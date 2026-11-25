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Τον οδικό χάρτη της ελληνικής οικονομίας για την επόμενη τετραετία περιγράφει ο νέος Πολυετής Δημοσιονομικός Προϋπολογισμός (ΠΔΠ) για την τετραετία 2027-2030, ο οποίος παρουσιάστηκε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υφυπουργό Θάνο Πετραλιά.

Το ΠΔΠ συνδυάζει δημοσιονομική σταθερότητα, επενδυτική ενίσχυση, κοινωνικά μέτρα και ενεργειακή πολιτική, με στόχο τη διατήρηση της ανάπτυξης και τη μείωση του χρέους. Προβλέπει ανάπτυξη 2,3% το 2027 και διατήρηση της ανάπτυξης πάνω από 2% στα επόμενα χρόνια και μείωση του χρέους στο 128,5% του ΑΕΠ, με ορίζοντα μείωσής του στο 110,1% έως το 2030.

Το πρωτογενές πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης εκτιμάται στο 3,2% του ΑΕΠ το 2027, στο 3% το 2028, στο 2,7% το 2029 και στο 3,1% το 2030. Το συνολικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα παραμένει οριακά θετικό ή ουδέτερο, στο 0,1% του ΑΕΠ το 2027, στο 0,2% το 2028, στο 0% το 2029 και στο 0,5% το 2030.

Το χρέος αναμένεται να μειωθεί από 128,5% του ΑΕΠ το 2027 σε 121,3% το 2028, 115,2% το 2029 και 110,1% το 2030. Πρόκειται για μείωση 18,4 ποσοστιαίες μονάδες σε τέσσερα χρόνια, με βάση τις προβλέψεις του ΠΔΠ.

Στους μισθούς, ο κατώτατος μισθός αυξάνεται σε 960 ευρώ από τον Απρίλιο του 2027 και σε 1.000 ευρώ από τον Ιανουάριο του 2028, αποτελώντας τη νέα αφετηρία για περαιτέρω άνοδο στα επόμενα χρόνια. Η απασχόληση αυξάνεται κατά 0,4% το 2027 και η ανεργία υποχωρεί στο 7,9% το 2027 και στο 7,7% το 2030.

Στους φόρους, οι ελαφρύνσεις περιλαμβάνουν μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή ποσοστιαία μονάδα το 2027, φορολογικές ελαφρύνσεις για αγρότες και τριτέκνους, καθώς και ενισχύσεις για συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και δημοσίους υπαλλήλους. Οι συνολικές νέες δημοσιονομικές παρεμβάσεις για το 2027 εκτιμώνται σε 2,28 δισ. ευρώ.

Τι παρουσιάστηκε

Ο ΠΔΠ είναι ο δεύτερος που συντάσσεται βάσει του ν. 5217/2025, με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η ευρωπαϊκή οδηγία για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών-μελών. Εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο πριν από την ψήφιση του προϋπολογισμού και θέτει δημοσιονομικούς στόχους τετραετούς ορίζοντα, συμβατούς με το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό-Διαρθρωτικό Σχέδιο 2025-2028, με τη σύμφωνη Γνώμη του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου.

Στο Υπουργικό Συμβούλιο παρουσιάστηκαν δύο συνδεδεμένα έγγραφα: ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2027 και ο ΠΔΠ 2027-2030. Ο προϋπολογισμός καθορίζει τα έσοδα, τις δαπάνες και τους στόχους για το επόμενο έτος, ενώ ο ΠΔΠ αποτυπώνει τη δημοσιονομική στρατηγική και τις δεσμεύσεις της γενικής κυβέρνησης για την τετραετία 2027-2030.

Η εικόνα της οικονομίας

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο αρμόδιος υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς παρουσίασαν ως βασικό μήνυμα ότι η οικονομία διατηρεί αναπτυξιακή δυναμική παρά την αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα και το ενεργειακό σοκ. Σύμφωνα με τους ίδιους, τα μέτρα της ΔΕΘ 2026 και η αύξηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, μαζί με τη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια και το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος, εκτιμάται ότι προσθέτουν περίπου 0,2% στο ΑΕΠ το 2026 και επιπλέον 0,3% το 2027.

