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Κάπου γράφτηκε αυτό, με τη επισήμανση ότι οκταπλασίασαν τον κύκλο εργασιών τους τα χρόνια της διακυβέρνησης της ΝΔ – όπερ έδει δείξαι: να διώξει ο Μητσοτάκης τον Λιάκο από την κυβέρνηση στην οποία μπήκε λόγω της αποπομπής Τσαβδαρίδη.

Ρώτησε κανείς τους Δήμους; Γιατί βρε παιδιά δώσατε έργο στις αδελφές Λιάκου; Είναι κάτι σύνηθες να προχωρούν οι Δήμοι στην Αττική – και αλλού προφανώς – σε τέτοιες κινήσεις με λογιστικά γραφεία; Οι Δήμοι που έδωσαν δουλειά στις αδελφές Λιάκου, πώς χειρίζονται αυτές τις διαδικασίες; Κάνουν διαγωνισμούς; Κάνουν απευθείας αναθέσεις; Κάνουν κάτι άλλο, πιο σύνθετο; Όχι, καμία τέτοια κίνηση, ούτε από την αντιπολίτευση, ούτε από την κυβέρνηση, παρότι όλα υπάρχουν στη Διαύγεια και μπορεί ο καθένας να βγάλει άκρη. Αν ο Λιάκος πίεσε για τις αδελφές του, θα έπρεπε να έχει φύγει… χθες, χωρίς συζήτηση. Αν όχι, τότε όλα γίνονται για τον σταυρό στις εθνικές εκλογές.

Πριν κοπάσει ο θόρυβος για την υπόθεση Λιάκου, ξέσπασε νέος σάλος για τον γραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛΑΣ, Μίλτου Χατζηγιαννάκη, του παλιού δημάρχου Σκύρου, που δεν είναι βουλευτής μετά το 2023. Ο άνθρωπος έφτιαξε ή εξαγόρασε κάποιες μικρές κατασκευαστικές εταιρείες ως απλός πολίτης και τώρα κατηγορείται ότι πήρε έργο από τον Δήμο της Στυλίδας το 2025 με έναν διαγωνισμό που ήταν φωτογραφικός και καλείται ο Αλέξης Τσίπρας να πάρει θέση επί του θέματος. Ρώτησε κανείς τον Δήμο Στυλίδας; Ρωτήθηκε ο δήμαρχος Γιάννης Αποστόλου, που πλέον είναι συνεταίρος του Χατζηγιαννάκη σε άλλη εταιρεία, να πει την δική του θέση για το τι συνέβη; Ποιος έψαξε τους κατεπείγοντες διαγωνισμούς στον Δήμο Στυλίδας; Και τι συμβαίνει στους υπόλοιπους Δήμους της χώρας; Εν ολίγοις, αν ο Χατζηγιαννάκης παρανόμησε με τις εταιρείες του και αυτό αποδειχθεί, να φύγει από την πολιτική ζωή και να υποστεί τις όποιες συνέπειες. Αν όχι, να κριθεί από το εκλογικό σώμα – και όχι να κατηγορείται από την κυβέρνηση για την δωρεάν παραχώρηση ενός χώρου σε ένα κόμμα που δεν είναι στη Βουλή. Υπάρχει εξάλλου πλαίσιο, εκλογική διαδικασία και σχετικός νόμος.

Έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο με τον χειρότερο τρόπο και το ακόμα χειρότερο είναι ότι οι εκλογές αργούν. Όσο η κυβέρνηση ψάχνει συμψηφισμούς και η αντιπολίτευση βλέπει παντού διαφθορά, τόσο θα εντείνεται το αντιπολιτικό κλίμα στην κοινωνία και θα ενδυναμώνονται οι λεγόμενες «αντισυστημικές» δυνάμεις.

Ας δούμε τι συμβαίνει γύρω μας. Ας δούμε τι παίζεται αυτή την στιγμή στην Ευρώπη. Μιλάμε για την ελληνική προεδρία που θα ξεκινήσει το καλοκαίρι μετά από πολλές και διαφορετικές εκλογικές αναμετρήσεις. Υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να πρέπει η Ελλάδα να αντιμετωπίσει το πρώτο στάδιο του ξεχαρβαλώματος της Ευρώπης, με την άνοδο που έχει σχεδόν παντού η ακροδεξιά.

Όσο οι λεγόμενες συστημικές πολιτικές δυνάμεις ανταγωνίζονται στο πεδίο της ηθικής, όσο κυριαρχεί η ψυχολογία του όχλου στην πολιτική αντιπαράθεση, τόσο θα γιγαντώνεται η ακροδεξιά. Όσο είμαστε έτοιμοι να υιοθετήσουμε άκριτα υπαινιγμούς, κατηγορίες και λοιδορίες επειδή απλώς αφορούν τους «απέναντι» και όχι τους «δικούς μας», τόσο δίνουμε χώρο στις ακραίες δυνάμεις και σε λίγο θα είναι αργά για δάκρυα. Κάθε καταγγελία πρέπει να ελέγχεται εξονυχιστικά, αλλά δεν μπορεί να γίνονται όλα ένα κυνήγι μαγισσών, από το οποίο ο μόνος χαμένος δεν είναι άλλος από τον ελληνικό λαό. Έλεγχος παντού, ναι, αλλά με τα πραγματικά στοιχεία σε κάθε υπόθεση. Και καθαρές απαντήσεις στα ερωτήματα, αντί ο αποδέκτης κάθε φορά να ρίχνει την μπάλα στην εξέδρα, δείχνοντας ο ένας προς την πλευρά του άλλου. Αλλιώς, το «όλοι ίδιοι είναι» μας περιμένει στην πρώτη γωνία. Και όλοι ξέρουμε το τέλος του κατήφορου…