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Αν λάβουμε υπόψη τον πόλεμο στην Ουκρανία και στην Μέση Ανατολή, την εκτόξευση των τιμών της ενέργειας, τους δασμούς, την άνοδο των επιτοκίων και τα κόστη μεταφοράς, η διεθνής οικονομία το 2026 έχει ανταπεξέλθει ικανοποιητικά σε σχέση με τις συνθήκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Το ζητούμενο είναι αν και το 2027 θα παρουσιάσει την ίδια ανθεκτικότητα, καθώς οι αναλυτές αναμένουν περισσότερες αυξήσεις επιτοκίων αφού οι πληθωριστικές πιέσεις επιμένουν.

Σύμφωνα με την ΙΝG υπάρχουν τρία σενάρια για την διεθνή οικονομία το 2027. Το βασικό σενάριο της Ολλανδικής τράπεζας είναι ότι οι αντοχές που επέδειξε η οικονομία φέτος θα συνεχιστούν και το 2027 οι επενδύσεις σε ΑΙ θα μειωθούν αλλά η εφαρμογή της στις επιχειρήσεις και οι επενδύσεις σε υποδομές, θα στηρίξουν την ανάπτυξη που θα παρουσιάσει μέτριες επιδόσεις ενώ ο πληθωρισμός θα επιβραδύνει και οι αυξήσεις επιτοκίων δεν θα είναι επιθετικές.

Σύμφωνα με το δεύτερο σενάριο υψηλότερου ρίσκου, οι εκλογές σε Γαλλία, Ιταλία, Πολωνία και Ισπανία είναι πιθανό να οδηγήσουν την ΕΕ σε μια περίοδο πολιτικών αναταράξεων που θα επιβαρύνουν το κλίμα περιορίζοντας τις επενδύσεις. Στο τρίτο σενάριο για το 2027 η ανάγκη των Κυβερνήσεων να διατηρήσουν την κοινωνική ειρήνη και ταυτόχρονα να ισορροπήσουν την πίεση των υψηλών επιτοκίων και του αυξημένου χρέους, θα οδηγήσει σε πολιτικές πιέσεις προς τις σημαντικές κεντρικές τράπεζες ώστε να αυξήσουν τον ισολογισμό τους ξεκινώντας αγορές ομολόγων.

Όσον αφορά την χώρα μας, σύμφωνα με τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να μετριαστεί στο 1,8% το 2026, καθώς το σοκ στις τιμές της ενέργειας μειώνει το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών και περιορίζει την αύξηση της κατανάλωσης. Λόγω της αύξησης των τιμών της ενέργειας, ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί στο 4,1% το 2026 και να μειωθεί στο 3,2% το 2027 και στο 2,4% έως το 2028. Για τις επενδύσεις η Κομισιόν προβλέπει πως φέτος θα παραμείνουν ισχυρές, ενισχυμένες από την απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων. Η αύξηση του ΑΕΠ προβλέπεται να επιβραδυνθεί περαιτέρω, σε περίπου 1,5% το 2027 (έναντι 1,6% προηγούμενης πρόβλεψης ) όπως και το 2028, καθώς τερματίζονται οι επιδράσεις του Ταμείου Ανάπτυξης.

Το πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης το 2027 προβλέπεται να διαμορφωθεί σε 0,7% του ΑΕΠ (από 0,9% του ΑΕΠ το 2026) ενώ το πρωτογενές πλεόνασμα προβλέπεται να μειωθεί στο 3,7% του ΑΕΠ. Ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ προβλέπεται να παραμείνει σε καθοδική πορεία, μειώνοντας το ποσοστό στο 126,6% έως το τέλος του 2028. Σύμφωνα με αυτά που υποστηρίζει η συνήθως συντηρητική στις προβλέψεις της Κομισιόν, αν επιδεινωθούν οι διεθνείς συνθήκες το 2027 η Ελλάδα μπορεί να αντέξει μια οικονομική δοκιμασία επειδή έχει ταχύτερους ρυθμούς από την υπόλοιπη Ευρωζώνη αλλά με απώλειες. Επιπλέον οι εκτιμήσεις για πληθωρισμό 3,2% το 2027, δείχνει πως η ακρίβεια, αν και κάπως μετριασμένη, θα συνεχίσει να είναι πρόβλημα για τα νοικοκυριά.