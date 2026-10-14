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Διπλή στήριξη για τον φετινό χειμώνα ανακοινώνει σήμερα η κυβέρνηση, με αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης και πρόσθετη επιδότηση στην τιμή πώλησης του πετρελαίου, ώστε η πρεμιέρα της διάθεσής του την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου να γίνει κοντά στο 1,60 ευρώ το λίτρο, ή και χαμηλότερα λόγω της υψηλής συνεισφοράς των διυλιστηρίων.

Το ύψος της αύξησης του επιδόματος κατά 30% προανήγγειλε χθες ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης. Ανατροπή σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες επέρχεται στην απευθείας επιδότηση των καυσίμων καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες του newmoney.gr το δημόσιο θα επιδοτεί πλέον όλα τα υγρά καύσιμα (και τη βενζίνη) ενώ τα διυλιστήρια αναλαμβάνουν να στηρίζουν περισσότερο το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς και το ντίζελ κίνησης.

Η εξειδίκευση των μέτρων αναμένεται να γίνει σήμερα, από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά, ενώ το πολιτικό μήνυμα των αποφάσεων αναμένεται να στείλει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το απόγευμα από τη Λάρισα, καθώς θα παραστεί στα εγκαίνια της μεγάλης μονάδας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας την οποία δημιούργησαν η METLEN και ο Όμιλος Καράτζη στις Νέες Καρυές του Δήμου Κιλελέρ.

Πώς το πετρέλαιο θα πέσει από 1,60 ευρώ

Για όσους δεν είναι δικαιούχοι επιδόματος θέρμανσης, θα ανακοινωθεί απευθείας επιδότηση στην τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, που φαίνεται να «κλειδώνει» στα 35 λεπτά ανά λίτρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τελικό σχέδιο προβλέπει ότι:

· για το πετρέλαιο θέρμανσης, τα 15 λεπτά θα καλυφθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό και τα υπόλοιπα 20 λεπτά από τα διυλιστήρια, τα οποία «βάζουν πλάτη» για να καλυφθούν οι ανάγκες θέρμανσης των νοικοκυριών.

· στη βενζίνη, αναμένεται αλλαγή ρόλων: τα διυλιστήρια αποσύρουν την επιδότηση των 10 λεπτών την οποία έδιναν επί μισό χρόνο. Τη στήριξη αυτή στην αμόλυβδη θα την δίνει πλέον το κράτος.

· στο ντίζελ κίνησης, η επιδότηση παραμένει στα 20 λεπτά, δηλαδή 15 λεπτά από το κράτος (12 λεπτά πλέον ΦΠΑ) και 5 λεπτά η έκπτωση από τα διυλιστήρια.

Η επιδότηση που θα ανακοινωθεί θα ισχύει «οριζόντια» για όλους τους καταναλωτές μέχρι 31 Οκτωβρίου, ενώ θα επικαιροποιείται συνεχώς με νέες αποφάσεις κάθε 15 ημέρες.

Στόχος της επιδότησης κατά 35 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι η μέση τελική τιμή πώλησης πανελλαδικά να διαμορφωθεί πριν τα τέλη Οκτωβρίου σε περίπου στα 1,58 έως 1,60 ευρώ το λίτρο, δηλαδή 15%-20% χαμηλότερα από 1,80 που έκλεισε την περσινή χειμερινή περίοδο, ώστε να εφοδιαστούν με πιο προσιτές τιμές όσοι δεν μπόρεσαν να το κάνουν στο τέλος Απριλίου. Υπενθυμίζεται ότι τις πρώτες-πρώτες ημέρες στην αγορά θα πωλούνται καύσιμα που είχαν αγοραστεί και πωλούνταν ως τον Απρίλιο από τα πρατήρια με υψηλότερες τιμές (1,80 ευρώ), πριν διοχετευθεί στα βυτία και στις δεξαμενές όλης της χώρας το «νέο καύσιμο» που από αύριο θα βγαίνει φθηνότερο από τα διυλιστήρια.

