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Σε μια περίοδο έντονων δημογραφικών αλλαγών εισέρχεται το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα, καθώς δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι της γενιάς των baby boomers φθάνουν πλέον σε ηλικία συνταξιοδότησης, προκαλώντας νέο κύμα αιτήσεων στον e-ΕΦΚΑ. Πρόκειται για την πολυπληθή μεταπολεμική γενιά, η οποία γεννήθηκε από το 1946 έως τα μέσα της δεκαετίας του 1960 και σταδιακά ολοκληρώνει τον εργασιακό της κύκλο.

Η τάση αυτή αποτυπώνεται ήδη στα στοιχεία του ασφαλιστικού φορέα. Κατά το εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2026 υποβλήθηκαν 164.434 νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης, με περισσότερες από 20.000 να καταγράφονται μόνο τον Σεπτέμβριο.

Εφόσον συνεχιστεί ο ίδιος ρυθμός, το 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί με περισσότερες από 200.000 αιτήσεις, προσεγγίζοντας τα ιστορικά υψηλά των προηγούμενων ετών. Υπενθυμίζεται ότι το 2021 είχαν καταγραφεί 212.151 αιτήσεις, ενώ το 2022 ο αντίστοιχος αριθμός είχε φτάσει τις 211.133.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι αυτή η μαζική έξοδος από την εργασία δεν αφορά αποκλειστικά όσους συμπληρώνουν το γενικό όριο συνταξιοδότησης. Αντιθέτως, συνδυάζει διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, παλαιότερα κατοχυρωμένα ασφαλιστικά δικαιώματα και τη δυνατότητα αξιοποίησης πλασματικών ετών, δημιουργώντας ένα σύνθετο συνταξιοδοτικό κύμα.

Στα 62 οι τελευταίοι baby boomers – Η δημογραφική πίεση

Με βάση τον διεθνώς καθιερωμένο ορισμό, στη γενιά των baby boomers ανήκουν όσοι γεννήθηκαν την περίοδο 1946-1964. Αυτό σημαίνει ότι το 2026 οι νεότεροι εκπρόσωποι της συγκεκριμένης γενιάς συμπληρώνουν το 62ο έτος της ηλικίας τους.

Πρόκειται για ένα καθοριστικό ηλικιακό ορόσημο, καθώς στην Ελλάδα η πλήρης συνταξιοδότηση στα 62 προϋποθέτει τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης.

Έτσι, ένα από τα τελευταία μεγάλα τμήματα της μεταπολεμικής γενιάς αποκτά πλέον τη δυνατότητα να περάσει από την ενεργό απασχόληση στη σύνταξη, εφόσον πληροί τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές προϋποθέσεις.

Η ένταση του φαινομένου εξηγείται σε σημαντικό βαθμό από τη δημογραφική σύνθεση του πληθυσμού. Σύμφωνα με την απογραφή του 2021, οι πολίτες ηλικίας 60 έως 69 ετών ανέρχονταν σε 1,325 εκατομμύρια, αριθμός αυξημένος κατά 16,8% σε σχέση με το 2011.

Αντίστοιχα, τα νεότερα δημογραφικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2024 υπολόγιζαν ότι περίπου 702.500 άτομα βρίσκονταν στην ηλικιακή ομάδα 60-64 ετών, ενώ σχεδόν 648.000 άτομα ήταν ηλικίας 65-69 ετών.

Τα δεδομένα αυτά δείχνουν ότι η αύξηση των αιτήσεων συνταξιοδότησης δεν μπορεί να αποδοθεί μόνο σε ανησυχίες για μελλοντικές αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα. Αντανακλά και μια ευρύτερη δημογραφική μεταβολή, καθώς μια πολυπληθής γενιά προσεγγίζει ταυτόχρονα το τέλος του εργασιακού της βίου.

Γιατί επτά στις δέκα νέες αιτήσεις προέρχονται από γυναίκες

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του νέου κύματος συνταξιοδότησης είναι η ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή των γυναικών.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί με βάση τις αιτήσεις του e-ΕΦΚΑ, περίπου το 70% των νέων αιτήσεων υποβάλλεται από γυναίκες.

