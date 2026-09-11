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Είκοσι πέντε χρόνια έχουν περάσει μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 και το αποτύπωμα εκείνης της ημέρας παραμένει πολύ μεγαλύτερο από τις εικόνες της καταστροφής στη Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον. Οι επιθέσεις που κόστισαν τη ζωή σε περισσότερους από 3.000 ανθρώπους δεν αποτέλεσαν μόνο μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες της σύγχρονης ιστορίας, αλλά και την αφετηρία μιας βαθιάς οικονομικής και γεωπολιτικής ανατροπής.

Ο κόσμος που ακολούθησε δεν ήταν απλώς ένας κόσμος με περισσότερη ασφάλεια στα αεροδρόμια και αυστηρότερους ελέγχους στα σύνορα. Ήταν ένας κόσμος με νέες στρατιωτικές δαπάνες, νέες προτεραιότητες για τα κράτη, διαφορετικές ισορροπίες στις αγορές και έναν τεράστιο λογαριασμό που συνεχίζει να πληρώνεται μέχρι σήμερα.

Η αμερικανική απάντηση στις επιθέσεις οδήγησε στον «πόλεμο κατά της τρομοκρατίας», αρχικά στο Αφγανιστάν και στη συνέχεια στο Ιράκ. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις αυτές δημιούργησαν ένα κόστος που ξεπέρασε κατά πολύ τις αρχικές εκτιμήσεις και μετατράπηκαν σε μια από τις μεγαλύτερες δημοσιονομικές επιβαρύνσεις στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το πραγματικό κόστος των πολέμων που ακολούθησαν την 11η Σεπτεμβρίου δεν περιορίστηκε στις επιχειρήσεις στο πεδίο της μάχης. Περιλάμβανε την ανακατασκευή υποδομών, τη φροντίδα των βετεράνων, τις δαπάνες για τις υπηρεσίες πληροφοριών, την ενίσχυση των μηχανισμών ασφαλείας και τη δημιουργία ενός τεράστιου οικοσυστήματος γύρω από την άμυνα και την προστασία.

Οι εκτιμήσεις για το συνολικό κόστος των πολέμων στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ διαφέρουν, όμως όλες συγκλίνουν σε ένα σημείο: ο λογαριασμός ανέρχεται σε τρισεκατομμύρια δολάρια.

Η χρηματοδότηση αυτών των επιχειρήσεων δεν έγινε μέσω άμεσης φορολογικής επιβάρυνσης των πολιτών, αλλά σε μεγάλο βαθμό μέσω αύξησης του δημόσιου χρέους. Αυτό σημαίνει ότι ένα μέρος του κόστους μεταφέρθηκε στις επόμενες γενιές, μέσω υψηλότερων τόκων και μεγαλύτερων δημοσιονομικών πιέσεων.

Η 11η Σεπτεμβρίου δημιούργησε έτσι ένα παράδοξο: μια επίθεση που στόχευε να πλήξει την οικονομική ισχύ των ΗΠΑ οδήγησε τελικά σε μια μακρά περίοδο αυξημένων κρατικών δαπανών και αλλαγής των δημοσιονομικών προτεραιοτήτων.

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές μετά το 2001 ήταν η ανάδειξη της ασφάλειας σε έναν από τους μεγαλύτερους οικονομικούς κλάδους παγκοσμίως.

Οι κυβερνήσεις επένδυσαν τεράστια ποσά σε συστήματα επιτήρησης, τεχνολογίες αναγνώρισης, κυβερνοασφάλεια, αμυντική τεχνολογία και υπηρεσίες πληροφοριών. Η ανάγκη προστασίας από νέες απειλές δημιούργησε μια νέα αγορά, στην οποία δραστηριοποιούνται σήμερα χιλιάδες εταιρείες.

Παράλληλα, η έννοια του κινδύνου άλλαξε και για τις επιχειρήσεις. Οι επενδυτές άρχισαν να ενσωματώνουν στις αποφάσεις τους τον γεωπολιτικό κίνδυνο, ενώ οι εταιρείες αναγκάστηκαν να επανεξετάσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού, τα σχέδια ασφαλείας και τη διαχείριση κρίσεων.

Η παγκοσμιοποίηση δεν σταμάτησε, όμως έγινε πιο σύνθετη. Το κόστος της ασφάλειας μπήκε πλέον μέσα στην καθημερινή λειτουργία του παγκόσμιου εμπορίου.

Η 11η Σεπτεμβρίου είχε επίσης μακροχρόνιες συνέπειες στις αγορές. Οι χρηματιστηριακοί δείκτες κατέρρευσαν προσωρινά μετά τις επιθέσεις, όμως η μεγαλύτερη αλλαγή ήταν η νέα αντίληψη για το πόσο γρήγορα ένα γεωπολιτικό γεγονός μπορεί να επηρεάσει την οικονομία.

Η Μέση Ανατολή βρέθηκε στο επίκεντρο της διεθνούς πολιτικής για περισσότερο από δύο δεκαετίες. Οι εξελίξεις στην περιοχή επηρέασαν τις ενεργειακές αγορές, τις τιμές του πετρελαίου και τις στρατηγικές επιλογές κυβερνήσεων και επιχειρήσεων.

Ταυτόχρονα, η αμερικανική εξωτερική πολιτική μετακινήθηκε προς μια πιο ενεργή στρατιωτική παρουσία διεθνώς, επηρεάζοντας τις σχέσεις με συμμάχους και αντιπάλους.

Η 11η Σεπτεμβρίου δεν άλλαξε μόνο τους προϋπολογισμούς των κρατών. Άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την ασφάλεια, την οικονομική σταθερότητα και τη γεωπολιτική ισχύ.

Η εποχή πριν από το 2001 χαρακτηριζόταν από την αισιοδοξία της παγκοσμιοποίησης, την επέκταση του διεθνούς εμπορίου και την πεποίθηση ότι οι οικονομικές σχέσεις μπορούν να λειτουργήσουν ως παράγοντας σταθερότητας. Μετά την 11η Σεπτεμβρίου, η ασφάλεια έγινε εξίσου σημαντική με την ανάπτυξη.

Σήμερα, σε έναν κόσμο που αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις -από τις κυβερνοεπιθέσεις και τον ανταγωνισμό ΗΠΑ-Κίνας έως τους πολέμους στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή- η κληρονομιά εκείνης της ημέρας παραμένει ζωντανή.

Η 11η Σεπτεμβρίου 2001 δεν ήταν μόνο μια ημερομηνία που άλλαξε την αμερικανική ιστορία. Ήταν η στιγμή που ο 21ος αιώνας απέκτησε διαφορετική κατεύθυνση. Και πάνω απ’ όλα, ήταν η ημέρα -τότε που όλοι θυμόμαστε πού βρισκόμασταν και τι κάναμε- μετά την οποία ο κόσμος μας δεν θα ήταν ποτέ ξανά ο ίδιος…