Δεν πρόκειται, πάντως, για «δια νόμου» ενιαία πανελλαδική τιμή, ούτε για γενικό πλαφόν στις τιμές. Ο πανελλαδικός μέσος όρος εξαρτάται από τις τιμές που θα διαμορφωθούν στην αγορά ανάλογα και με την τιμολογιακή πολιτική κάθε πρατηρίου, ενώ οι τιμές στην Περιφέρεια θα παραμείνουν αισθητά υψηλότερες, παρά την επιδότηση που θα δεχθούν.

Χωρίς την επιδότηση πάντως, η μέση αρχική τιμή πετρελαίου θα ήταν πανελλαδικά περίπου 1,93 ευρώ, ενώ η μείωση κατά 35 λεπτά οδηγεί στο 1,58 ευρώ το λίτρο. Αν πάντως, λόγω υψηλών διεθνών τιμών, η αρχική τιμή την ερχόμενη Πέμπτη που ξεκινά η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης ανέβαινε πχ στα 1,95 ευρώ, η τελική τιμή για τον καταναλωτή θα ήταν 1,60 ευρώ μετά την επιδότηση.

Για μια παραγγελία 500 λίτρων, η πλήρης μετακύλιση της ενίσχυσης των 35 λεπτών σημαίνει όφελος 175 ευρώ. Στα 1.000 λίτρα, η διαφορά φτάνει τα 350 ευρώ, πριν συνυπολογιστεί το επίδομα θέρμανσης για όσους το δικαιούνται.

Επιπλέον 50 εκατ. ευρώ για πιο «ζεστά» νοικοκυριά

Ταυτόχρονα η αύξηση κατά 30% στο επίδομα θέρμανσης, η οποία ανακοινώθηκε για τον χειμώνα 2026-2027, σημαίνει ότι εφέτος θα δοθούν 50 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον συνολικά σε πάνω από 1,1 εκατ. νοικοκυριά, δηλαδή 215 εκατομμύρια ευρώ αντί 165 εκατομμύρια που δόθηκαν πέρυσι.

Το ελάχιστο επίδομα (πχ Αθήνα) ανεβαίνει από 100 σε 130 ευρώ και το ανώτατο όριο της βασικής κλίμακας αυξάνεται από 800 σε 1.040 ευρώ. Αυτό σημαίνει πρόσθετη ενίσχυση από 30 έως 240 ευρώ για τους δικαιούχους.

Στις ψυχρότερες περιοχές, όπου ισχύουν τα ανώτατα όρια, τα 1.000 ευρώ φτάνουν στα 1.300 ευρώ και τα 1.200 ευρώ φτάνουν στα 1.560 ευρώ. Το επιπλέον όφελος στις περιπτώσεις αυτές θα ανέλθει στα 300 ή και στα 360 ευρώ.

Τα τελικά όρια και ο τρόπος εφαρμογής τους αναμένονται στις αυριανές ανακοινώσεις.

Οι δικαιούχοι

Η ενίσχυση μέσω του επιδόματος δεν αφορά μόνο τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και εκείνα που θερμαίνονται με άλλες πηγές ενέργειας. Πέρυσι καλύφθηκαν περίπου 1.170.000 νοικοκυριά, από τα οποία περίπου 600.000 χρησιμοποιούσαν πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ τα υπόλοιπα χρησιμοποιούσαν ρεύμα, φυσικό αέριο, καυσόξυλα κλπ.

Η οριζόντια αύξηση δεν σημαίνει ότι όλοι θα πάρουν το ίδιο ποσό. Το επίδομα διαφέρει ανάλογα με το μέσο θέρμανσης, την περιοχή και την οικογενειακή κατάσταση. Περιοχές με περισσότερο κρύο και περισσότερες ημέρες ψύχους, λαμβάνουν μεγαλύτερη ενίσχυση.

Τα εισοδηματικά κριτήρια παραμένουν ίδια με πέρυσι. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, για τους περσινούς δικαιούχους το ποσοστό της προκαταβολής ενδέχεται να αυξηθεί από 60% σε 70%, ενώ για τους νέους δικαιούχους από 50% σε 60%.