Ο ΠΔΠ ενσωματώνει το σύνολο των δημοσιονομικών παρεμβάσεων που έχουν νομοθετηθεί ή ανακοινωθεί για την περίοδο 2027-2030. Το συνολικό κόστος των νέων μόνιμων μέτρων εκτιμάται σε 605 εκατ. ευρώ το 2026 και 2,28 δισ. ευρώ το 2027, φθάνοντας στα 3,6 δισ. ευρώ έως το 2030.

Η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 2% το 2026 και 2,3% το 2027. Στη συνέχεια, ο ρυθμός μεγέθυνσης προβλέπεται στο 2,1% το 2028, στο 2,1% το 2029 και στο 2% το 2030.

Η ανάπτυξη στηρίζεται κυρίως στις επενδύσεις. Ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου προβλέπεται να αυξηθεί κατά 7,7% το 2026 και 7,9% το 2027, ενώ οι συνολικές επενδύσεις εκτιμάται ότι θα φθάσουν τα 54,7 δισ. ευρώ το 2027, έναντι 20,3 δισ. ευρώ το 2019.

Σε σχέση με το 2019, το ονομαστικό ΑΕΠ προβλέπεται το 2027 να είναι υψηλότερο κατά 49%, ή περίπου 90 δισ. ευρώ. Το πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται αυξημένο κατά 15,5%, έναντι 9,5% στην ευρωζώνη, ενώ το κατά κεφαλήν ΑΕΠ προβλέπεται αυξημένο κατά 18,7%, έναντι 7,1% στην ευρωζώνη.

Πληθωρισμός και μισθοί

Ο πληθωρισμός, με βάση τον εθνικό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, εκτιμάται στο 4% το 2026 και στο 2,8% το 2027. Στη συνέχεια, ο πληθωρισμός αναμένεται να υποχωρήσει στο 2,4% το 2028, στο 2,3% το 2029 και στο 2,2% το 2030.

Ο κατώτατος μισθός αναμένεται να φθάσει τα 920 ευρώ το 2026 και τα 960 ευρώ το 2027, ενώ από τον Ιανουάριο του 2028 προβλέπεται να ανέλθει στα 1.000 ευρώ. Σύμφωνα με την παρουσίαση, ο κατώτατος μισθός του 2027 θα είναι 47,7% υψηλότερος από το 2019 και οι συνολικές αμοιβές εξαρτημένης εργασίας κατά 44% υψηλότερες.

Η ανεργία προβλέπεται να υποχωρήσει στο 8,4% το 2026 και στο 7,9% το 2027, το χαμηλότερο ετήσιο ποσοστό από το 2008. Ωστόσο κάπου εκεί «φρενάρει» ο ρυθμός μείωσης: μεσοπρόθεσμα, η ανεργία εκτιμάται στο 7,8% το 2028 και 2029 και στο 7,7% το 2030.

Οι δημοσιονομικοί στόχοι

Η κυβέρνηση προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα 3,6% του ΑΕΠ το 2026 και 3,2% το 2027. Στη συνέχεια, το πρωτογενές πλεόνασμα εκτιμάται στο 3% το 2028, στο 2,7% το 2029 και στο 3,1% το 2030.

Το συνολικό αποτέλεσμα της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται στο 0,6% του ΑΕΠ το 2026, στο 0,1% το 2027, στο 0,2% το 2028, στο 0% το 2029 και στο 0,5% το 2030. Με άλλα λόγια, η κυβέρνηση σχεδιάζει να διατηρήσει ισοσκελισμένο ή οριακά πλεονασματικό προϋπολογισμό, παρά το κόστος των μόνιμων μέτρων.

