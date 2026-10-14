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Πριν από έναν αιώνα, το 1928, ήταν ένας χώρος που λειτουργούσε ως αποθήκη σταφίδας. Τώρα, εδώ και μερικούς μήνες στο παλιό κτίριο που βρίσκεται στο λιμάνι της Καλαμάτας λειτουργεί το «ΑΣΟ Ηοtel» παραπέμποντας με ευθείες αναφορές στην ιστορία του ίδιου του κτιρίου αλλά και του τόπου.

Το όνομα ΑΣΟ Hotel προέρχεται από τον Αυτόνομο Σταφιδικό Οργανισμό, τον φορέα που διαχειριζόταν την παραγωγή και εμπορία της σταφίδας, του «μαύρου χρυσού» της ελληνικής οικονομίας για δεκαετίες. Το κτίριο λειτούργησε ως αποθήκες σταφίδας κατά το 1928 και ανακατασκευάστηκε πλήρως το 2026.

Στο λιμάνι της Καλαμάτας, εκεί όπου κάποτε διαμορφωνόταν ο ρυθμός του εμπορίου της σταφίδας, το κτίριο αυτό αποτέλεσε μέρος μιας μεγαλύτερης διαδρομής – παραγωγής, διακίνησης και σύνδεσης με τον κόσμο.

Οι αποθήκες του λιμανιού της Καλαμάτας λειτουργούσαν ως κεντρικά σημεία συγκέντρωσης, επεξεργασίας και διακίνησης και το κτίριο του νυν «ΑΣΟ Hotel» υπήρξε μέρος αυτής της δραστηριότητας – ένας χώρος εργασίας, εμπορίου και καθημερινής ζωής.

Το ξενοδοχείο διατηρεί αυτό το όνομα ως αναφορά σε εκείνη την εποχή – όχι μόνο ως μνήμη, αλλά ως ζωντανή συνέχεια με στόχο να διατηρηθεί η αυθεντικότητα του χώρου μέσα από το επενδυτικό εγχείρημα του Γιάννη Κολοβού και της Κατερίνας Γυφτέα, έχοντας ήδη και το ξενοδοχείο στο κτίριο που κάποτε στέγαζε το μαιευτήριο «Ηρα» στο κέντρο της πόλης.

Το «ΑΣΟ» διαθέτει 17 δωμάτια και έναν πολυχώρο εμπειριών με έντονο βιομηχανικό χαρακτήρα, με την παραδοσιακή μάκινα διαλογής σταφίδας κρεμασμένη στον χώρο να λειτουργεί ως σημείο αναφοράς.

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