Η εξέλιξη αυτή δεν συνδέεται αποκλειστικά με τη συνταξιοδότηση της γενιάς των baby boomers. Στο ίδιο κύμα περιλαμβάνονται και ασφαλισμένες των πρώτων ετών της επόμενης γενιάς, οι οποίες είχαν κατοχυρώσει συνταξιοδοτικά δικαιώματα με προηγούμενες διατάξεις και συμπληρώνουν σήμερα τα απαιτούμενα μεταβατικά όρια ηλικίας.

Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις γυναικών που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά πριν από το 1993, καθώς και μητέρων ανηλίκων που είχαν συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό ημερών ασφάλισης σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους.

Ανάλογα με την ασφαλιστική τους περίπτωση και τις προϋποθέσεις που έχουν κατοχυρώσει, ορισμένες μπορούν να αποχωρήσουν μέσα στο 2026 ακόμη και σε ηλικίες 58 έως 61 ετών.

Στην πράξη, επομένως, η σημερινή αύξηση των αιτήσεων προκύπτει από τη συνάντηση δύο διαφορετικών εξελίξεων: αφενός των νεότερων baby boomers που φθάνουν στο 62ο έτος και αφετέρου ασφαλισμένων που αξιοποιούν παλαιότερα δικαιώματα, έχοντας πλέον συμπληρώσει τις μεταβατικές προϋποθέσεις.

Όρια ηλικίας: Γιατί επιταχύνονται οι αιτήσεις και τι ισχύει για το 2027

Ένας ακόμη παράγοντας που επηρεάζει τις αποφάσεις των ασφαλισμένων είναι η συζήτηση γύρω από το ενδεχόμενο μελλοντικής αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.

Η ελληνική νομοθεσία προβλέπει περιοδική επανεξέταση της σχέσης μεταξύ των ηλικιακών ορίων και της εξέλιξης του προσδόκιμου ζωής μετά την ηλικία των 65 ετών.

Το γεγονός αυτό δημιουργεί αβεβαιότητα σε μερίδα εργαζομένων που έχουν ήδη κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Αρκετοί θεωρούν προτιμότερο να καταθέσουν αίτηση τώρα, αντί να αναβάλουν την αποχώρησή τους υπό τον φόβο πιθανών αλλαγών στο μέλλον.

Ωστόσο, υπάρχει μια ουσιαστική διευκρίνιση: το υπουργείο Εργασίας έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν προβλέπεται αύξηση των ορίων ηλικίας το 2027.

Σύμφωνα με την αρμόδια υφυπουργό, τα σημερινά δεδομένα που αφορούν την εξέλιξη του προσδόκιμου ζωής δεν δικαιολογούν αλλαγή των ηλικιακών ορίων στην παρούσα περίοδο.

Η σχετική συζήτηση αφορά κυρίως την επόμενη επανεξέταση του ασφαλιστικού συστήματος και το ενδεχόμενο αλλαγών προς το τέλος της δεκαετίας.

Παρά τις διευκρινίσεις, η ανησυχία για μελλοντικές ανατροπές εξακολουθεί να λειτουργεί ως πρόσθετο κίνητρο για όσους έχουν ήδη τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν.

Πλασματικά έτη: Το «διαβατήριο» για έξοδο στα 62

Καθοριστική συμβολή στην αύξηση των συνταξιοδοτήσεων έχει και η δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικών ετών ασφάλισης, η οποία επιτρέπει σε αρκετούς εργαζομένους να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο ασφαλιστικό χρόνο.

Στις περιόδους που μπορούν να αναγνωριστούν, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, περιλαμβάνονται ο χρόνος σπουδών, η στρατιωτική θητεία, ο χρόνος τέκνων και άλλες κατηγορίες πλασματικού χρόνου.

