic ενισχύει το επενδυτικό ενδιαφέρον για τη δημόσια προσφορά της μέσω εκδηλώσεων για επενδυτές, μεταξύ των οποίων και μια συζήτηση που μεταδόθηκε ζωντανά την Παρασκευή μεταξύ του διευθύνοντος συμβούλου της, Ντάριο Αμοντέι, και του διευθύνοντος συμβούλου της JPMorgan Chase & Co., Τζέιμι Ντάιμον.

«Μου έκανε εντύπωση», δήλωσε ο Μπιλ Άκμαν για τον Αμοντέι σε συνέντευξή του μετά την εκδήλωση, στην οποία ο δισεκατομμυριούχος διαχειριστής επενδυτικών κεφαλαίων παρευρέθηκε αυτοπροσώπως. «Έδωσε την εντύπωση ενός πολύ συγκροτημένου και μετρημένου διευθύνοντος συμβούλου».

Τα έσοδα της εταιρείας αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς, όπως και τα σχέδιά της για δαπάνες. Η Anthropic ανακοίνωσε ότι, στις 31 Οκτωβρίου, ο ετησιοποιημένος ρυθμός εσόδων της είχε φτάσει τα 81 δισ. δολάρια, αυξημένος κατά 10 δισ. δολάρια σε σχέση με το τέλος Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα έγγραφα της προσφοράς. Η εταιρεία που βρίσκεται πίσω από το Claude έχει αναλάβει οικονομικές υποχρεώσεις ύψους περίπου 71 δισ. δολαρίων, οι οποίες πρέπει να εκπληρωθούν εντός του δωδεκαμήνου που ολοκληρώνεται στις 30 Σεπτεμβρίου 2027. Το μεγαλύτερο μέρος τους αφορά την εξασφάλιση υπολογιστικής ισχύος και την προμήθεια μικροκυκλωμάτων (τσιπ).