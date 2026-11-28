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Η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα σύνθετο περιβάλλον αβεβαιότητας, στο οποίο οι γεωπολιτικέ εξελίξεις, οι πληθωριστικές πιέσεις, το αυξημένο κόστος χρήματος, η ραγδαία εξέλιξη της ΤΝ και οι εμπορικές αντιπαραθέσεις απαιτούν διαρκείς αναπροσαρμογές της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται μόνο στους ρυθμούς ανάπτυξης και στις επενδύσεις. Μεταφέρονται με μεγαλύτερη ένταση και στις εμπορικές συναλλαγές, αυξάνοντας τον κίνδυνο καθυστερήσεων, αθέτησης πληρωμών και πτωχεύσεων επιχειρήσεων.

Η άνοδος του πιστωτικού κινδύνου είναι αποτέλεσμα της συσσώρευσης πολλών παραγόντων. Οι πολεμικές κρίσεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να επιβαρύνουν το διεθνές οικονομικό περιβάλλον, ενισχύοντας την αβεβαιότητα στις αγορές και διαταράσσοντας τις εφοδιαστικές αλυσίδες. Παράλληλα, η ενεργειακή ανασφάλεια διατηρεί υψηλό το κόστος παραγωγής και λειτουργίας για σημαντικούς επιχειρηματικούς κλάδους.

Την ίδια στιγμή, η πληθωριστική έκρηξη των προηγούμενων ετών έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στους ισολογισμούς των επιχειρήσεων. Παρά την αποκλιμάκωση των πληθωριστικών ρυθμών, το επίπεδο των τιμών παραμένει υψηλό, διατηρώντας αυξημένες τις λειτουργικές και χρηματοδοτικές ανάγκες. Σε συνδυασμό με την άνοδο των επιτοκίων και το ακριβότερο χρήμα, η κατάσταση αυτή περιορίζει τη ρευστότητα και δυσχεραίνει την εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων.

Πρόσθετη πηγή αναστάτωσης αποτελεί η δασμολογική πολιτική των ΗΠΑ και η αβεβαιότητα που προκαλεί στις διεθνείς εμπορικές σχέσεις. Οι μεταβολές στους όρους πρόσβασης σε μεγάλες αγορές, οι εμπορικές αντιπαραθέσεις και η αναθεώρηση εφοδιαστικών και παραγωγικών σχεδιασμών δυσκολεύουν τον προγραμματισμό των επιχειρήσεων. Την εικόνα συμπληρώνουν οι χαμηλοί ρυθμοί ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας, η υποτονική βιομηχανική δραστηριότητα και η συγκρατημένη ζήτηση, παράγοντες που περιορίζουν τα περιθώρια απορρόφησης νέων οικονομικών κραδασμών.

Η επιβάρυνση αυτή αποτυπώνεται στα στοιχεία της διεθνούς ασφαλιστικής αγοράς πιστώσεων. Από διαθέσιμα στοιχεία Atradius προκύπτει ότι φέτος και μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου οι περιπτώσεις έκθεσης σε κίνδυνο πτώχευσης (NNPs) πλησίασαν τις 70.000, έναντι περίπου 65.000 την ίδια περίοδο το 2025, αυξημένες κατά 7,4%. Σε επίπεδο αξίας, η αντίστοιχη έκθεση διαμορφώθηκε σε 3,45 δισ. ευρώ, από 3,05 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 13,2%.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η εξέλιξη των αναγγελθεισών ζημιών. Ο αριθμός τους ξεπέρασε τις 45.000, από περίπου 43.000 έναν χρόνο νωρίτερα, αυξημένος κατά 6%, ενώ η συνολική αξία τους πλησίασε τα 2 δισ. ευρώ, έναντι περίπου του 1,5 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 26%. Αντίστοιχα, οι αποζημιωθείσες ζημιές διαμορφώθηκαν σε περίπου 33.000, από 31.000, αυξημένες κατά 5%, ενώ η αξία των καταβληθεισών αποζημιώσεων πλησίασε τα 630 εκατ. ευρώ, έναντι 530 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 17%.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ο ρυθμός αύξησης της αξίας των ζημιών και των αποζημιώσεων ήταν αισθητά μεγαλύτερος από την αύξηση του αριθμού τους, γεγονός που καταδεικνύει ότι δεν αυξάνονται μόνο τα περιστατικά αθέτησης πληρωμών, αλλά και η οικονομική βαρύτητα των απωλειών που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις.

Ανάλογη είναι η τάση που καταγράφεται και στην ελληνική αγορά. Οι αποζημιώσεις προς Έλληνες οφειλέτες ανήλθαν έως τον Σεπτέμβριο του 2026 σε 13,4 εκατ. ευρώ, έναντι 11,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, αυξημένες κατά 18,6%. Ακόμη εντονότερη ήταν η μεταβολή στον αριθμό των αναγγελθεισών ζημιών, ο οποίος έφθασε τις 893 έως την 41η εβδομάδα του έτους, από 640 πέρυσι, σημειώνοντας άνοδο 39,5%.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ασφάλιση πιστώσεων αναδεικνύεται σε βασικό εργαλείο επιχειρηματικής στρατηγικής και όχι απλώς σε μια συμπληρωματική επιλογή διαχείρισης κινδύνου. Κάθε εμπορική πώληση με πίστωση δημιουργεί μια απαίτηση, η οποία ενέχει τον κίνδυνο να μην εισπραχθεί. Η ασφάλιση καλύπτει τις επιχειρήσεις έναντι της αφερεγγυότητας ή της παρατεταμένης καθυστέρησης πληρωμής των πελατών τους, περιορίζοντας τις οικονομικές συνέπειες μιας ζημιάς.

Προστατεύοντας κάθε ασφαλισμένη επιχείρηση τις εμπορικές απαιτήσεις της, διασφαλίζει τη ρευστότητά της, ενισχύει τη βιωσιμότητά της, αποκτά μεγαλύτερη ασφάλεια για τη διεύρυνση του πελατολογίου της, προσφέρει ανταγωνιστικότερους όρους πληρωμής και αναπτύσσεται ταχύτερα σε νέες αγορές.

Εξίσου σημαντική είναι η συμβολή της ασφάλισης πιστώσεων στην πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότηση. Οι ασφαλισμένες εμπορικές απαιτήσεις μπορούν να λειτουργήσουν ως πρόσθετο εχέγγυο για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, διευκολύνοντας την αξιολόγηση του χαρτοφυλακίου μιας επιχείρησης και τη χρηματοδότηση μέσω εργαλείων όπως η προεξόφληση ή η εκχώρηση απαιτήσεων.

Σε μια παγκόσμια οικονομία όπου η αβεβαιότητα αποτελεί πλέον σταθερή παράμετρο, η ασφάλιση πιστώσεων συνιστά επένδυση στη χρηματοοικονομική σταθερότητα και την ανάπτυξη. Γιατί η επιχειρηματική επιτυχία δεν κρίνεται μόνο από το ύψος των πωλήσεων, αλλά και από τη δυνατότητα μιας επιχείρησης να εισπράττει τα υπόλοιπά της, να διατηρεί τη ρευστότητά της και να διασφαλίζει τη συνέχιση της δραστηριότητάς της.

Ο Γεράσιμος Τζέης είναι CEO της Atradius Hellas