Η συγκεκριμένη δυνατότητα αποκτά ιδιαίτερη σημασία για ασφαλισμένους που βρίσκονται κοντά στη συμπλήρωση των 40 ετών ασφάλισης και επιδιώκουν να αξιοποιήσουν το δικαίωμα πλήρους σύνταξης στα 62.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, σχεδόν μία στις δύο νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης συνοδεύεται από αίτημα αναγνώρισης πλασματικών ετών.

Η εξαγορά των συγκεκριμένων περιόδων δεν είναι δωρεάν, καθώς απαιτεί την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών. Ωστόσο, για έναν εργαζόμενο που υπολείπεται λίγα χρόνια από τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης, μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό εργαλείο για την ταχύτερη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Με τον τρόπο αυτό, αρκετοί ασφαλισμένοι επιλέγουν να αναλάβουν το κόστος της εξαγοράς, προκειμένου να αποχωρήσουν νωρίτερα από την αγορά εργασίας.

Συνταξιούχοι που εργάζονται: Πάνω από 300.000 παραμένουν στην αγορά εργασίας

Την ώρα που οι αιτήσεις συνταξιοδότησης αυξάνονται, καταγράφεται παράλληλα και μια δεύτερη σημαντική τάση: ολοένα περισσότεροι συνταξιούχοι επιλέγουν να συνεχίσουν να εργάζονται.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περισσότεροι από 300.000 συνταξιούχοι έχουν ενεργή απασχόληση, ενώ μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026 είχαν υποβληθεί συνολικά 354.131 δηλώσεις απασχόλησης στο σχετικό πληροφοριακό σύστημα του e-ΕΦΚΑ.

Η σημαντικότερη αλλαγή που ενίσχυσε αυτή την τάση εφαρμόστηκε το 2024, όταν καταργήθηκε η περικοπή 30% στη σύνταξη των εργαζόμενων συνταξιούχων.

Με το νέο καθεστώς, όσοι συνεχίζουν να εργάζονται λαμβάνουν ολόκληρη τη σύνταξή τους, καταβάλλοντας παράλληλα ειδικό πόρο υπέρ του e-ΕΦΚΑ.

Για τους μισθωτούς, ο πόρος αυτός διαμορφώνεται κατά κανόνα στο 10% των αποδοχών τους.

Η αλλαγή έχει διαφοροποιήσει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η συνταξιοδότηση. Πλέον, ένας ασφαλισμένος που έχει θεμελιώσει δικαίωμα μπορεί να επιλέξει να εισπράττει τη σύνταξή του χωρίς να εγκαταλείψει απαραίτητα την επαγγελματική του δραστηριότητα.

Ενδεικτικό της νέας πραγματικότητας είναι ότι περίπου ένας στους δύο νέους συνταξιούχους του 2025 συνέχισε να εργάζεται και μετά την απονομή της σύνταξής του.

Οι χαμηλές συντάξεις οδηγούν χιλιάδες ηλικιωμένους ξανά στην εργασία

Πέρα από τις αλλαγές στη νομοθεσία, ένας ακόμη λόγος εξηγεί γιατί τόσο πολλοί συνταξιούχοι παραμένουν οικονομικά ενεργοί: το ύψος των συντάξεων συχνά δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες διαβίωσης.

Τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου 2026 αποτυπώνουν τη συγκεκριμένη πραγματικότητα.

Η μέση κύρια σύνταξη διαμορφωνόταν στα 869,17 ευρώ μεικτά, ενώ το 53,6% των συνταξιούχων λάμβανε έως 1.000 ευρώ μεικτά.

Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι ότι περισσότεροι από 883.000 συνταξιούχοι βρίσκονταν στην κατηγορία έως 700 ευρώ.

Για σημαντικό αριθμό ασφαλισμένων, επομένως, η συνταξιοδότηση συνοδεύεται από αισθητή μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη συνέχιση κάποιας επαγγελματικής δραστηριότητας.