Τι σημαίνει η αύξηση στην πράξη;

Για μονομελές νοικοκυριό στα παράλια της Κρήτης, του οποίου το επίδομα πέρυσι ήταν 100 ευρώ, εφέτος αυξάνεται στα 130 και η προκαταβολή που θα λάβει τον Δεκέμβριο θα διαμορφώνεται σε 78 ευρώ (ή και 91 ευρώ ενδεχομένως), αντί 60 ευρώ που έλαβε πέρυσι. Αν λαμβάνει για πρώτη φορά επίδομα θέρμανσης, η προκαταβολή θα φτάνει στα 65 ευρώ (ή 78 ευρώ ενδεχομένως), αντί για 50 ευρώ που θα λάμβανε με τα περσινά δεδομένα.

Αντίστοιχα επίσης:

· για νοικοκυριό που πέρυσι έλαβε επίδομα 200 ευρώ, αύξηση 30% αντιστοιχεί σε επίδομα 260 ευρώ, δηλαδή 60 ευρώ επιπλέον.

· για περσινό επίδομα 400 ευρώ, το νέο επίδομα ανεβαίνει στα 520 ευρώ, με όφελος 120 ευρώ.

· στα 600 ευρώ, γίνεται 780 ευρώ, με πρόσθετη ενίσχυση 180 ευρώ.

Ενδεικτικά, στο παράδειγμα ενός ζευγαριού χωρίς παιδιά στον Χολαργό (με συντελεστή 0,57) το ποσό για πετρέλαιο ή υγραέριο αυξάνεται από 171 σε 222,30 ευρώ, ενώ για ηλεκτρική θέρμανση από 216,60 θα ανεβαίνει σε 281,58 ευρώ.

Η καταβολή σχεδιάζεται για το πρώτο δεκαπενθήμερο ή εικοσαήμερο του Δεκεμβρίου, χωρίς πάντως να έχει ακόμη ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία ή οριστικοποιηθεί η βάση υπολογισμού των προκαταβολών. Οι αιτήσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά μόλις ανοίξει η πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, ενδεχομένως στο πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Η πλατφόρμα προβλέπει δήλωση του είδους θέρμανσης, του αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, του οικισμού και των στοιχείων της κατοικίας, ενώ απαραίτητη είναι η δήλωση λογαριασμού IBAN στο myAADE, στον οποίο ο αιτών είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Τα εισοδηματικά κριτήρια χορήγησης του επιδόματος, δηλαδή τα όρια ετήσιου εισοδήματος μέχρι τα οποία θα χορηγείται το επίδομα, παραμένουν ίδια με πέρυσι: 16.000 ευρώ για άγαμο ή χήρο ή εν διαστάσει δικαιούχο , 24.000 για ζευγάρια χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, 29.000 για μονογονεϊκή οικογένεια με 1 παιδί. Τα όρια εισοδήματος προσαυξάνονται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο.

Το περιουσιακό κριτήριο (αντικειμενική αξία ακίνητης περιουσίας) ορίζεται σε 200.000 για άγαμους, χήρους και εν διαστάσει δικαιούχους, 260.000 ευρώ για έγγαμους χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, ενώ ισχύει προσαύξηση του ορίου της αντικειμενικής αξίας κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, δηλαδή: 300.000 για όσους έχουν 1 τέκνο, 340.000 ευρώ για όσους έχουν 2 τέκνα, 380.000 για όσους έχουν 3 τέκνα κ.ο.κ.

Ωστόσο εξαιρούνται: όσοι έχουν δηλωθεί στο Ε1 ως εξαρτώμενα μέλη ή φιλοξενούμενοι του δικαιούχου, όσοι εμπίπτουν στον φόρο πολυτελούς διαβίωσης ή διαθέτουν περισσότερα από ΙΧ αυτοκίνητα (ή αντίστοιχα ποσοστά συνιδιοκτησίας αυτοκινήτων), κάτοικοι αλλοδαπής (ακόμα και αν κάνουν δήλωση στην Ελλάδα) αλλά και φυσικά πρόσωπα για την επαγγελματική τους στέγη, ή έχουν συνολικά ακαθάριστα έσοδα άνω των 80.000 ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ειδικά για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, εξαιρούνται του επιδόματος όσοι κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου.

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