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Ισχυρή οικονομική ανάκαμψη το 2027, με ρυθμό ανάπτυξης που θα μπορούσε να φτάσει το 7%-8%, προβλέπουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, παρά τις σοβαρές επιπτώσεις που έχει προκαλέσει ο πόλεμος με το Ιράν στην οικονομική δραστηριότητα της περιοχής.

Ο υπουργός Οικονομίας και Τουρισμού της χώρας, Αμπντουλάχ μπιν Τουκ Αλ Μάρι, δήλωσε στο CNBC ότι η κυβέρνηση είναι «πολύ αισιόδοξη» για τις προοπτικές της επόμενης χρονιάς, μετά και τη σημαντική αναθεώρηση των εκτιμήσεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που δείχνουν πλέον ότι η οικονομία των Εμιράτων θα αποφύγει την ύφεση το 2026.

Ειδικότερα, το ΔΝΤ αναβάθμισε την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη του 2026 στο 0,2%, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 3,9%, την οποία είχε δημοσιοποιήσει μόλις έναν μήνα νωρίτερα.

Πρόκειται για μια εντυπωσιακή μεταβολή των προβλέψεων, που αντανακλά τη σταδιακή ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας παρά τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα.

«Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επιστρέφουν και αυτή η αναθεώρηση μέσα σε μόλις έναν μήνα δείχνει τις τεράστιες δυνατότητες που υπάρχουν καθώς πλησιάζουμε στο τέλος του έτους», δήλωσε ο Αλ Μάρι στο CNBC.

Μάλιστα, ο ίδιος εκτίμησε ότι η τελική επίδοση της οικονομίας το 2026 θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερη από το 0,2% που προβλέπει το Ταμείο.

Ανακάμπτει ο τουρισμός – Επιστρέφουν οι διεθνείς αεροπορικές εταιρείες

Ένας από τους βασικούς παράγοντες που στηρίζουν την αισιοδοξία της κυβέρνησης είναι η ανάκαμψη του τουριστικού τομέα, ο οποίος είχε δεχθεί ισχυρό πλήγμα από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τον υπουργό, οι πληρότητες των ξενοδοχείων επιστρέφουν σε επίπεδα σχεδόν φυσιολογικά, ενώ μεγάλες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες επαναφέρουν ή αναπροσαρμόζουν τα δρομολόγιά τους προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται η British Airways και η Air France, γεγονός που ενισχύει τις προοπτικές αποκατάστασης της διεθνούς ταξιδιωτικής κίνησης.

Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία για την οικονομία των Εμιράτων, καθώς ο τουρισμός, οι αερομεταφορές, το εμπόριο και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες αποτελούν βασικούς πυλώνες της δραστηριότητας εκτός πετρελαϊκού τομέα.

Ο πόλεμος με το Ιράν έχει προκαλέσει σημαντικές διαταραχές, με πυραυλικές επιθέσεις και πλήγματα από drones, καθώς και προβλήματα στη ναυσιπλοΐα, να επηρεάζουν το ενεργειακό εμπόριο, τις αερομεταφορές, τον τουρισμό και την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων.

Παρά τις δυσκολίες, η κυβέρνηση εκτιμά ότι η οικονομία έχει αρχίσει να ανακτά τη δυναμική της.

Οι απειλές Τραμπ για νέα πλήγματα στο Ιράν

Η ανάκαμψη εξελίσσεται, πάντως, σε ένα ιδιαίτερα αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον.

Νωρίτερα τον Νοέμβριο, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε δηλώσει ότι η επανάληψη αμερικανικών στρατιωτικών επιθέσεων κατά του Ιράν ήταν «εξαιρετικά απίθανη», εφόσον οι διαπραγματεύσεις οδηγούσαν σε μια «πολύ ισχυρή συμφωνία».

