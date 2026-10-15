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Η χθεσινή ανακοίνωση της κυβέρνησης με τις επιδοτήσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης (20 λεπτά από το κράτος και 20 από τα διυλιστήρια, σύνολο 40 λεπτά στο λίτρο), εκ πρώτης όψεως μοιάζει εντυπωσιακή. Είναι όμως έτσι; Οι πολίτες από σήμερα, πρέπει να νοιώθουν ανακουφισμένοι με την αγορά του πετρελαίου γύρω στο 1,55 ευρώ το λίτρο; Δυστυχώς όση δύναμη κι αν έχει η επικοινωνία και οι δηλώσεις πως η κυβέρνηση έχει σαν πρώτη προτεραιότητα την άμβλυνση των επιπτώσεων από την ενεργειακή και γεωπολιτική κρίση, οι αριθμοί είναι αμείλικτοι γιατί έχουν άμεση επίδραση στην τσέπη και την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

Προς επίρρωση αυτού, αρκεί να θυμίσουμε πως πέρυσι τέτοια εποχή το πετρέλαιο θέρμανσης πουλιόταν με 1,10 ευρώ και για όλο τον προηγούμενο χειμώνα και μόνο τον Απρίλιο εκτοξεύτηκε στο 1,75 ευρώ όταν έκλεισαν τα Στενά του Ορμούζ. Το Απρίλιο βέβαια κι όταν είχε μπει η Άνοιξη, ελάχιστοι αγόρασαν σε αυτή την τιμή.

Από το 1,10 λοιπόν στο 1,55 υπάρχει μια διαφορά 45 λεπτών ή ποσοστιαία αύξηση 40%!

Αυτή την τιμή και διαφορά θα κληθούν να πληρώσουν φέτος τα νοικοκυριά από σήμερα και εφεξής αλλά και με το σοβαρό ενδεχόμενο ακόμα ακριβότερα αν οι διεθνείς τιμές συνεχίσουν την άνοδο.

Φαντάζομαι όλοι όσοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με αυτήν πραγματικότητα δεν θα πρέπει να αισθάνονται και πολύ ανακουφισμένοι πληρώνοντας συν 40% και μόνο για το λόγο ότι θα πλήρωναν συν 80% αν δεν είχε γίνει η κυβερνητική παρέμβαση.

Γιατί ο πολίτης που δεν είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί καθημερινά τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις χρηματιστηριακές μεταβολές των αγορών και να αποδέχεται αναντίρρητα να πληρώνει τη ζημιά. Οι περισσότεροι λειτουργούν με απλή αριθμητική. Πόσα πλήρωνα πέρυσι, πόσα φέτος και πόσα λιγότερα απομένουν για τις υπόλοιπες ανάγκες. Φρονώ δε πως οι περισσότεροι δεν είναι ενημερωμένοι ούτε για την ενεργειακή κρίση, ούτε για τους λόγους που ανεβαίνουν οι διεθνείς τιμές αλλά ούτε και για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης να αμβλυνθούν όσο γίνεται οι αυξήσεις στην τελική τιμή.

Και προφανώς δεν κατανοούν τα στενά δημοσιονομικά περιθώρια που επικαλείται η κυβέρνηση και τις αντοχές της οικονομίας μέσα σε αυτό το δύσκολο και επώδυνο διεθνές περιβάλλον.

Ουδείς φυσικά ισχυρίζεται πως δεν έπρεπε να κάνει παρεμβάσεις η κυβέρνηση αλλά και ούτε σκέφτεται αν θα ήταν καλύτερα αν πλήρωνε 1,95 ευρώ αντί 1,55.

Αλλά όπως και να το κάνουμε, ο χειμώνας που έχουμε μπροστά μας θα είναι πολύ-πολύ δύσκολος και με πολλά επεισόδια που δεν έχουμε δει ακόμα.

Για παράδειγμα περνάμε στο ντούκου την τιμή του ντίζελ κίνησης που καίτοι επιδοτούμενο κι αυτό κοστίζει στην αντλία μεταξύ 1,80 και 1,90 ευρώ. Αυτή η τιμή όμως που έρχεται από το 1,40 πέρυσι, έχει άμεση επίπτωση στις μεταφορές όλων των προϊόντων και το αυξημένο κόστος περνάει στην τελική τιμή των προϊόντων που αγοράζουμε από το ράφι.

Αυτές οι αυξημένες τιμές ενέργειας και καυσίμων περνάνε στον πρωτογενή τομέα και στη μεταποίηση, στα ναύλα των πλοίων και των αεροπλάνων αλλά και στο πολίτη που κινείται με το αυτοκίνητό του.

Και όλα μαζί δημιουργούν ένα εκρηκτικό μίγμα που τινάζει στον αέρα τον πληθωρισμό. Και όσο συνεχίζεται αυτή η κρίση και αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές, πολύ φοβούμαι πως το 5% που είδαμε για τον περασμένο Σεπτέμβριο θα είναι μια light εκδοχή και μια καλή ανάμνηση!

Και μπορεί η κυβέρνηση που βρέθηκε αντιμέτωπη με άλλη μια κρίση στη βάρδια της, να κινδυνεύει να εισπράξει βαρύ πολιτικό κόστος αλλά αυτά, όπως και να το κάνουμε είναι μέσα στο παιγνίδι. Είναι τα ρίσκα και οι στραβές της πολιτικής. Για τον πολίτη όμως δεν είναι έτσι γιατί αυτές οι εξελίξεις ρίχνουν το βιοτικό του επίπεδο, του αλλάζουν τον προγραμματισμό και τις προτεραιότητες του. Και στο τέλος βλέπει πως όσα επιδόματα κι αν μοιράζονται, όσες αυξήσεις και αν δίνονται σε μισθούς και συντάξεις, όσες πρόνοιες κι αν λαμβάνονται για την προστασία του από την πολιτεία, ο τελικός ισολογισμός είναι χειρότερος από πέρυσι, πρόπερσι κ.ο.κ.

Και η αντίδραση από άνθρωπο σε άνθρωπο για αυτές τις εξελίξεις σε πολιτικό επίπεδο διαφέρουν και πολύ συχνά παραμερίζεται η λογική και κερδίζει έδαφος η πολιτική τρέλα που μπορεί να φθάσει μέχρι τον αυτοχειριασμό πάνω από την κάλπη!

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