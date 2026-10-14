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Οι εκτιμήσεις που διατύπωσε το ΔΝΤ για την πορεία της ελληνικής οικονομίας το 2027 υπολείπονται αυτών που προβλέπει το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Συγκεκριμένα το Ταμείο βλέπει για το 2027 ανάπτυξη 1,8% (έναντι 2,3% του προϋπολογισμού) και πληθωρισμό στο 3,6% (έναντι 2,6% στον προϋπολογισμό). Το ΔΝΤ στέκεται σε αυτό που είναι το σημαντικότερο σήμερα πρόβλημα της κοινωνίας και θα είναι το κύριο αντικείμενο της πολιτικής αντιπαράθεσης στις επικείμενες εκλογές, δηλαδή την ακρίβεια. Οι ανατιμήσεις στην ενέργεια έχουν πλέον διαρκέσει αρκετούς μήνες και απλώνονται σταδιακά και σταθερά σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες. Οι τιμές ανεβαίνουν με επακόλουθο και τη μείωση της εσωτερικής ζήτησης, χωρίς να φαίνεται κάποια διέξοδος.

Γενικότερα το 2027 δεν φαίνεται ότι θα είναι μια χρονιά που το οικονομικό περιβάλλον θα διαφοροποιηθεί σε σχέση με φέτος. Σε συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γ. Στουρνάρας, επεσήμανε ότι ενώ ο στόχος της ΕΚΤ για τον πληθωρισμό είναι 2% κινείται σε υψηλά επίπεδα και έχει φτάσει στο 3,8%. Ο Διοικητής χαρακτήρισε κρίσιμο τον έλεγχο των πληθωριστικών πιέσεων περνώντας το μήνυμα ότι η ΕΚΤ θα συνεχίσει την πολιτική των αυξήσεων στα επιτόκια. Παράλληλα υπογράμμισε ότι οι δημοσιονομικές δυσχέρειες σε ορισμένες χώρες, οι διαταραχές στην προσφορά και στη ζήτηση όπως και οι δασμοί αποτελούν τις βασικές προκλήσεις για το 2027.

Σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον έχουν εκδηλωθεί δημοσιονομικές πιέσεις κυρίως σε διάφορες ισχυρές οικονομίες. Η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι στο επίκεντρο καθώς τα αυξανόμενα επίπεδα χρέους και τα υψηλά επιτόκια επιβραδύνουν την οικονομική ανάπτυξη. O πρόεδρος της Blackstone, του αμερικανικού κολοσσού που διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ύψους 1,3 τρισ. δολαρίων, δήλωσε στο Bloomberg ότι οι ΗΠΑ έχουν μπροστά τους να αντιμετωπίσουν δύσκολες επιλογές στο μέτωπο των δημοσιονομικών, αλλά αυτή τη στιγμή είναι περισσότερο πρόβλημα της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και χωρών της ηπειρωτικής Ευρώπης. Οι ΗΠΑ, εξήγησε, προς το παρόν, περιορίζουν τις επιπτώσεις των προβλημάτων χρέους, εξαιτίας της ταχύτερης ανάπτυξης που ενισχύεται από την τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχει η αντίληψη ότι Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και κάποιες άλλες ευρωπαϊκές χώρες παρουσιάζουν ελλείμματα που υπερβαίνουν κατά πολύ τους εγγενείς ρυθμούς ανάπτυξής τους και αυτό προκαλεί ανησυχία. Γνωρίζουμε, κατέληξε, ότι έρχονται σοκ.