Ωστόσο, τη Δευτέρα, σύμφωνα με το Fox News, ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπη με νέα αμερικανικά πλήγματα το 2027, εάν οι δύο χώρες δεν καταλήξουν σε συμφωνία.

Οι αντικρουόμενες αυτές δηλώσεις αναδεικνύουν την αβεβαιότητα που εξακολουθεί να περιβάλλει τις προοπτικές αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης.

Ο Αλ Μάρι αναγνώρισε ότι η χώρα του δεν μπορεί να αποκλείσει νέους εξωτερικούς κλυδωνισμούς, υπογράμμισε όμως ότι η οικονομία της έχει αποδείξει την ανθεκτικότητά της.

«Δεν μπορούμε να υποσχεθούμε στον κόσμο ότι καμία καταιγίδα δεν θα φτάσει στις ακτές μας. Μπορούμε όμως να υποσχεθούμε ότι η οικονομία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε καταιγίδα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στροφή στις βιομηχανικές επενδύσεις και την οικονομική ανθεκτικότητα

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομίας και Τουρισμού, η επόμενη ημέρα δεν θα σηματοδοτήσει απλώς την επιστροφή στο οικονομικό μοντέλο που επικρατούσε πριν από τον πόλεμο.

Αντίθετα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σχεδιάζουν ένα διαφορετικό αναπτυξιακό μοντέλο για το 2027, με μεγαλύτερη έμφαση στην παραγωγική τους βάση και στην ικανότητα της οικονομίας να ανταποκρίνεται σε περιόδους κρίσης.

Όπως εξήγησε ο Αλ Μάρι, οι νέες επενδύσεις θα επικεντρωθούν στην κατασκευή εργοστασίων και στην ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων που θεωρούνται απαραίτητες σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης.

Η στρατηγική αυτή αποσκοπεί στον περιορισμό της εξάρτησης από εξωτερικούς παράγοντες και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας απέναντι σε μελλοντικές γεωπολιτικές ή εμπορικές διαταραχές.

Με άλλα λόγια, η κυβέρνηση επιδιώκει να αξιοποιήσει την εμπειρία της σύγκρουσης για να αναπροσαρμόσει τις αναπτυξιακές της προτεραιότητες, συνδυάζοντας την ανάκαμψη των υπηρεσιών με την ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής.

Παγκόσμια Τράπεζα: Ανάκαμψη το 2027, αλλά καθοριστικός ο πόλεμος

Την προοπτική οικονομικής ανάκαμψης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων το 2027 είχε επισημάνει και η Παγκόσμια Τράπεζα στις εκτιμήσεις της τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με τον διεθνή οργανισμό, η βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας αναμένεται να στηριχθεί στην αύξηση της παραγωγής και των εξαγωγών πετρελαίου, καθώς και στην επαναφορά της δυναμικής σε κρίσιμους κλάδους της οικονομίας.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο τουρισμός, το εμπόριο, οι μεταφορές, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και οι κατασκευές.

Ωστόσο, η Παγκόσμια Τράπεζα προειδοποίησε ότι η έκταση και η ταχύτητα της ανάκαμψης θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια και την ένταση του πολέμου με το Ιράν.

Μια ταχύτερη αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών θα μπορούσε να επιταχύνει την ανάκαμψη των εξαγωγών υπηρεσιών και της δραστηριότητας του ιδιωτικού τομέα.

Αντίθετα, μια παρατεταμένη περίοδος στρατιωτικής έντασης θα μπορούσε να διατηρήσει τις πιέσεις στις επενδύσεις, στις μεταφορές και στην εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων.

Για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, συνεπώς, το μεγάλο στοίχημα του 2027 είναι διπλό: αφενός να πετύχουν την ισχυρή ανάπτυξη 7%-8% που προβλέπει η κυβέρνηση και αφετέρου να δημιουργήσουν μια πιο ανθεκτική οικονομία, λιγότερο ευάλωτη στις αναταράξεις της ευρύτερης περιοχής.