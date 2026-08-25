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Με θετικά πρόσημα και διάθεση ανάκαμψης κινείται σήμερα η Wall Street, καθώς ο τεχνολογικός τομέας ανακτά το χαμένο έδαφος μετά από ένα έντονο κύμα πωλήσεων. Παράλληλα, η επενδυτική κοινότητα τηρεί στάση αναμονής ενόψει δύο καθοριστικών γεγονότων που αναμένεται να διαμορφώσουν την τάση στις αγορές: τη δημοσιοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Nvidia και τη δημοσίευση των νέων στοιχείων για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ.

Στη συνεδρίαση της Τρίτης ο Dow Jones καταγράφει άνοδο 0,48% και διαπραγματεύεται στις 53.675,32 μονάδες. Ο S&P 500 σημειώνει κέρδη 0,36% στις 7.680,86 μονάδες και ο Nasdaq κινείται υψηλότερα κατά 0,66% στις 26.151,92 μονάδες.

Η ανοδική κίνηση των δεικτών προσφέρει ανακούφιση στους επενδυτές, οι οποίοι τις προηγούμενες ημέρες βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια ισχυρή αναταραχή στην αγορά ομολόγων. Η αποκλιμάκωση των αποδόσεων των αμερικανικών τίτλων σταθερού εισοδήματος —με την απόδοση του δεκαετούς ομολόγου να υποχωρεί στο 4,658%— λειτούργησε ως καταλύτης για την επιστροφή του αγοραστικού ενδιαφέροντος στις μετοχές. Η υποχώρηση των αποδόσεων τροφοδοτήθηκε εν μέρει από πληροφορίες που θέλουν το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών να εξετάζει τη χρήση των διαθεσίμων του για την επαναγορά ομολόγων, σε μια προσπάθεια συγκράτησης του κόστους δανεισμού.

Στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκεται ο κλάδος των ημιαγωγών. Η μετοχή της Nvidia σημειώνει κέρδη άνω του 1%, οδεύοντας προς τη διακοπή του μεγαλύτερου αρνητικού σερί που κατέγραφε από το 2022. Ο τεχνολογικός κολοσσός αναμένεται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα τριμήνου την Τετάρτη μετά το κλείσιμο της αγοράς, με τους αναλυτές να αναζητούν επιβεβαίωση ότι η ζήτηση που τροφοδοτείται από την τεχνητή νοημοσύνη παραμένει ισχυρή. Ωστόσο, στην αγορά επικρατεί σκεπτικισμός, καθώς εκτιμάται ότι ακόμη και η επίτευξη θετικών μεγεθών ενδέχεται να μην επαρκεί για να διατηρήσει την υψηλή αποτίμηση της εταιρείας, εν μέσω γενικότερων προβληματισμών για το ύψος των δαπανών στον τομέα του AI.

Το θετικό κλίμα στις τεχνολογικές μετοχές ενισχύεται από τη σημαντική άνοδο άλλων εταιρειών του κλάδου. Η Advanced Micro Devices (AMD) σημειώνει κέρδη άνω του 3%, λαμβάνοντας ώθηση από την αναβάθμιση της σύστασής της από την Raymond James. Παράλληλα, οι μετοχές της Intel και της Micron Technology ενισχύονται κατά 3,5% και 2,5% αντίστοιχα, ενώ ανοδικά κινούνται και οι εταιρείες αποθήκευσης δεδομένων Western Digital και Sandisk.

Στον αντίποδα, η εικόνα στον λιανεμπόριο είναι ανησυχητική. Η μετοχή της Dick’s Sporting Goods πραγματοποιεί βουτιά 18%, καθώς η διοίκηση της εταιρείας προχώρησε σε υποβάθμιση των ετήσιων προβλέψεών της, επικαλούμενη τις συνθήκες της αγοράς και την αδυναμία της πρόσφατα αποκτηθείσας μονάδας Foot Locker. Αρνητικά επηρεάζεται και ο κολοσσός των αθλητικών ειδών Nike, καταγράφοντας πτώση.

Πέραν των εταιρικών αποτελεσμάτων, οι επενδυτές παρακολουθούν τις οικονομικές εξελίξεις. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή για τις προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες (PCE), ο οποίος αποτελεί τον προτιμώμενο δείκτη της Fed για την μέτρηση του πληθωρισμού, αναμένεται να ρίξει φως στις νομισματικές προοπτικές. Ταυτόχρονα, το ενδιαφέρον στρέφεται στο ετήσιο συμπόσιο του Τζάκσον Χολ την Παρασκευή, όπου ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, θα πραγματοποιήσει την πρώτη του μεγάλη ομιλία, παρέχοντας ενδείξεις για τη μελλοντική τροχιά των επιτοκίων.

Τέλος, οι γεωπολιτικές εντάσεις φαίνεται προς το παρόν να περνούν σε δεύτερη μοίρα. Παρά τις προειδοποιήσεις του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών για αυστηρότερες κυρώσεις σε χώρες που συναλλάσσονται με το Ιράν, οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν, με το αργό τύπου Brent να διαμορφώνεται γύρω από τα 89 δολάρια το βαρέλι, καθώς η αγορά εκτιμά ότι τα μέτρα δεν θα επηρεάσουν άμεσα τους κύριους εμπορικούς εταίρους.

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