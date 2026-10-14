Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η General Atlantic εξετάζει το ενδεχόμενο εισαγωγής στο χρηματιστήριο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027, σε μια κίνηση που θα μπορούσε να αποτιμήσει την εταιρεία διαχείρισης εναλλακτικών επενδύσεων έως και 10 δισ. δολάρια, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Η επενδυτική εταιρεία επιδιώκει να αντλήσει κεφάλαια για να χρηματοδοτήσει τα σχέδια επέκτασής της, καθώς προσπαθεί να διατηρήσει τον ρυθμό ανάπτυξης απέναντι σε μεγαλύτερους ανταγωνιστές.

Η General Atlantic, που αποτελεί σημαντικό επενδυτή σε εταιρείες τεχνολογίας, εξετάζει μια δημόσια εγγραφή που θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μετά την αντίστοιχη κίνηση της Anthropic. Με αυτόν τον τρόπο, θα έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει την πορεία της μετοχής της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης πριν προχωρήσει στη δική της εισαγωγή.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την IPO αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για τη διαφοροποίηση της δραστηριότητας της General Atlantic πέρα από τις επενδύσεις private equity, αλλά και για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της με νέες προσλήψεις.

Διαβάστε ακόμη

Η μεγάλη κρίση της πολυτέλειας: Πώς εξανεμίστηκαν $350 δισ. σε λίγους μήνες – Βουτιά 40% για την LVMH

The Times: Ελλάδα και Ιταλία διεκδικούν τους πλούσιους της Βρετανίας – Ο Ρόκος και οι φόβοι για νέους φόρους

Diesel: Καμπανάκι για ελλείψεις έως το 2027 – Νέα απειλή για τις τιμές

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