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Εκρηκτική αύξηση εσόδων κατά 161% κατέγραψε η SpaceX το τρίτο τρίμηνο, με βασικούς μοχλούς ανάπτυξης τη δραστηριότητά της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και τη διεύρυνση της συνδρομητικής βάσης της Starlink. Οι οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας ξεπέρασαν τις προσδοκίες της αγοράς, αναδεικνύοντας τη δυναμική των δραστηριοτήτων της πέρα από τον παραδοσιακό τομέα των διαστημικών εκτοξεύσεων. Η μετοχή της εταιρείας σημείωσε άνοδο περίπου 1,5% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές.

Ειδικότερα, τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 14,58 δισ. δολάρια, έναντι 12,72 δισ. δολαρίων που ανέμεναν οι αναλυτές, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG.

Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,35 δολάρια, αν και δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν το συγκεκριμένο μέγεθος είναι άμεσα συγκρίσιμο με τις εκτιμήσεις των αναλυτών που συγκεντρώνει η LSEG.

Η SpaceX ανακοίνωσε αύξηση εσόδων κατά 161% το τρίτο τρίμηνο, με βασικούς μοχλούς ανάπτυξης τη δραστηριότητά της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και την αύξηση των συνδρομητών της Starlink. Η μετοχή της εταιρείας σημείωσε οριακή άνοδο στις μετασυνεδριακές συναλλαγές της Τρίτης.

Αναλυτικά, οι επιδόσεις της εταιρείας σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις των αναλυτών, σύμφωνα με την LSEG, διαμορφώθηκαν ως εξής:

Έσοδα: 14,58 δισ. δολάρια, έναντι εκτιμήσεων για 12,72 δισ. δολάρια.

14,58 δισ. δολάρια, έναντι εκτιμήσεων για 12,72 δισ. δολάρια. Κέρδη ανά μετοχή: 0,35 δολάρια.

Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί εάν τα ανακοινωθέντα κέρδη είναι άμεσα συγκρίσιμα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών που συγκεντρώνει η LSEG.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της SpaceX, τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 2,8 δισ. δολάρια, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 4,4 δισ. δολάρια.

Παρότι η SpaceX είναι περισσότερο γνωστή για τους επαναχρησιμοποιούμενους πυραύλους της, το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων και της κερδοφορίας της κατά τα τελευταία τρίμηνα προήλθε από τον τομέα συνδεσιμότητας, στον οποίο περιλαμβάνεται η υπηρεσία δορυφορικού διαδικτύου Starlink.

Το ενδιαφέρον εντείνεται γύρω από τα σχέδια της Starlink για τη δημιουργία δικτύου κινητής τηλεφωνίας στις ΗΠΑ, μετά την ανακοίνωση της SpaceX, νωρίτερα μέσα στον μήνα, ότι προχωρά στην απόκτηση φάσματος χαμηλών συχνοτήτων 800 MHz. Παράλληλα, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC) ενέκρινε το σχέδιο της εταιρείας για την ανάπτυξη ενός δορυφορικού αστερισμού 15.000 δορυφόρων.

Οι κινήσεις αυτές ενισχύουν «την ικανότητα της Starlink Mobile να ανταγωνιστεί τους μεγάλους παρόχους κινητής τηλεφωνίας, προσφέροντας ευρύτερη και πληρέστερη κάλυψη», ανέφεραν αναλυτές της RBC Capital Markets σε σημείωμά τους πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Η RBC Capital Markets έχει θέσει τιμή-στόχο τα 225 δολάρια για τη μετοχή της SpaceX, διατηρώντας σύσταση αντίστοιχη της «αγοράς» (buy).

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου, η SpaceX ολοκλήρωσε την εξαγορά της Cursor, νεοφυούς εταιρείας που αναπτύσσει εργαλεία προγραμματισμού με τεχνητή νοημοσύνη, έναντι 60 δισ. δολαρίων.