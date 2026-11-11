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Βάσει των επίσημων στοιχείων της Τράπεζας της Ελλάδος, στο τέλος του δεύτερου τριμήνου 2026 η συνολική ονομαστική αξία των κόκκινων δανείων που διαχειρίζονται οι servicers ανερχόταν σε 79,65 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2026, που ήταν στα 79,5 δισ. Είναι προφανές ότι αν η ονομαστική αξία των κόκκινων δανείων αυξάνεται σε περίοδο που οι αναπτυξιακοί ρυθμοί της οικονομίας είναι υψηλότεροι από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, κάτι δεν πάει καλά.

Οι servicers αναφέρουν πως σε ό,τι αφορά τις συναινετικές ανακτήσεις με τους δανειολήπτες οι ρυθμοί προόδου είναι αρκετά ικανοποιητικοί και οι στόχοι έχουν επιτευχθεί ή υπήρξε και υπέρβαση. Αντίθετα, σε ό,τι αφορά τις αναγκαστικές ανακτήσεις, δηλαδή τους πλειστηριασμούς, οι διαδικασίες δεν προχωρούν με την ίδια ταχύτητα και οι επιδόσεις είναι χαμηλές. Με τον πρόσφατο νόμο του υπουργείου Οικονομικών το πλαίσιο εποπτείας για τους servicers έγινε ακόμη πιο αυστηρό και επέβαλε όρους διαφάνειας στη διαχείριση που ήταν αναγκαίοι, όπως οι υποχρεώσεις ενημέρωσης των οφειλετών, συγκεκριμένες διαδικασίες και προθεσμίες για τις διμερείς ρυθμίσεις κ.λπ.

Οι εταιρίες διαχείρισης των κόκκινων δανείων δεν έχουν άλλη επιλογή παρά να κινηθούν σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Η Ελλάδα είτε με νομοθετικές πρωτοβουλίες, είτε με δικαστικές αποφάσεις έχει δημιουργήσει ένα αποτελεσματικό πλαίσιο προστασίας για τους ευάλωτους δανειολήπτες το οποίο προσφέρει λύσεις και επιλογές. Πριν από λίγους μήνες είχαμε και την απόφαση 6/2026 της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη που έκρινε ότι οι τόκοι πρέπει να υπολογίζονται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής, με το ζήτημα όμως της αναδρομικής ισχύος της απόφασης να παραμένει ακόμη ανοικτό.

Το ζητούμενο είναι να προστατευτούν οι πραγματικά ευάλωτοι δανειολήπτες χωρίς το συνολικό θεσμικό πλαίσιο να δημιουργεί με διάφορα παραθυράκια, αλληλοκαλύψεις κ.λπ. ευκαιρίες κωλυσιεργίας για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Δηλαδή για τις περιπτώσεις που οι δανειολήπτες πλήρωσαν ελάχιστες δόσεις των οφειλών τους και συνειδητά εξακολουθούν να μην αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις τους. Ήδη η Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων έχει προειδοποιήσει ότι η υποχρεωτική εφαρμογή των νέων διαδικασιών, σε συνδυασμό με τον χρόνο που χρειάζεται για να τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα, ενδέχεται να προκαλέσουν καθυστερήσεις στις ήδη δρομολογημένες διαδικασίες πλειστηριασμών μέσα στο 2027.

Μας αφορά όλους γιατί διαφορετικά θα πληρώσουμε όλοι εμείς τις οφειλές τους. Για τα δάνεια που διαχειρίζονται σήμερα οι servicers έχουν εκδοθεί με τις τιτλοποιήσεις senior ομόλογα 17,5 δισ. ευρώ, τα οποία έχουν κρατικές εγγυήσεις. Αν οι πλειστηριασμοί δεν φέρουν εισπράξεις που επαρκούν για την πληρωμή των senior ομολόγων, τότε το Δημόσιο θα κληθεί μέσω του προϋπολογισμού να καλύψει τις υποχρεώσεις που έχει εγγυηθεί.

Σημειώστε πως η Fitch στην τελευταία αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας θέτει ακροθιγώς το συγκεκριμένο θέμα αναφέροντας πως οι εγγυήσεις του προγράμματος Ηρακλής, δηλαδή τα 17 δισ., αποτελούν ενδεχόμενες υποχρεώσεις του Δημοσίου. Προφανώς και δεν θα επιβαρύνουν αυτομάτως το δημόσιο χρέος ως δαπάνη, συνιστούν όμως έναν δυνητικό δημοσιονομικό κίνδυνο.

Εκτός όμως από τη Fitch, το ίδιο θέμα απασχολεί τις τράπεζες και τους servicers που αυτό το διάστημα τρέχουν άτυπα ασκήσεις για να διαπιστώσουν κατά πόσον οι πρόσφατες αλλαγές του θεσμικού πλαισίου και η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη μπορούν να επηρεάσουν τις ανακτήσεις, σε τέτοιο βαθμό ώστε να τεθούν υπό πίεση οι υποχρεώσεις αποπληρωμής των senior ομολόγων του Ηρακλή.