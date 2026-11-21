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Οι αμερικανικές τεχνολογικές μετοχές βυθίστηκαν σε bear market την Παρασκευή, καταγράφοντας τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοση από το ξέσπασμα της πανδημίας του κορωνοϊού, καθώς οι φόβοι για επιβράδυνση της επενδυτικής έκρηξης στην τεχνητή νοημοσύνη πυροδότησαν κύμα μαζικών ρευστοποιήσεων στη Wall Street.

Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq 100 κατρακύλησε κατά 5,6% την Παρασκευή, ανεβάζοντας τις εβδομαδιαίες απώλειές του στο 10,4%, στη χειρότερη επίδοση των τελευταίων έξι και πλέον ετών. Ο δείκτης έχει πλέον υποχωρήσει κατά 20% από το ενδοσυνεδριακό υψηλό της 6ης Οκτωβρίου, φτάνοντας στο όριο που παραδοσιακά σηματοδοτεί την είσοδο σε bear market, δηλαδή σε πτωτική αγορά.

Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 3,7%, με τις απώλειές του από τα υψηλά του Οκτωβρίου να ξεπερνούν πλέον το 10%. Οι επενδυτές στράφηκαν σε ασφαλή καταφύγια, οδηγώντας την απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου χαμηλότερα κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα, στο 4,94%.

Οι συναλλαγές της Παρασκευής χαρακτηρίστηκαν από έντονη νευρικότητα, με τις πωλήσεις να επιταχύνονται προς το κλείσιμο της συνεδρίασης και τις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη να δέχονται τις μεγαλύτερες πιέσεις. Ο δείκτης μεταβλητότητας VIX, γνωστός και ως «δείκτης φόβου» της Wall Street, εκτινάχθηκε στις 40 μονάδες, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2025.

Το νέο κύμα ρευστοποιήσεων αποτελεί ακόμη μία ένδειξη του πόσο γρήγορα ο ενθουσιασμός για την τεχνητή νοημοσύνη έχει μετατραπεί σε βαθιά ανησυχία για τις τεράστιες δαπάνες και τον δανεισμό των τεχνολογικών κολοσσών, που χρηματοδοτούν επενδύσεις σε προηγμένους επεξεργαστές και κέντρα δεδομένων.

Anthropic: Από το ιστορικό IPO στις μαζικές πωλήσεις

Η Anthropic, η οποία είχε ενισχυθεί κατά 17% στο χρηματιστηριακό της ντεμπούτο την Πέμπτη, μετά την άντληση ποσού-ρεκόρ 120 δισ. δολαρίων μέσω της αρχικής δημόσιας προσφοράς και παράλληλης ιδιωτικής τοποθέτησης, κατέγραψε πτώση 9,1% την Παρασκευή.

Η εισαγωγή της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης στο χρηματιστήριο είχε παρουσιαστεί ως ορόσημο για τον κλάδο της AI και τις παγκόσμιες αγορές, καθώς πρόσφερε στους επενδυτές τη δυνατότητα να αποκτήσουν άμεση έκθεση σε έναν από τους κορυφαίους δημιουργούς της συγκεκριμένης τεχνολογίας.

Ωστόσο, οι προσδοκίες αυτές διαψεύστηκαν την Παρασκευή, καθώς η μετοχή της εταιρείας υποχώρησε κοντά στην τιμή εισαγωγής της.

«Η κατάσταση εκεί έξω μοιάζει με Αρμαγεδδώνα», δήλωσε στους Financial Times ο επικεφαλής επενδύσεων αμερικανικού hedge fund, προσθέτοντας ότι αποφάσισε να μην αγοράσει επιπλέον μετοχές της Anthropic, καθώς το ξεπούλημα εντεινόταν.

Nvidia: Κατάρρευση 14% και έρευνα της SEC

Ισχυρό πλήγμα δέχθηκε και η Nvidia, η μετοχή της οποίας κατέρρευσε κατά 14%, καθώς το σκάνδαλο που έχει πλήξει την εταιρεία, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της επενδυτικής έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης, πήρε νέες διαστάσεις.

Η αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) διερευνά τις λογιστικές πρακτικές της Nvidia, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει την υπόθεση. Την πληροφορία μετέδωσε πρώτο το Reuters.

Ο κολοσσός των ημιαγωγών βρίσκεται ήδη αντιμέτωπος με ακροάσεις στο Κογκρέσο, ενώ ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει δηλώσει ότι το FBI διερευνά τις συνθήκες γύρω από την εξωσυζυγική σχέση του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, Τζένσεν Χουάνγκ, με γυναίκα για την οποία υπάρχουν υποψίες ότι είναι κατάσκοπος της Κίνας.

Η SEC δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό, ενώ η Nvidia αρνήθηκε να τοποθετηθεί.

