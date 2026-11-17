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Σε μια καθημερινότητα όπου οι πληρωμές γίνονται σχεδόν μηχανικά με ένα άγγιγμα του κινητού ή της τραπεζικής κάρτας, ένα μικρό ποσό μετρητών στο σπίτι μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα πολύτιμο όταν τα ηλεκτρονικά συστήματα σταματήσουν να λειτουργούν. Και αυτό γιατί, όσο κι αν εξελίσσονται οι ψηφιακές συναλλαγές, εξακολουθούν να εξαρτώνται από το ηλεκτρικό ρεύμα, τις τηλεπικοινωνίες και τις τραπεζικές υποδομές.

Η σημασία της διατήρησης ενός χρηματικού αποθέματος έκτακτης ανάγκης επανέρχεται στο προσκήνιο, καθώς οι φυσικές καταστροφές, οι εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης και οι κυβερνοαπειλές αναδεικνύουν την ευπάθεια των ψηφιακών συστημάτων πληρωμών.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο των μετρητών ως εναλλακτικού μέσου πληρωμής σε περιόδους κρίσης, όταν οι συνήθεις ηλεκτρονικές συναλλαγές ενδέχεται να καταστούν προσωρινά αδύνατες.

Στο πλαίσιο αυτό, αρχές σε ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ολλανδία, η Αυστρία και η Φινλανδία, έχουν προχωρήσει σε συστάσεις για τη διατήρηση ενός μικρού αποθέματος μετρητών, ικανού να καλύψει βασικές ανάγκες για περίπου τρεις ημέρες.

Το ενδεικτικό ποσό κυμαίνεται από 70 έως 100 ευρώ ανά άτομο, χωρίς αυτό να αποτελεί ενιαία υποχρεωτική οδηγία για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες.

Πόσα μετρητά χρειάζεται να έχει κάθε νοικοκυριό

Ο βασικός υπολογισμός στηρίζεται στην ανάγκη εξασφάλισης των απαραίτητων αγαθών για ένα χρονικό διάστημα 72 ωρών, κατά το οποίο ενδέχεται να μην υπάρχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Με βάση το ενδεικτικό εύρος των 70 έως 100 ευρώ ανά άτομο, το χρηματικό απόθεμα διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των μελών του νοικοκυριού.

Για κάποιον που ζει μόνος, ένα ποσό 70 έως 100 ευρώ μπορεί να αποτελέσει ένα πρώτο αποθεματικό για έκτακτες ανάγκες.

Για ένα ζευγάρι, το αντίστοιχο ποσό αυξάνεται στα 140 έως 200 ευρώ, ενώ για μια τριμελή οικογένεια διαμορφώνεται μεταξύ 210 και 300 ευρώ.

Σε ένα τετραμελές νοικοκυριό, ο ενδεικτικός υπολογισμός ανεβάζει το ποσό στα 280 έως 400 ευρώ, ενώ για μια πενταμελή οικογένεια το εύρος φτάνει τα 350 έως 500 ευρώ.

Πρόκειται για ποσά αναφοράς και όχι για αυστηρούς κανόνες. Οι πραγματικές ανάγκες εξαρτώνται από τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε οικογένειας, το κόστος των βασικών αγαθών και τις διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις.

Γιατί οι πρώτες 72 ώρες θεωρούνται κρίσιμες

Το διάστημα των τριών ημερών αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς στον σχεδιασμό αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων.

Σε ένα εκτεταμένο μπλακ άουτ, μια σοβαρή βλάβη στις τηλεπικοινωνίες ή μια κυβερνοεπίθεση που επηρεάζει κρίσιμες υποδομές, οι πληρωμές με κάρτες, τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια και οι τραπεζικές εφαρμογές μπορεί να τεθούν εκτός λειτουργίας.

Ακόμη και τα ΑΤΜ ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα, είτε λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης είτε εξαιτίας προβλημάτων στο τραπεζικό δίκτυο.

Σε αυτές τις συνθήκες, η ύπαρξη μετρητών προσφέρει μια εναλλακτική δυνατότητα αγοράς τροφίμων, νερού, φαρμάκων και άλλων απαραίτητων ειδών, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν καταστήματα που συνεχίζουν να λειτουργούν και να δέχονται πληρωμές.

Η λογική είναι απλή: τα χαρτονομίσματα δεν χρειάζονται σύνδεση στο διαδίκτυο, ηλεκτρική ενέργεια ή έγκριση από τραπεζικό σύστημα για να χρησιμοποιηθούν.

Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν κάθε συνέπεια μιας μεγάλης κρίσης. Μπορούν, ωστόσο, να προσφέρουν πρόσθετη οικονομική ευελιξία μέχρι την αποκατάσταση των βασικών υπηρεσιών.

Το μπλακ άουτ στην Ιβηρική που ανέδειξε την αξία των μετρητών

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα καταγράφηκε τον Απρίλιο του 2025 στην Ισπανία και την Πορτογαλία, όταν μια μεγάλης κλίμακας διακοπή ηλεκτροδότησης προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στις καθημερινές συναλλαγές.

Τα τερματικά POS, πολλά ΑΤΜ και οι υπηρεσίες πληρωμών μέσω κινητών τηλεφώνων παρουσίασαν εκτεταμένες δυσλειτουργίες, δυσχεραίνοντας την πραγματοποίηση αγορών.

Για αρκετούς πολίτες, τα μετρητά που είχαν ήδη στην κατοχή τους αποτέλεσαν τη μοναδική άμεσα διαθέσιμη επιλογή πληρωμής.