Έτσι διαμορφώνεται σταδιακά μια νέα κατηγορία εργαζομένων: άνθρωποι που έχουν αποχωρήσει τυπικά από τον εργασιακό τους βίο, αλλά εξακολουθούν να εργάζονται, είτε στην προηγούμενη θέση τους είτε σε διαφορετικό αντικείμενο.

Στις περιπτώσεις αυτές, η σύνταξη δεν αντικαθιστά πλήρως τον μισθό, αλλά λειτουργεί ως μία από τις δύο πηγές εισοδήματος που εξασφαλίζουν τη διατήρηση του βιοτικού επιπέδου.

Πώς διαχειρίζεται ο e-ΕΦΚΑ το νέο κύμα αιτήσεων

Παρά τον αυξημένο αριθμό ασφαλισμένων που υποβάλλουν αιτήσεις συνταξιοδότησης, η πίεση στο ασφαλιστικό σύστημα δεν έχει μέχρι στιγμής οδηγήσει σε επανάληψη των μεγάλων καθυστερήσεων που καταγράφονταν στο παρελθόν.

Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2026, οι εκκρεμείς αιτήσεις κύριας σύνταξης είχαν περιοριστεί στις 33.987, παρά το γεγονός ότι κατά τους πρώτους έξι μήνες είχαν κατατεθεί 110.632 νέες αιτήσεις.

Παράλληλα, ο διοικητής του e-ΕΦΚΑ, Αλέξανδρος Βαρβέρης, είχε επισημάνει τον Σεπτέμβριο ότι ο μέσος χρόνος απονομής κύριας σύνταξης είχε μειωθεί περίπου στις 42 ημέρες.

Η εξέλιξη αυτή έχει περιορίσει έναν σημαντικό αποτρεπτικό παράγοντα που στο παρελθόν επηρέαζε τις αποφάσεις των ασφαλισμένων.

Ο φόβος ότι η υποβολή αίτησης θα συνοδευόταν από πολύμηνη αναμονή μέχρι την οριστική απονομή της σύνταξης δεν έχει πλέον την ίδια βαρύτητα, διευκολύνοντας όσους έχουν ήδη θεμελιώσει δικαίωμα να προχωρήσουν στη συνταξιοδότησή τους.

Αλλαγή γενιάς στην αγορά εργασίας – Η σύνταξη αποκτά νέο ρόλο

Η μαζική υποβολή αιτήσεων το 2026 δεν αποτελεί απλώς αποτέλεσμα της ανησυχίας για πιθανές μεταβολές στο ασφαλιστικό σύστημα. Αντανακλά μια βαθύτερη αλλαγή στη δημογραφική και εργασιακή πραγματικότητα της χώρας.

Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια περίοδο κατά την οποία ένα μεγάλο μέρος της μεταπολεμικής γενιάς ολοκληρώνει τον επαγγελματικό του κύκλο. Οι τελευταίοι baby boomers φθάνουν στο 62ο έτος της ηλικίας τους, γυναίκες με παλαιότερα κατοχυρωμένα δικαιώματα αξιοποιούν τις μεταβατικές διατάξεις και η αναγνώριση πλασματικών ετών διευκολύνει την ταχύτερη αποχώρηση.

Την ίδια στιγμή, η αλλαγή του πλαισίου για τους εργαζόμενους συνταξιούχους δημιουργεί μια νέα συνθήκη: η απονομή σύνταξης δεν συνεπάγεται υποχρεωτικά και την οριστική απομάκρυνση από την αγορά εργασίας.

Για χιλιάδες ασφαλισμένους, η συνταξιοδότηση εξελίσσεται πλέον σε μια διαφορετική φάση της επαγγελματικής και οικονομικής τους ζωής, όπου η σύνταξη μπορεί να συνυπάρχει με τον μισθό ή με εισόδημα από άλλη δραστηριότητα.

Το κύμα του 2026 αποτυπώνει επομένως όχι μόνο τη σταδιακή αποχώρηση μιας πολυπληθούς γενιάς, αλλά και τη διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου συνταξιοδότησης, στο οποίο η εργασία εξακολουθεί να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ακόμη και μετά τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.