Το χρέος της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται να μειωθεί από 145,4% του ΑΕΠ το 2025 σε 135,8% το 2026, 128,5% το 2027, 121,3% το 2028, 115,2% το 2029 και 110,1% το 2030. Πρόκειται για συνολική μείωση 35,3 ποσοστιαίων μονάδων σε πέντε χρόνια.

Το κόστος των μέτρων

Το συνολικό κόστος των κυριότερων μόνιμων δημοσιονομικών παρεμβάσεων εκτιμάται σε 4,08 δισ. ευρώ το 2026 και αυξάνεται σταδιακά σε 7,3 δισ. ευρώ το 2027, 8,86 δισ. ευρώ το 2028, 10,56 δισ. ευρώ το 2029 και 11,45 δισ. ευρώ το 2030.

Από αυτά, τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ 2026 έχουν κόστος 605 εκατ. ευρώ το 2026 και 2,28 δισ. ευρώ το 2027, με σταδιακή αύξηση στα 3,6 δισ. ευρώ έως το 2030. Τα μέτρα που είχαν θεσμοθετηθεί έως τον Σεπτέμβριο του 2026 έχουν κόστος 3,66 δισ. ευρώ το 2026 και 5,52 δισ. ευρώ το 2027, φθάνοντας στα 8,3 δισ. ευρώ το 2030.

Παράλληλα, προβλέπονται παρεμβάσεις ενίσχυσης των δημοσίων εσόδων ύψους 182 εκατ. ευρώ το 2026 και 468 εκατ. ευρώ το 2027 και τα επόμενα έτη. Η κυβέρνηση συνδέει τη δημοσιονομική ικανότητα για τα μέτρα με τη συγκράτηση δαπανών και τα αποτελέσματα της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής.

Τι έρχεται το 2027

Για το 2027 προβλέπονται αύξηση του κατώτατου μισθού στα 960 ευρώ από τον Απρίλιο, μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και μείωση του συντελεστή φορολόγησης των τριτέκνων στο 0% έως εισόδημα 20.000 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 προβλέπεται επίσης τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων, μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα γυναικείας υγιεινής και μείωση των χρεώσεων ΥΚΩ στα οικιακά τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος από 6,9 ευρώ ανά MWh σε 3,45 ευρώ ανά MWh.

Στο πρώτο τρίμηνο του 2027 προβλέπεται η έναρξη ειδικού επενδυτικού λογαριασμού για βρέφη έως δύο ετών και του προγράμματος «ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΙΙΙ». Μέσα στον Μάρτιο προβλέπεται η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, καθώς και σε οικισμούς έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία και σε περιοχές που εφάπτονται των χερσαίων συνόρων.

Τι προβλέπεται έως το 2030

Για την περίοδο 2028-2030 προβλέπονται η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028, η σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για νομικά πρόσωπα και στην Περιφέρεια Αττικής, καθώς και μείωση της προκαταβολής φόρου για ελεύθερους επαγγελματίες από 55% σε 50%.

Προβλέπεται επίσης σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου για νομικά πρόσωπα από 80% σήμερα σε 50%, επιταχυνόμενες αποσβέσεις σε έξι έτη για επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό, ετήσια αναπροσαρμογή των αναπηρικών επιδομάτων βάσει ΑΕΠ και πληθωρισμού, καθώς και παράταση στεγαστικών μέτρων.

Στην κοινωνική πολιτική προβλέπονται ετήσιες αυξήσεις συντάξεων χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς, ετήσια καταβολή 400 ευρώ σε συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες, επιστροφή ενοικίου και Δώρο Χριστουγέννων 500 ευρώ για δημόσιους υπαλλήλους. Όπως αναφέρεται το Δώρο Χριστουγέννων στο Δημόσιο ορίζεται σε 500 ευρώ μικτά για περίπου 720.000 δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς και θα δίδεται σε μόνιμη βάση. Το ΠΔΠ εκτιμά καθαρό ποσό 257–389 ευρώ, ανάλογα με υπηρεσία, ηλικία, εισόδημα και προστατευόμενα τέκνα, και ετήσιο κόστος 433 εκατ. ευρώ.