Η μετοχή της Nvidia έχει χάσει σχεδόν το 50% της αξίας της από τις αρχές Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα να έχουν εξαϋλωθεί 2,8 τρισ. δολάρια από τη χρηματιστηριακή της κεφαλαιοποίηση.

«Ο Τζένσεν και η Nvidia αποτελούν την προσωποποίηση της ανάπτυξης των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης. Το γεγονός ότι αποκαλύπτεται πως τα πράγματα δεν παρουσιάζονταν με την απαιτούμενη ειλικρίνεια έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη όλων», δήλωσε ο Μάικ Ο’Ρουρκ της Jones Trading.

Ο Philadelphia Semiconductor Index, ο οποίος παρακολουθεί τις αμερικανικές μετοχές ημιαγωγών, υποχώρησε κατά 10,7% την Παρασκευή, ανεβάζοντας τις συνολικές απώλειές του από τα υψηλά του Ιουνίου στο 43%.

«Η φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης ξεφουσκώνει εδώ και μήνες», πρόσθεσε ο Ο’Ρουρκ.

Οι πιέσεις εξαπλώθηκαν σε ολόκληρο τον κλάδο των ημιαγωγών. Οι μετοχές των Sandisk και Western Digital έχασαν 16% και 12% αντίστοιχα, ενώ Broadcom και Marvell υποχώρησαν κατά 12% και η Micron κατά 14%.

Ο παράγοντας των ενδιάμεσων εκλογών και οι φόβοι για τις επενδύσεις στην AI

Η σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ νωρίτερα αυτόν τον μήνα έχει συμβάλει «απολύτως» στο τελευταίο κύμα ρευστοποιήσεων, σύμφωνα με τον Τζιμ Κάρον, επικεφαλής επενδύσεων στον τομέα λύσεων χαρτοφυλακίου της Morgan Stanley Investment Management.

«Όλες αυτές οι δαπάνες που συνδέονται με τις κεφαλαιουχικές επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες γνωρίζουμε ότι δημιούργησαν αυτή την ανάπτυξη, θα περιοριστούν πλέον από πολιτικές αποφάσεις και από διάφορες έρευνες που αναμένουμε να ξεκινήσουν τον Ιανουάριο και να ανακοινωθούν όταν αναλάβει καθήκοντα το νέο Κογκρέσο; Αυτό προσπαθεί να καταλάβει η αγορά», ανέφερε ο Κάρον.

Η αβεβαιότητα αφορά κυρίως στο κατά πόσον το νέο πολιτικό περιβάλλον θα επηρεάσει τα φιλόδοξα επενδυτικά σχέδια των τεχνολογικών κολοσσών, τα οποία αποτέλεσαν βασικό μοχλό της ανάπτυξης του κλάδου.

Κάτω από τα 60.000 δολάρια το Bitcoin – Πτώση και για τον χρυσό

Η έντονη μεταβλητότητα στις μετοχές μεταδόθηκε και σε άλλες κατηγορίες επενδυτικών προϊόντων, με το Bitcoin να υποχωρεί την Παρασκευή κάτω από τα 60.000 δολάρια για πρώτη φορά από τον Ιούλιο.

Ούτε ο χρυσός κατάφερε να λειτουργήσει ως ασφαλές καταφύγιο. Η τιμή spot του πολύτιμου μετάλλου σημείωσε απώλειες σχεδόν 3%, υποχωρώντας περίπου στα 3.522 δολάρια ανά ουγγιά, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δώδεκα και πλέον μηνών.

Την ίδια ώρα, οι επενδυτές στην αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί αμερικανικών κρατικών ομολόγων περιόρισαν τις προσδοκίες τους για αυξήσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, καθώς οι χρηματιστηριακές αγορές συνέχιζαν να υποχωρούν.

Πλέον, οι αγορές δεν προεξοφλούν πλήρως αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της Fed τον Δεκέμβριο, λίγες ημέρες αφότου ο διοικητής της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ, είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας επιθετικότερης αύξησης κατά 50 μονάδες βάσης.

Nomura: Μαζικές ρευστοποιήσεις από θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές

Σύμφωνα με τους στρατηγικούς αναλυτές της Nomura, τα hedge funds, τα συνταξιοδοτικά ταμεία και οι ιδιώτες επενδυτές φαίνεται να προχωρούν σε μαζικές πωλήσεις μετοχών, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για υψηλότερα επιτόκια και επιβράδυνση της ανάπτυξης των υποδομών κέντρων δεδομένων.

«Η αγορά μετοχών ήταν επικεντρωμένη στο σκάνδαλο της Nvidia, αλλά πλέον έχουμε μια Fed έτοιμη να αυξήσει τα επιτόκια και τις τιμές των εμπορευμάτων να ενσωματώνουν τον κίνδυνο ύφεσης», δήλωσε ο Άλεξ Γουίτεν, συνεπικεφαλής του τμήματος μετοχών Αμερικής της Nomura.