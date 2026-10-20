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Καλύτερα των αναμενομένων κέρδη ανακοίνωσε η Netflix για το τρίτο τρίμηνο του 2026, ωστόσο οι συγκρατημένες προβλέψεις για το σύνολο της χρονιάς και οι ανησυχίες σχετικά με την πορεία της τηλεθέασης επισκίασαν τις θετικές επιδόσεις. Η αντίδραση των επενδυτών ήταν αρνητική, με τη μετοχή του αμερικανικού κολοσσού του streaming να υποχωρεί περίπου 5% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές της Τρίτης.

Η εταιρεία ανακοίνωσε οικονομικά αποτελέσματα που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών σε επίπεδο κερδοφορίας, ενώ τα έσοδα κινήθηκαν σύμφωνα με τις προβλέψεις. Το ενδιαφέρον της Wall Street, ωστόσο, επικεντρώνεται πλέον στη δυναμική της συνδρομητικής βάσης, στον χρόνο παρακολούθησης περιεχομένου και στην ανάπτυξη των διαφημιστικών εσόδων.

Ειδικότερα, για το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου, η Netflix ανακοίνωσε:

Κέρδη ανά μετοχή 0,87 δολαρίων , έναντι εκτιμήσεων για 0,82 δολάρια.

, έναντι εκτιμήσεων για 0,82 δολάρια. Έσοδα 12,87 δισ. δολαρίων, ακριβώς σύμφωνα με τις προβλέψεις των αναλυτών της LSEG.

Ο κύκλος εργασιών παρουσίασε ετήσια αύξηση σχεδόν 12%, με την εταιρεία να αποδίδει την ανάπτυξη στη διεύρυνση της συνδρομητικής βάσης και στις αυξήσεις των τιμών των συνδρομών που τέθηκαν σε ισχύ τον Μάρτιο.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η αντίδραση των καταναλωτών στις ανατιμήσεις κινήθηκε στα αναμενόμενα επίπεδα και ήταν αντίστοιχη με εκείνη που είχε καταγραφεί σε προηγούμενες αυξήσεις τιμών.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η εικόνα της κερδοφορίας, καθώς τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 3,66 δισ. δολάρια ή 0,87 δολάρια ανά μετοχή, έναντι 2,55 δισ. δολαρίων ή 0,59 δολαρίων ανά μετοχή την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η Netflix διευκρίνισε ότι η σημαντική αύξηση των κερδών οφείλεται εν μέρει και στον χρονισμό της καταχώρισης ορισμένων δαπανών.

Οι προβλέψεις που προβλημάτισαν τη Wall Street

Για το τέταρτο τρίμηνο, η εταιρεία προβλέπει αύξηση εσόδων άνω του 11%, στα 13,44 δισ. δολάρια, με βασικούς μοχλούς τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη των συνδρομών, την τιμολογιακή πολιτική και την ενίσχυση των διαφημιστικών εσόδων.

Ωστόσο, η διοίκηση περιόρισε το εύρος των προβλέψεών της για το σύνολο του 2026, εκτιμώντας πλέον ότι τα ετήσια έσοδα θα διαμορφωθούν στα 51,1 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 13% σε σχέση με το 2025.

Η νέα εκτίμηση βρίσκεται κοντά στο κατώτερο όριο του προηγούμενου εύρους προβλέψεων, που τοποθετούσε τα έσοδα μεταξύ 51 και 51,4 δισ. δολαρίων.

Παράλληλα, υπολείπεται των 51,2 δισ. δολαρίων που ανέμεναν οι αναλυτές της Wall Street, σύμφωνα με την LSEG.

Η εξέλιξη αυτή συνέβαλε στην αρνητική αντίδραση της μετοχής, καθώς οι επενδυτές αναζητούν ισχυρότερες ενδείξεις ότι η Netflix μπορεί να διατηρήσει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης σε ένα περιβάλλον εντεινόμενου ανταγωνισμού.

Ανησυχίες για την τηλεθέαση και ανταγωνισμός από το YouTube

Πέρα από τα οικονομικά μεγέθη, η αγορά αναμένει περισσότερες λεπτομέρειες για τη στρατηγική ανάπτυξης της Netflix, ιδιαίτερα μετά τις πρόσφατες οργανωτικές αλλαγές και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εταιρεία.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η στασιμότητα του χρόνου παρακολούθησης περιεχομένου και ο αυξανόμενος ανταγωνισμός από πλατφόρμες όπως το YouTube, που διεκδικούν ολοένα μεγαλύτερο μερίδιο από τον διαθέσιμο χρόνο και την προσοχή των καταναλωτών.

Σε επιστολή της προς τους μετόχους, η Netflix υπογράμμισε ότι ο έντονος ανταγωνισμός και η εκρηκτική αύξηση του διαθέσιμου περιεχομένου καθιστούν απαραίτητες τη σαφή στρατηγική κατεύθυνση και την αποτελεσματική υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων.

Η διοίκηση ανέφερε ότι κατά το τρίτο τρίμηνο σημειώθηκε ικανοποιητική πρόοδος και στις τρεις βασικές προτεραιότητές της, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης.

Η εταιρεία παραδέχθηκε επίσης ότι ορισμένοι επενδυτές ανησυχούν για τον ρυθμό αύξησης των συνολικών ωρών θέασης.

Ωστόσο, επισήμανε ότι η συμμετοχή και η αλληλεπίδραση των συνδρομητών με την πλατφόρμα παραμένουν σε υγιή επίπεδα, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τη διάρκεια παρακολούθησης, αλλά και την ποιότητα και την ποικιλία του περιεχομένου.

Όπως υποστήριξε, η υπηρεσία εξακολουθεί να προσφέρει σημαντική αξία στους συνδρομητές της.

Απολύσεις 1.000 εργαζομένων και αλλαγές στην ηγεσία

Οι οικονομικές ανακοινώσεις έρχονται λίγες ημέρες μετά τη γνωστοποίηση ενός ευρύτερου σχεδίου αναδιοργάνωσης.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η Netflix ανακοίνωσε ότι προχωρά σε μείωση του προσωπικού της κατά περίπου 6%, που αντιστοιχεί σε σχεδόν 1.000 εργαζομένους.

Παράλληλα, έγινε γνωστή η αποχώρηση της Bela Bajaria από τη θέση της Chief Content Officer, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στην ηγεσία του τομέα περιεχομένου.

Τη θέση αναλαμβάνει ο Peter Rice, πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της Disney, αν και παραμένει ασαφές πώς η νέα ηγεσία θα αντιμετωπίσει τις ανησυχίες σχετικά με την τηλεθέαση και τη μελλοντική ανάπτυξη της πλατφόρμας.

Η Netflix επιδιώκει να επιταχύνει την αύξηση των ωρών παρακολούθησης μέσα από τρεις βασικούς στρατηγικούς άξονες: την προσφορά περισσότερης ψυχαγωγικής αξίας στους συνδρομητές, την αξιοποίηση της τεχνολογίας για τη βελτίωση όλων των πτυχών της υπηρεσίας και την αποτελεσματικότερη εμπορική αξιοποίηση της πλατφόρμας.

Η πρόκληση για τη διοίκηση είναι πλέον να μετατρέψει τη συνεχιζόμενη αύξηση των εσόδων και της κερδοφορίας σε διατηρήσιμη ανάπτυξη της τηλεθέασης, την ώρα που ο ανταγωνισμός για την προσοχή των καταναλωτών γίνεται ολοένα εντονότερος.