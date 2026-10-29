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Ένα ακόμη βήμα προς την ψηφιοποίηση των ασφαλιστικών διαδικασιών πραγματοποιεί ο e-ΕΦΚΑ, θέτοντας σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία που αφορά την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης μη μισθωτών.

Η αλλαγή αφορά χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες που επιθυμούν να αναγνωρίσουν ασφαλιστικό χρόνο, μεταξύ άλλων για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων συνταξιοδότησης.

Η νέα υπηρεσία, με τίτλο «Αναγνωρίσεις Χρόνου Ασφάλισης Μη Μισθωτών», επιτρέπει την ηλεκτρονική διαχείριση των αιτημάτων, την έκδοση και κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων, καθώς και την ενημέρωση για το ποσό που απαιτείται να καταβληθεί.

Υπάρχει, ωστόσο, μια σημαντική διευκρίνιση: η διαδικασία δεν πραγματοποιείται ακόμη εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά. Στην πρώτη φάση εφαρμογής, η υποβολή της αίτησης παραμένει στις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες του e-ΕΦΚΑ, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.

Τι αλλάζει για τους ασφαλισμένους

Η βασική καινοτομία εντοπίζεται στα στάδια που ακολουθούν την κατάθεση της αίτησης.

Μέχρι σήμερα, η διαχείριση των αιτημάτων αναγνώρισης ασφαλιστικού χρόνου απαιτούσε επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την εξέλιξη της υπόθεσης και την παραλαβή των σχετικών εγγράφων.

Με τη νέα εφαρμογή, η επεξεργασία, ο έλεγχος και η έκδοση της απόφασης υποστηρίζονται από ενιαίο πληροφοριακό σύστημα, ενώ ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται ηλεκτρονικά για το αποτέλεσμα.

Αυτό σημαίνει ότι, παρότι η αίτηση εξακολουθεί να κατατίθεται μέσω των υπηρεσιών του Φορέα, η υπόλοιπη διαδικασία αποκτά ψηφιακή υποστήριξη.

Στόχος είναι η ταχύτερη διαχείριση των αιτημάτων και η ευκολότερη πρόσβαση των ασφαλισμένων στις αποφάσεις και στα οικονομικά στοιχεία της αναγνώρισης.

Πώς θα ενημερώνονται οι ασφαλισμένοι – Ο ρόλος του Taxisnet

Μετά την εξέταση του αιτήματος, εκδίδεται εγκριτική ή απορριπτική απόφαση.

Ο ασφαλισμένος ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση e-mail που έχει δηλώσει στο Μητρώο του e-ΕΦΚΑ.

Το μήνυμα αποτελεί ειδοποίηση ότι έχει εκδοθεί απόφαση και δεν υποκαθιστά την ηλεκτρονική παραλαβή της.

Για να αποκτήσει πρόσβαση στο έγγραφο, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συνδεθεί με τους προσωπικούς του κωδικούς Taxisnet στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή ή στο Dashboard, την Ενιαία Καρτέλα του πολίτη.

Μόλις ο ασφαλισμένος ανακτήσει την απόφαση, το πληροφοριακό σύστημα καταγράφει αυτόματα την ημερομηνία κοινοποίησής της.

Η συγκεκριμένη διαδικασία επιτρέπει την ηλεκτρονική παραλαβή των αποφάσεων και την καταγραφή του χρόνου επίδοσής τους.

Εξαγορά ενσήμων: Πώς θα μαθαίνουν το ποσό και τις δόσεις

Εφόσον εγκριθεί το αίτημα αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης, ο ασφαλισμένος λαμβάνει και αναλυτικό ενημερωτικό σημείωμα με τα οικονομικά στοιχεία της εξαγοράς.

Στο σημείωμα θα αναγράφονται:

Το συνολικό ποσό εξαγοράς , δηλαδή η δαπάνη που αντιστοιχεί στον χρόνο ασφάλισης που αναγνωρίζεται.

, δηλαδή η δαπάνη που αντιστοιχεί στον χρόνο ασφάλισης που αναγνωρίζεται. Ο τρόπος εξόφλησης , με δυνατότητα εφάπαξ καταβολής ή πληρωμής σε δόσεις, σύμφωνα με όσα προβλέπονται για κάθε περίπτωση.

, με δυνατότητα εφάπαξ καταβολής ή πληρωμής σε δόσεις, σύμφωνα με όσα προβλέπονται για κάθε περίπτωση. Ο μοναδικός κωδικός εντολής πληρωμής (ΚΕ), ο οποίος χρησιμοποιείται για την εξόφληση της οφειλής.

Με αυτόν τον τρόπο, ο ασφαλισμένος θα γνωρίζει όχι μόνο εάν εγκρίθηκε το αίτημά του, αλλά και πόσο θα κοστίσει η αναγνώριση των ενσήμων και με ποιον τρόπο μπορεί να εξοφλήσει το ποσό.

Ποιους αφορά η νέα υπηρεσία

Η ηλεκτρονική εφαρμογή απευθύνεται στους μη μισθωτούς ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ και συγκεκριμένα σε τρεις βασικές κατηγορίες:

Ελεύθερους επαγγελματίες

Αυτοαπασχολούμενους

Αγρότες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν αναγνώριση χρόνου ασφάλισης, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες νομοθετικές προϋποθέσεις.

Το σχετικό πλαίσιο βασίζεται, μεταξύ άλλων, στο άρθρο 34 του νόμου 4387/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 4670/2020, και στο άρθρο 53 του νόμου 4921/2022.

Η πρώτη διάταξη αφορά περιπτώσεις αναγνώρισης ασφαλιστικού χρόνου που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο, ανεξάρτητα από τον φορέα ή τον κλάδο προέλευσης του ασφαλισμένου, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Η δεύτερη αφορά μη μισθωτούς που δεν έχουν συμπληρώσει τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για συνταξιοδότηση, εφόσον πληρούν τους όρους που ορίζει ο νόμος.

Τι πρέπει να προσέξουν όσοι θέλουν να αναγνωρίσουν ένσημα

Η ενεργοποίηση της νέας υπηρεσίας δεν σημαίνει ότι κάθε αίτημα αναγνώρισης γίνεται αυτομάτως δεκτό.

Κάθε περίπτωση εξετάζεται ξεχωριστά, με βάση το είδος του χρόνου ασφάλισης που ζητείται να αναγνωριστεί και τις αντίστοιχες προϋποθέσεις.

Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν δηλώσει σωστά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους στο Μητρώο του e-ΕΦΚΑ, ώστε να λαμβάνουν τις σχετικές ειδοποιήσεις.

Το σημαντικότερο είναι ότι η ηλεκτρονική υπηρεσία δεν αντικαθιστά, στην παρούσα φάση, την υποβολή της αίτησης στις αρμόδιες υπηρεσίες. Διευκολύνει κυρίως τη διαχείριση της υπόθεσης και την ενημέρωση του ασφαλισμένου μετά την κατάθεσή της.

Πρόκειται για μια αλλαγή που περιορίζει την ανάγκη παρακολούθησης της διαδικασίας μέσω επανειλημμένης επικοινωνίας με τις υπηρεσίες, ενώ επιτρέπει την ηλεκτρονική πρόσβαση τόσο στην απόφαση όσο και στις οικονομικές υποχρεώσεις που συνεπάγεται η αναγνώριση του ασφαλιστικού χρόνου.