Σύμφωνα με ανάλυση της ΕΚΤ, οι πληρωμές με φυσικές κάρτες στις περιοχές της Ισπανίας που επηρεάστηκαν από τη διακοπή υποχώρησαν κατά περίπου 41% έως 42%, σε σύγκριση με περιοχές που δεν αντιμετώπισαν αντίστοιχα προβλήματα ή με τα συνήθη επίπεδα συναλλαγών.

Η εμπειρία εκείνων των ημερών κατέδειξε ότι ακόμη και σε οικονομίες με ανεπτυγμένες ψηφιακές υποδομές, η πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πληρωμές δεν μπορεί να θεωρείται απολύτως δεδομένη.

Αντίστοιχα, σε προηγούμενες περιόδους έντονης αβεβαιότητας, όπως κατά την πανδημία και την επιβολή των capital controls στην Ελλάδα το 2015, είχε καταγραφεί αυξημένη ζήτηση για φυσικό χρήμα.

Τα περιστατικά αυτά ενισχύουν το επιχείρημα ότι τα μετρητά εξακολουθούν να έχουν σημαντική λειτουργία ως απόθεμα ασφαλείας, πέρα από τη χρήση τους στις καθημερινές συναλλαγές.

Γιατί έχει σημασία να υπάρχουν χαρτονομίσματα των 5, 10 και 20 ευρώ

Εκτός από το ύψος του χρηματικού αποθέματος, πρακτική σημασία έχει και ο τρόπος με τον οποίο κατανέμεται.

Τα χαρτονομίσματα μικρής αξίας, όπως των 5, 10 και 20 ευρώ, είναι συχνά πιο χρήσιμα σε μια έκτακτη κατάσταση από ό,τι τα μεγαλύτερα χαρτονομίσματα.

Εάν ένα κατάστημα λειτουργεί χωρίς πρόσβαση σε τραπεζικά συστήματα ή αντιμετωπίζει ελλείψεις σε μετρητά, μπορεί να δυσκολεύεται να δώσει ρέστα από χαρτονομίσματα των 50 ή 100 ευρώ.

Η ύπαρξη μικρότερων χαρτονομισμάτων και ορισμένων κερμάτων διευκολύνει τις αγορές περιορισμένης αξίας, χωρίς να απαιτείται η ανταλλαγή μεγάλων ποσών.

Εξίσου σημαντική είναι η ασφαλής φύλαξη των χρημάτων.

Ένα μικρό ποσό μπορεί να διατηρείται σε στεγνό, προστατευμένο και διακριτικό σημείο της κατοικίας, ώστε να περιορίζεται η πιθανότητα φθοράς, απώλειας ή κλοπής.

Το απόθεμα αυτό δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείται για τις καθημερινές δαπάνες, αλλά μπορεί να αναπληρώνεται όταν προκύπτει ανάγκη αξιοποίησής του.

Τι επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Η ΕΚΤ έχει αναδείξει τη σημασία του φυσικού χρήματος για την ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού συστήματος πληρωμών, εξετάζοντας τη συμπεριφορά των πολιτών σε διαφορετικές περιόδους κρίσης.

Σε σχετική ανάλυσή της, υπογραμμίζεται ότι τα μετρητά αποκτούν ιδιαίτερη αξία όταν οι ψηφιακές υποδομές δεν είναι διαθέσιμες, καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα από ηλεκτρονικά δίκτυα.

Η κεντρική τράπεζα επισημαίνει επίσης ότι η ζήτηση για χαρτονομίσματα τείνει να αυξάνεται σε περιόδους οικονομικής ή κοινωνικής αναταραχής, όταν οι πολίτες επιδιώκουν να διατηρούν άμεση πρόσβαση σε ένα μέρος των χρημάτων τους.

Παράλληλα, ευρωπαϊκές αρχές έχουν ενσωματώσει τα μετρητά στις συστάσεις τους για την προετοιμασία των νοικοκυριών απέναντι σε έκτακτες ανάγκες.

Η Ολλανδία, η Αυστρία και η Φινλανδία συγκαταλέγονται στις χώρες που έχουν αναδείξει τη σημασία της διατήρησης ενός μικρού χρηματικού αποθέματος, παράλληλα με βασικές προμήθειες.

Το μικρό οικονομικό «μαξιλάρι» που μπορεί να κάνει τη διαφορά

Η διατήρηση μετρητών στο σπίτι δεν σημαίνει απομάκρυνση από το τραπεζικό σύστημα ούτε αντικατάσταση των καταθέσεων από φυσικό χρήμα.

Αντίθετα, αφορά στη δημιουργία ενός περιορισμένου αποθέματος έκτακτης ανάγκης, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τις υπόλοιπες μορφές αποταμίευσης και πληρωμών.

Σε συνδυασμό με βασικές προμήθειες νερού, τροφίμων, φαρμάκων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης, ένα τέτοιο απόθεμα μπορεί να ενισχύσει την αυτονομία ενός νοικοκυριού κατά τις πρώτες ημέρες μιας απρόβλεπτης κατάστασης.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η οικονομική ασφάλεια δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το πόσα χρήματα διαθέτει κάποιος, αλλά και από το εάν μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά όταν τα χρειάζεται.

Σε έναν ολοένα πιο ψηφιοποιημένο κόσμο, ακόμη και μερικά χαρτονομίσματα μπορούν να λειτουργήσουν ως μια απλή αλλά χρήσιμη δικλίδα προστασίας.