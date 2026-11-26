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Τελικά, κρίνοντας εκ των γεγονότων, μάλλον είμαστε μια βαθιά διεφθαρμένη χώρα. Μια διαφθορά που διαπερνά την ελληνική κοινωνία οριζόντια, καθώς σε διαφορετικά πεδία και δράσεις βλέπουμε να μετέχουν σε αυτήν από αγρότες, κτηνοτρόφους, «επιχειρηματίες» με αλυσίδες καταστημάτων, ένστολους και δημόσιους λειτουργούς, εγκληματικές οργανώσεις που εξαπατούν ηλικιωμένους μέχρι πολιτικούς με ροπή στη διασπάθιση κρατικού χρήματος με απευθείας αναθέσεις σε οικογενειακές ή φιλικές επιχειρήσεις.

Μόνο το τελευταίο διάστημα, αρχής γενομένης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και στη συνέχεια με τις δράσεις του ελληνικού FBI και της ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, έχουν σχηματιστεί δικογραφίες που αφορούν όχι πέντε και δέκα απατεώνες, αλλά κάποιες χιλιάδες άτομα που τώρα βρίσκονται αντιμέτωπα με τη Δικαιοσύνη. Και μετά ταύτα καθαρίσαμε; Εξαλείφθηκε η διαφθορά και η απατεωνιά σε αυτή τη χώρα; Όχι βέβαια. Έχουμε να δούμε πολλά ακόμα γιατί προφανώς οι αφελείς αλλά και οι πονηροί είναι ακόμα πολλοί και η ατιμωρησία είναι ένα καλό κίνητρο για επανάληψη.

Κι είναι άραγε φαινόμενο των καιρών μας ή πάντα υπήρχε διαφθορά και απλά οι διωκτικές αρχές δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους μέχρι τώρα;

Κατά την άποψή μου και μέσα από δεκαετίες που παρακολουθώ από κοντά τα του δημόσιου βίου, νομίζω πως αυτά τα φαινόμενα πάντα υπήρχαν αλλά τα διάφορα κυκλώματα φρόντιζαν πάντα να βρίσκονται ένα βήμα πιο μπροστά από τις διωκτικές αρχές, χρησιμοποιώντας μεθόδους που ήταν άγνωστες για το γνωστικό πεδίο των ανεκπαίδευτων αρχών.

Μια διαχρονική διαφθορά που δεν αφορούσε μόνο το Δημόσιο αλλά περιστρεφόταν γύρω από αυτό: κυκλώματα ιδιωτικά για να απομυζήσουν το Δημόσιο που εκ των πραγμάτων διακινεί πολλά δισεκατομμύρια για έργα, επιδόματα, εισπράξεις και επιστροφές ΦΠΑ καθώς και διανομή πάσης φύσεως επιδομάτων σε εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους.

Οι μηχανισμοί ελέγχου δεν είχαν την εκπαίδευση στις σύγχρονες μεθόδους και στα προηγμένα τεχνικά μέσα παρακολούθησης για την εξακρίβωση των καταγγελιών που έφθαναν στα γραφεία τους ή για να διασταυρώσουν τις υποψίες από οφθαλμοφανείς παρανομίες που διέπρατταν και διαπράττουν οι επιρρεπείς στη διαφθορά και σχεδόν πάντα με τη συνεργασία κάποιων επίορκων δημόσιων λειτουργών.

Τα τελευταία 2-3 χρόνια συστάθηκαν κάποια εξειδικευμένα σώματα δίωξης στην αστυνομία και στην ΑΑΔΕ αλλά και στην ανεξάρτητη αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, τους παρασχέθηκαν τα μέσα και τα αποτελέσματα πλέον είναι αυτά που βλέπουμε τους τελευταίους μήνες και… πέφτουμε από τα σύννεφα καθώς μαθαίνουμε πως τα εκατομμύρια που έκαναν φτερά από τα δημόσια ταμεία, δηλαδή από τους φόρους μας, είναι εκατοντάδες!

Λεφτά των νομοταγών φορολογουμένων που θα μπορούσαν να δαπανηθούν υπέρ των τόσων αναγκαίων κοινωνικών μέτρων και δράσεων πλην όμως φρόντιζαν να τα κλέβουν οι διεφθαρμένοι του κοινού ποινικού δικαίου.

Και φυσικά δεν μπορώ να ακούω για διαβάθμιση της διαφθοράς σε μικρή, μέτρια και μεγάλη. Η διαφθορά είναι διαφθορά ακόμα κι αν πρόκειται για ένα ευρώ, τελεία και παύλα και δεν πρέπει να υπάρχει αποκλιμάκωση στις ποινές.

Το ερώτημα όμως είναι γιατί τώρα σκάνε το ένα μετά το άλλο και αποκαλύπτονται τα κυκλώματα διαφθοράς, τα οποία όπως προκύπτει δρούσαν επί πολλά χρόνια; Μήπως γιατί παράγινε το κακό ή γιατί είμαστε σε προεκλογική περίοδο πρέπει να δείξουν κάποιοι πολιτικοί προϊστάμενοι απτό έργο;

Αν θυμάμαι καλά, το σύνθημα «καμιά ανοχή στη διαφθορά, όσο ψηλά κι αν βρίσκεται» το ακούσαμε για πρώτη φορά το 2019, στην πρώτη κυβέρνηση Μητσοτάκη. Γιατί χρειάστηκαν 7 χρόνια για να δούμε στην πράξη πως το εννοούσαν;

Και τέλος, θα μάθουμε ποτέ πόσοι από αυτούς τους χιλιάδες που στέλνονται στη Δικαιοσύνη επιστρέφουν τα κλεμμένα και πόσοι από αυτούς αφήνονται μετά από λίγο ελεύθεροι υπό όρους για να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που έμαθαν καλά στη ζωή τους, την απατεωνιά; Γιατί αν εξαιρέσουμε τους 2-3 της διεύθυνσης των εγκληματικών οργανώσεων, οι περισσότεροι συνεργάτες και συνένοχοι στη διαφθορά και την απάτη, μετ’ ολίγον κυκλοφορούν και πάλι ανάμεσά μας όπως γίνεται και με τους διαρρήκτες, τους τσαντάκηδες και τους κακοποιητές της ζωής των άλλων.