Η κυβέρνηση προβλέπει επίσης επενδύσεις και παρεμβάσεις για μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% την περίοδο 2027-2029, επέκταση του ορίου φαρμακευτικής δαπάνης κατά 100 εκατ. ευρώ ετησίως και επιστροφή επενδυτικού R&D clawback ύψους 200 εκατ. ευρώ ανά διετία.

Οι δημόσιες επενδύσεις

Ο Αναπτυξιακός Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) αποτελεί τον κεντρικό αναπτυξιακό μοχλό του σχεδίου στην μετά Ταμείο Ανάκαμψης εποχή. Οι δαπάνες του ΑΠΔΕ προβλέπονται να αυξηθούν από 11 δισ. ευρώ το 2027 σε 12,2 δισ. ευρώ το 2028, 13,2 δισ. ευρώ το 2029 και 14,2 δισ. ευρώ το 2030.

Συνολικά, για την τετραετία 2027-2030 οι διαθέσιμοι πόροι του ΑΠΔΕ ανέρχονται σε 50,6 δισ. ευρώ. Από αυτά, 34 δισ. ευρώ αφορούν το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος και 16,6 δισ. ευρώ το εθνικό σκέλος.

Το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος αυξάνεται από 7 δισ. ευρώ το 2027 σε 8 δισ. ευρώ το 2028, 9 δισ. ευρώ το 2029 και 10 δισ. ευρώ το 2030. Το εθνικό σκέλος προβλέπεται στα 4 δισ. ευρώ το 2027 και στα 4,2 δισ. ευρώ για κάθε ένα από τα επόμενα τρία έτη.

Περίπου 23,1 δισ. ευρώ, ή το 68% των συγχρηματοδοτούμενων πόρων, προορίζονται για έργα του ΕΣΠΑ. Τα υπόλοιπα 10,9 δισ. ευρώ κατευθύνονται σε λοιπά ευρωπαϊκά προγράμματα, μεταξύ των οποίων η ΚΑΠ, τα Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Εκσυγχρονισμού.

Πού κατευθύνονται οι πόροι

Το ΑΠΔΕ στηρίζει επενδύσεις σε περιβάλλον, μεταφορές, ανταγωνιστικότητα, ανθρώπινο κεφάλαιο, κοινωνική συνοχή, ενέργεια, ψηφιακό μετασχηματισμό, πράσινη μετάβαση, αλιεία, υδατοκαλλιέργεια και αυτοδιοίκηση.

Στο εθνικό σκέλος περιλαμβάνονται δράσεις για την κοινωνική συνοχή, τις υποδομές και τις μεταφορές, την πολιτική προστασία, την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, την καινοτομία, την εξωστρέφεια, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την τεχνητή νοημοσύνη και τον πράσινο μετασχηματισμό.

Η κυβέρνηση συνδέει την αύξηση των επενδύσεων και με τη συνέχιση έργων που έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί, συνολικού ύψους 29,3 δισ. ευρώ, τα οποία χρηματοδοτούνται από δάνεια του ΤΑΑ, τραπεζικά κεφάλαια και ίδια συμμετοχή των επιχειρήσεων. Οι εκταμιεύσεις των δανείων του ΤΑΑ προς τελικούς δικαιούχους προβλέπονται στα 3,3 δισ. ευρώ το 2027.

Υγεία, ασφαλιστικό και προσλήψεις

Στην υγεία, οι λειτουργικές δαπάνες των νοσοκομείων και της πρωτοβάθμιας φροντίδας προβλέπεται να αυξηθούν από 2,9 δισ. ευρώ το 2025 σε 3,6 δισ. ευρώ το 2030. Το σύστημα στηρίζεται σε μεταβιβάσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό και στον ΕΟΠΥΥ, με το σύστημα DRG να αποζημιώνει τα νοσοκομεία βάσει των πραγματικά παρασχεθεισών υπηρεσιών.

