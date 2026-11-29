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Αναθέσεις, δημόσιες συμβάσεις, βουλευτές και υπουργοί, περιφερειάρχες, δήμαρχοι, δημόσιοι υπάλληλοι, επιχειρηματίες όλων των ειδών, Ελληνική και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κ.λπ.

Ερώτημα πρώτο: Είναι κάτι καινούριο στην ελληνική κοινωνία η κρατική διαφθορά, το λάδωμα, το ρουσφέτι, με οικονομικό ή πολιτικό αντάλλαγμα;

Η απάντηση είναι όχι, αλλά κατά περιόδους το κλίμα ευνοεί πολύ περισσότερο τη διαφθορά, για παράδειγμα τις εποχές των μνημονίων η οικονομία και η αγορά ήταν στεγνές, δεν υπήρχε χρήμα, λιγοστές δουλειές και η τρόικα πάνω από το κεφάλι μας, κατά τη γνώμη μου ευτυχώς, σε αρκετές περιπτώσεις, όπως στα φάρμακα και τα νοσοκομεία.

Από το 2020 και μετά το πράγμα άλλαξε, μπήκαμε στην εποχή των παχέων αγελάδων, η χώρα γύρισε για τα καλά στην ανάπτυξη, έπεσαν πολλά δισ. ευρώ στην αγορά, Ταμείο Ανάκαμψης, ΕΣΠΑ, εγχώριοι πόροι, ελληνικές και ξένες επενδύσεις. Επεσαν βροχή τα δισ. ευρώ και εύκολα, γι’ αυτό και την προηγούμενη εβδομάδα υπερτονίσαμε το γιατί δεν φτιάχτηκαν τα σχολικά κτίρια με τόσα δισ. που πέρασαν από τη χώρα. Αλλά ακόμα μια σοβαρή απάντηση δεν πήραμε. Θα επανέλθουμε, όμως, δεν πειράζει.

Μαζί με την ανάκαμψη και το χρήμα είναι λογικό να ευδοκιμούν και τα φαινόμενα κακοδιαχείρισης και διαφθοράς σε συνδυασμό με το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η αντιπολίτευση έχει σοβαρότατο έλλειμμα ουσιαστικού ελέγχου της εξουσίας. Ποιος «ακούει» μια φλύαρη αντιπολίτευση που βρίσκεται στα μισά ποσοστά μιας κυβέρνησης επτά ετών;

Ερώτημα δεύτερο: Λύνεται το πρόβλημα της διαφθοράς και πώς;

Εδώ η απάντηση είναι σύνθετη, δύσκολη και φυσικά γίνεται ακόμα πιο περιπεπλεγμένη όταν τη συζητάμε στη δύση μιας δεύτερης κυβερνητικής θητείας και εν όψει εκλογών. Η απάντηση είναι εν μέρει φυσικά και λύνεται, τίποτα και πουθενά δεν είναι τέλειο, επιλέγεις πρόσωπα σε υψηλές θέσεις που δεν φθείρονται ή διαφθείρονται μέσα σε λίγους μήνες ή έστω χρόνια, αλλά πριν από τα πρόσωπα ελαχιστοποιείς το «ανθρώπινο χέρι» στις δουλειές του Δημοσίου. Δεν μιλάω για τις «χοντροδουλειές» του Δημοσίου, δηλαδή τα εκατοντάδες εκατ. ευρώ που παίρνουν οι μεγαλοπρομηθευτές του κράτους. Αφελής δεν είμαι, γιατί σε αυτές τις δουλειές και τις μοιρασιές πάντα θα παρεμβαίνει -όσο είμαστε έτσι- χέρι πολιτικού ή το σύστημα της κεντρικής διοίκησης. Ομως, στις χιλιάδες ετήσιες συμφωνίες ιδιωτών και Δημοσίου, μικρές απευθείας αναθέσεις ή δημόσιες συμβάσεις ασφαλώς και υπάρχουν τρόποι αναχαίτισης της κομπίνας και της λοβιτούρας όταν γίνονται.

Η κυβέρνηση ακούω ότι ετοιμάζει τώρα ένα σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης για τον προληπτικό έλεγχο των δημόσιων συμβάσεων στο σύνολο των περίπου 2.000 αναθετουσών αρχών του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων υπουργείων, δήμων και περιφερειών. Αυτή την περίοδο συζητείται ένα σύστημα που αναπτύσσει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και βρίσκεται στο τελικό στάδιο προετοιμασίας. Αυτό θα ελέγχει τις συμβάσεις πριν από την ανάρτησή τους στη Διαύγεια και θα εντοπίζει: κατατμήσεις απευθείας συμβάσεων για την παράκαμψη των ορίων των 30.000 ή 60.000 ευρώ.

Επαναλαμβανόμενες αναθέσεις στους ίδιους επιχειρηματίες. Φωτογραφικές προδιαγραφές διαγωνισμών. Υπερβολικές τιμές και περιοριστικές προθεσμίες. Διαδικασίες που περιορίζουν τον ανταγωνισμό. Τα ύποπτα ευρήματα θα παραπέμπονται στους αρμόδιους ελεγκτές, με στόχο την παρέμβαση πριν από την υπογραφή ή την πληρωμή των συμβάσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ που παρατίθενται στο σημερινό ρεπορτάζ του «Πρώτου Θέματος» (Καραγιάννης – Σαδανά): οι δημόσιες συμβάσεις αντιστοιχούν στο 13% του ΑΕΠ των χωρών-μελών του και το εκτιμώμενο κόστος του κινδύνου διαφθοράς στην Ε.Ε. ανήλθε σε 29,6 δισ. ευρώ την περίοδο 2016-2021. Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει επιτύχει ποσοστά ακρίβειας 81%-95% στον εντοπισμό καρτέλ στη Βραζιλία, αντίστοιχο σύστημα οδήγησε σε αναστολή ή ακύρωση διαγωνισμών αξίας 1,5 δισ. ευρώ και μείωσε τον μέσο χρόνο ελέγχου από 400 σε 8 ημέρες. Παρόμοια συστήματα εφαρμόζονται ή αναπτύσσονται στην Ισπανία, στη Λιθουανία κ.α.

Ολα αυτά που συζητιούνται ασφαλώς και είναι υποβοηθητικά εργαλεία μέσω του ΑΙ και μπορεί να βοηθήσουν, γιατί τα «μικρά» στην Ελλάδα, δηλαδή οι κατατμημένες απευθείας αναθέσεις, ξεπερνούν ετησίως τα 2-2,5 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων. Δεν είναι και λίγα.

Συστήματα και ασφαλιστικές δικλίδες υπάρχουν και βεβαίως μοντέλα διασφάλισης διαύγειας μπορεί να υιοθετηθούν από το εξωτερικό, το ζήτημα είναι πώς ξεπερνιέται ή έστω περιορίζεται το σύστημα της διαφθοράς, που δυστυχώς είναι πλέον εθνικό σπορ από πάνω έως κάτω στη δημόσια διοίκηση.