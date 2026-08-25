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Όσο μεγαλύτερο είναι το θεσμικό αποτύπωμα μιας χρηματιστηριακής αγοράς, τόσο ισχυρότερη είναι και η επίδραση των απόψεων και των εκτιμήσεων των αναλυτών στις επενδυτικές αποφάσεις. Οι αναλυτές, βέβαια, δεν διαμορφώνουν από μόνοι τους το κλίμα της αγοράς, καθώς αυτό αποτελεί συνισταμένη πολλών παραγόντων του οικονομικού, εταιρικού και διεθνούς περιβάλλοντος. Μπορούν, ωστόσο, μέσα από την έρευνα, τις εκτιμήσεις και τις επενδυτικές τους προτάσεις, να αναδείξουν επιμέρους επενδυτικές ευκαιρίες, να στρέψουν το ενδιαφέρον σε συγκεκριμένες εταιρείες ή κλάδους και να επηρεάσουν την κατανομή κεφαλαίων. Ποιοι αναλυτές μετοχών αναδεικνύονται ως κορυφαίοι στις ετήσιες αξιολογήσεις που διοργανώνουν διάφοροι φορείς; Σίγουρα, πάντως, δεν αρκεί να έχουν δίκιο στις προβλέψεις τους ή να είναι απλώς ενδιαφέροντες.

Οι περισσότεροι διαχειριστές επιλέγουν να παρακολουθούν εκείνους τους αναλυτές που τους βοηθούν να κερδίζουν χρήματα, τους κάνουν να σκέφτονται διαφορετικά ή, απλώς, διαθέτουν έναν ευχάριστο και εύληπτο τρόπο γραφής. Η εμπειρία, ωστόσο, έχει δείξει ότι ένας αναλυτής μπορεί να είναι επιτυχημένος ακόμη και χωρίς να μεταφράζονται όλες οι εκτιμήσεις του σε άμεσο επενδυτικό κέρδος. Αρκεί να προσφέρει μια διαφορετική οπτική, να διευρύνει τον τρόπο σκέψης των επενδυτών και να διατηρεί σταθερά το ενδιαφέρον τους.

Χωρίς πιθανότατα να γνωρίζει τίποτα για αυτή την άτυπη (και υποκειμενική) αξιολόγηση, μια ερευνητική ομάδα από το University of Florida αποφάσισε ουσιαστικά να τη θέσει σε δοκιμασία. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLMs) για να αξιολογήσουν 1,22 εκατομμύρια εκθέσεις ανάλυσης από 40 μεγάλους χρηματιστηριακούς οίκους στις ΗΠΑ, για την περίοδο 2012–2024. Στη συνέχεια εξέτασαν ποιοι αναλυτές είχαν τις μεγαλύτερες πιθανότητες να συμπεριληφθούν στην ομάδα All-Star Analysts του Institutional Investor, του σημαντικότερου θεσμού που αξιολογεί βάση ψηφοφορίας τους καλύτερους χρηματιστηριακούς επαγγελματίες (αναλυτές διαχειριστές) σε όλο τον κόσμο.

Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι οι αναλυτές που εργάζονται σε μεγαλύτερους χρηματιστηριακούς οίκους έχουν περισσότερες πιθανότητες να βρεθούν στις κορυφαίες θέσεις της λίστας. Οι μεγαλύτεροι οίκοι διαθέτουν απλώς περισσότερους πελάτες και, κατά συνέπεια, μπορούν να συγκεντρώσουν περισσότερες ψήφους. Το πραγματικά ενδιαφέρον εύρημα, όμως, είναι άλλο: οι αναλυτές που βελτιώνουν την ακρίβεια των προβλέψεών τους δεν αυξάνουν ουσιαστικά τις πιθανότητές τους να αναδειχθούν All-Stars. Η ακρίβεια των προβλέψεων φαίνεται να έχει σχεδόν αμελητέα σημασία.

Αντίθετα, αυτό που μετράει περισσότερο είναι η γνώση και η εμπειρία του αναλυτή. Οι αναλυτές που γνωρίζουν σε βάθος τον κλάδο που καλύπτουν και μπορούν να μεταφέρουν αποτελεσματικά αυτή τη γνώση στους επενδυτές αξιολογούνται υψηλότερα και έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να αναδειχθούν κορυφαίοι. Βεβαίως, αυτή είναι μια απλουστευμένη προσέγγιση, καθώς το να κάνεις έναν επενδυτή να σκεφτεί διαφορετικά μπορεί τελικά να τον βοηθήσει και να κερδίσει περισσότερα χρήματα. Ωστόσο, η συγκεκριμένη μελέτη καταλήγει σε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον συμπέρασμα:

Για έναν αναλυτή, φαίνεται ότι είναι σημαντικότερο να έχει κάτι ουσιαστικό και ενδιαφέρον να πει, παρά απλώς να επιβεβαιώνεται στις προβλέψεις του. Η αγορά δείχνει να εκτιμά περισσότερο την ικανότητα ενός αναλυτή να προκαλεί σκέψη, να προσφέρει νέες οπτικές και να αναδεικνύει παραμέτρους που δεν είναι προφανείς, παρά την απόλυτη ακρίβεια των εκτιμήσεών του. Και σε ένα περιβάλλον όπου τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης κερδίζουν διαρκώς έδαφος, παράγοντας ολοένα ταχύτερα παρόμοιες προβλέψεις και αναλύσεις, η πρωτοτυπία της σκέψης, η εμπειρία και η ικανότητα ουσιαστικής ερμηνείας των δεδομένων θα αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη αξία και θα αποτελούν το πραγματικό συγκριτικό πλεονέκτημα του αναλυτή.

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