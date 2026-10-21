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Ανοδικά κινούνται την Τετάρτη (21/10) οι κύριοι δείκτες της Wall Street, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τον τελευταίο γύρο ανακοινώσεων εταιρικών αποτελεσμάτων.

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης αυτή την ώρα ο Dow Jones ενισχύεται κατά 0,12% και διαπραγματεύεται στις 52.560 μονάδες, ο S&P 500 ανεβαίνει κατά 0,20% στις 7.727 μονάδες και ο Nasdaq καταγράφει άνοδο 0,51% στις 26.558 μονάδες.

Η μετοχή της SpaceX του Eλον Μασκ εκτινάσσεται κατά 3%, αφού η εταιρεία ανακοίνωσε αύξηση εσόδων κατά 161% το τρίτο τρίμηνο. Ο Μασκ δήλωσε επίσης ότι η SpaceX και η αυτοκινητοβιομηχανία του, Tesla, έχουν συστήσει ειδικές επιτροπές για να συζητήσουν το ενδεχόμενο συγχώνευσης. Η μετοχή της Tesla, η οποία αναμένεται να ανακοινώσει τα οικονομικά της αποτελέσματα αργότερα, σημειώνει άνοδο άνω του 2%.

Αντίθετα, η μετοχή της Netflix υποχωρεί περισσότερο από 4%, καθώς η πρόβλεψη της εταιρείας streaming για τα έσοδα του συνόλου του έτους διαμορφώθηκε χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Η εταιρεία αναθεώρησε επίσης προς τα κάτω τις προβλέψεις της για τα διαφημιστικά έσοδα ολόκληρου του έτους.

Οι δείκτες παρουσίασαν μικτή εικόνα στη συνεδρίαση της Τρίτης. Ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά σχεδόν 530 μονάδες ή 1%, με ώθηση από το άλμα της μετοχής της 3M μετά την ανακοίνωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων. Η μετοχή της εταιρείας βιομηχανικών προϊόντων κατέγραψε κέρδη άνω του 5%, αφού η 3Μ αναβάθμισε τις προβλέψεις της για τα κέρδη του συνόλου του έτους. Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,3%, ενώ ο Nasdaq Composite ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με οριακές απώλειες.

Οι επενδυτές αναζητούν την Τετάρτη περισσότερα στοιχεία για τις επενδύσεις που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη (AI), καθώς η Meta Platforms αναμένεται επίσης να ανακοινώσει αποτελέσματα μετά το κλείσιμο της αγοράς. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η εταιρεία παρουσίασε το νεότερο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της, Muse Wonder, το οποίο είναι διαθέσιμο αποκλειστικά σε χρήστες που πληρώνουν συνδρομή.

Οι ανησυχίες σχετικά με τη βιωσιμότητα των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη έχουν επηρεάσει το κλίμα στις αγορές το τελευταίο διάστημα, με τους επενδυτές να επικεντρώνονται στις επενδύσεις στην AI που χρηματοδοτούνται μέσω δανεισμού και στο κατά πόσον η ζήτηση για υποδομές δικαιολογεί τις δαπάνες των εταιρειών. Η μετοχή της εταιρείας αποθήκευσης δεδομένων Seagate Technology ενισχύθηκε κατά 2% στη συνεδρίαση της Τρίτης, ενώ η μετοχή της εταιρείας υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους CoreWeave σημείωσε άνοδο άνω του 1%.

Σύμφωνα με τον Κρίστιαν Μίλερ-Γκλίσμαν, επικεφαλής κατανομής περιουσιακών στοιχείων της Goldman Sachs Research, η τρέχουσα περίοδος ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων θα μπορούσε να δώσει ώθηση στις μετοχές καθώς πλησιάζει το τέλος του έτους.

«Βραχυπρόθεσμα, ενδέχεται να υπάρξει μεγαλύτερη μεταβλητότητα λόγω των ανησυχιών για την τεχνητή νοημοσύνη, των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και των ενδιάμεσων εκλογών, ωστόσο εκτιμούμε ότι η στήριξη από τα εταιρικά κέρδη, σε συνδυασμό με τις μικρότερες τοποθετήσεις και τις χαμηλότερες αποτιμήσεις, θα πρέπει να βοηθήσει τις μετοχές μέχρι το τέλος του έτους», ανέφερε σε σημείωμά του.

Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης τις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων της IBM και της Southwest Airlines, οι οποίες αναμένονται επίσης την Τετάρτη.