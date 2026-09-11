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Η 11η Σεπτεμβρίου 2001 δεν ήταν απλώς η ημέρα μιας τρομοκρατικής επίθεσης που συγκλόνισε τις Ηνωμένες Πολιτείες και ολόκληρο τον πλανήτη. Ήταν το σημείο καμπής που σφράγισε την αρχή του 21ου αιώνα όπως τον γνωρίζουμε σήμερα.

Οι επιθέσεις στους Δίδυμους Πύργους, στο Πεντάγωνο και η πτώση του τέταρτου αεροσκάφους στην Πενσιλβάνια προκάλεσαν ένα σοκ χωρίς προηγούμενο. Όμως η πραγματική επίδρασή τους ξεπέρασε κατά πολύ το ανθρώπινο κόστος και την άμεση τραγωδία. Άλλαξαν τις προτεραιότητες των κυβερνήσεων, αναδιαμόρφωσαν τις στρατιωτικές ισορροπίες, επηρέασαν τις οικονομίες και δημιούργησαν ένα νέο παγκόσμιο περιβάλλον ασφάλειας.

Το ερώτημα, 25 χρόνια μετά, παραμένει: ήταν η 11η Σεπτεμβρίου η αρχή του κόσμου που ζούμε σήμερα;

Η απάντηση είναι ότι πιθανότατα αποτέλεσε το γεγονός που επιτάχυνε εξελίξεις οι οποίες ήδη βρίσκονταν σε εξέλιξη, αλλάζοντας οριστικά την πορεία της διεθνούς πολιτικής και οικονομίας.

Η Αμερική μετά το σοκ

Μετά την 11η Σεπτεμβρίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν σε μια νέα εποχή. Η ασφάλεια έγινε η απόλυτη προτεραιότητα της αμερικανικής πολιτικής, ενώ ο «πόλεμος κατά της τρομοκρατίας» αποτέλεσε το κεντρικό δόγμα της Ουάσιγκτον για περισσότερο από μία δεκαετία.

Η εισβολή στο Αφγανιστάν και αργότερα στο Ιράκ άλλαξαν τον χάρτη της Μέσης Ανατολής και δημιούργησαν τεράστιες οικονομικές και πολιτικές συνέπειες. Οι ΗΠΑ επένδυσαν τρισεκατομμύρια δολάρια σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, εξοπλισμούς και μηχανισμούς ασφαλείας, ενώ η αμερικανική εξωτερική πολιτική επικεντρώθηκε για χρόνια στην αντιμετώπιση ασύμμετρων απειλών.

Ταυτόχρονα, στο εσωτερικό των ΗΠΑ ενισχύθηκαν οι μηχανισμοί παρακολούθησης και ελέγχου, με την ασφάλεια των πολιτών να έρχεται συχνά σε αντιπαράθεση με ζητήματα προσωπικών ελευθεριών.

Η Αμερική παρέμεινε η ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη στον κόσμο, όμως η μακρά εμπλοκή στη Μέση Ανατολή είχε κόστος. Η στρατηγική της προσοχή διασπάστηκε, ενώ νέες δυνάμεις άρχισαν να ενισχύονται.

Η Μέση Ανατολή σε νέα τροχιά

Η περιοχή της Μέσης Ανατολής ήταν ίσως εκείνη που επηρεάστηκε περισσότερο από τις συνέπειες της 11ης Σεπτεμβρίου.

Η πτώση του καθεστώτος των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, η ανατροπή του Σαντάμ Χουσεΐν στο Ιράκ και η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή δημιούργησαν ένα νέο γεωπολιτικό τοπίο.

Ωστόσο, οι εξελίξεις δεν οδήγησαν στη σταθερότητα που επιδίωκε η Ουάσιγκτον. Αντίθετα, ενίσχυσαν σε αρκετές περιπτώσεις την πολιτική αστάθεια, δημιούργησαν χώρο για την ανάπτυξη εξτρεμιστικών οργανώσεων και ενδυνάμωσαν τον ρόλο περιφερειακών δυνάμεων, όπως το Ιράν.