Το όριο της φαρμακευτικής δαπάνης αυξάνεται σταδιακά από 3,367 δισ. ευρώ το 2026 σε 4,018 δισ. ευρώ το 2030. Προβλέπεται επίσης πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων ύψους 75 εκατ. ευρώ ετησίως, με εθνική χρηματοδότηση μετά την ολοκλήρωση του ΤΑΑ.

Οι δαπάνες για συντάξεις προβλέπεται να αυξηθούν από 35,7 δισ. ευρώ το 2026 σε 41,4 δισ. ευρώ το 2030. Τα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές εκτιμώνται από 29,9 δισ. ευρώ το 2026 σε 33,5 δισ. ευρώ το 2030, παρά τη μείωση των εισφορών το 2027.

Στη γενική κυβέρνηση προβλέπονται 144.715 προσλήψεις και 104.170 αποχωρήσεις για την πενταετία 2026-2030. Ο κανόνας είναι μία πρόσληψη ανά αποχώρηση, με εξαιρέσεις για δικαστικές αποφάσεις, αντικατάσταση έκτακτου προσωπικού και θέσεις με ειδική χρηματοδότηση.

Η γνώμη του ΕΔΣ

Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο υιοθετεί ως ρεαλιστικές τις μακροοικονομικές προβλέψεις στις οποίες βασίζεται ο ΠΔΠ 2027-2030 και, μετά την αξιολόγησή τους, διαπιστώνει τη συμμόρφωση των δημοσιονομικών προβλέψεων με τους αριθμητικούς δημοσιονομικούς κανόνες. Η γνώμη του ΕΔΣ περιλαμβάνεται στο παράρτημα του ΠΔΠ.

Η θετική εκτίμηση του ΕΔΣ αφορά τη συμμόρφωση με το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο και τη διαδικασία του μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού. Ο ΠΔΠ στηρίζεται στον δεσμευτικό στόχο για τον ρυθμό αύξησης των εθνικά χρηματοδοτούμενων καθαρών πρωτογενών δαπανών, ο οποίος αποτελεί και τη βάση για τον ετήσιο προϋπολογισμό.

Για το 2026 και το 2027, οι καθαρές δαπάνες προβλέπεται να αυξηθούν κατά 8,9% και 3,7% αντίστοιχα, έναντι ορίων 3,6% και 3,1%. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι, με τη χρήση της ρήτρας διαφυγής για αμυντικές δαπάνες και ενεργειακή ανθεκτικότητα, η σωρευτική πορεία παραμένει εντός των δημοσιονομικών δεσμεύσεων.

Ανάπτυξη υπό πίεση: Οι κίνδυνοι που δεν ελέγχει η Αθήνα

Στους κυριότερους βραχυπρόθεσμους κινδύνους για τη διαμόρφωση του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης το 2026 και το 2027 περιλαμβάνεται η περαιτέρω κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, με νέες διαταραχές στις αγορές ενέργειας και βασικών εμπορευμάτων. Η παρατεταμένη διατήρηση των ενεργειακών τιμών σε υψηλά επίπεδα θα ενίσχυε τις πληθωριστικές πιέσεις και θα περιόριζε το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα.

Πρόσθετους κινδύνους συνιστούν η ενίσχυση των εμπορικών περιορισμών ή η μεταβολή του διεθνούς δασμολογικού πλαισίου, η αυξανόμενη συχνότητα ακραίων καιρικών φαινομένων και η περίπτωση καθυστέρησης της υλοποίησης των προγραμματισμένων επενδύσεων.

Παράλληλα, περαιτέρω ανατίμηση του ευρώ θα μπορούσε να περιορίσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρωζώνης, ενώ ενδεχόμενη επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας σε μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες ενδέχεται να επιδράσει αρνητικά στην εξωτερική ζήτηση. Θετικές αποκλίσεις θα μπορούσαν να προκύψουν από ταχύτερη αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών της ενέργειας, καθώς και από ισχυρότερη εξωτερική ζήτηση για υπηρεσίες, ιδίως στον τουρισμό και στη ναυτιλία.