Παράλληλα, η ενεργειακή διάσταση παρέμεινε καθοριστική. Το πετρέλαιο, οι αγωγοί και οι θαλάσσιες οδοί μεταφοράς ενέργειας συνέχισαν να αποτελούν βασικά εργαλεία γεωπολιτικής ισχύος, σε έναν κόσμο όπου η ασφάλεια και η ενέργεια συνδέθηκαν ακόμη περισσότερο.

Η άνοδος της Κίνας σε έναν κόσμο ανασφάλειας

Την ίδια στιγμή που οι ΗΠΑ επικεντρώνονταν στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας, η Κίνα συνέχιζε τη δική της οικονομική άνοδο.

Η δεκαετία μετά την 11η Σεπτεμβρίου υπήρξε περίοδος εντυπωσιακής ανάπτυξης για το Πεκίνο. Η Κίνα ενσωματώθηκε βαθύτερα στην παγκόσμια οικονομία, αύξησε το βιομηχανικό της αποτύπωμα και εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς και τεχνολογικούς παίκτες.

Η αμερικανική στρατηγική εστίαση στη Μέση Ανατολή επέτρεψε στην Κίνα να ενισχύσει τη θέση της χωρίς να βρίσκεται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης με τις ΗΠΑ.

Σήμερα, η βασική παγκόσμια σύγκρουση δεν είναι πλέον η τρομοκρατία αλλά ο ανταγωνισμός ΗΠΑ–Κίνας. Η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη, οι ημιαγωγοί, οι εφοδιαστικές αλυσίδες και η στρατιωτική ισχύς έχουν μετατραπεί στα νέα πεδία αντιπαράθεσης.

Από την τρομοκρατία στις νέες συγκρούσεις

Ο κόσμος που δημιουργήθηκε μετά την 11η Σεπτεμβρίου είναι πολύ διαφορετικός από εκείνον της δεκαετίας του ’90. Η παγκοσμιοποίηση που κυριαρχούσε μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου άρχισε σταδιακά να αντικαθίσταται από έναν κόσμο μεγαλύτερου ανταγωνισμού. Οι οικονομίες έγιναν πιο αλληλεξαρτώμενες, αλλά ταυτόχρονα οι κυβερνήσεις άρχισαν να δίνουν μεγαλύτερη σημασία στην αυτάρκεια, στην προστασία κρίσιμων υποδομών και στην εθνική ασφάλεια.

Η πανδημία, ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή και η αντιπαράθεση Ουάσιγκτον–Πεκίνου αποτελούν συνέχεια ενός κόσμου όπου η ασφάλεια έχει επιστρέψει στο κέντρο των αποφάσεων.

Ακόμη και η οικονομία λειτουργεί πλέον διαφορετικά. Οι επιχειρήσεις δεν αξιολογούν μόνο το κόστος και την αποδοτικότητα, αλλά και τον γεωπολιτικό κίνδυνο. Οι αλυσίδες εφοδιασμού αναδιαμορφώνονται και οι κυβερνήσεις επενδύουν σε στρατηγικούς τομείς που παλαιότερα θεωρούνταν αποκλειστικά θέμα της αγοράς.

Η ημέρα που άλλαξε τον 21ο αιώνα

Η 11η Σεπτεμβρίου δεν δημιούργησε μόνη της όλες τις αλλαγές που ακολούθησαν. Όμως λειτούργησε ως επιταχυντής. Έφερε στην επιφάνεια τις αδυναμίες ενός κόσμου που θεωρούσε ότι μετά τον Ψυχρό Πόλεμο η μεγάλη σύγκρουση είχε τελειώσει.

Είκοσι πέντε χρόνια μετά, οι Δίδυμοι Πύργοι παραμένουν το σύμβολο μιας ιστορικής τομής. Η επίθεση εκείνη δεν άλλαξε μόνο την αμερικανική πολιτική. Άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη αντιλαμβάνονται την ασφάλεια, την οικονομία και την ισχύ.

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