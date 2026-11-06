Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Αύξηση κερδών κατέγραψε η Banca Monte dei Paschi di Siena το τρίτο τρίμηνο, διαμορφώνοντας ένα θετικό περιβάλλον ενόψει της κρίσιμης διαδικασίας κατά την οποία οι μέτοχοι θα κληθούν να αποφασίσουν εάν θα αποδεχθούν την πρόταση εξαγοράς ύψους 34 δισ. ευρώ (38 δισ. δολαρίων) από την Intesa Sanpaolo.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Παρασκευής, τα καθαρά κέρδη της τράπεζας της Τοσκάνης αυξήθηκαν κατά περίπου 15%, φτάνοντας τα 543 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο. Το αποτέλεσμα διαμορφώθηκε ελαφρώς υψηλότερα από τη μέση εκτίμηση των αναλυτών.

Οι μέτοχοι της Monte Paschi θα έχουν σύντομα τη δυνατότητα να αποφασίσουν εάν η παλαιότερη τράπεζα του κόσμου θα παραμείνει ανεξάρτητη.

Η περίοδος αποδοχής της δημόσιας πρότασης της Intesa ξεκινά στα τέλη Νοεμβρίου, ενώ αρκετοί μέτοχοι έχουν ήδη ανακοινώσει ότι προτίθενται να προσφέρουν τις συμμετοχές τους.

Μεταξύ αυτών βρίσκεται και ο μεγαλύτερος μέτοχος της Monte Paschi, η εταιρεία συμμετοχών Delfin Sarl.

Η μάχη του CEO για την ανεξαρτησία της Monte Paschi

Ο διευθύνων σύμβουλος της Monte Paschi, Λουίτζι Λοβάλιο επιχειρεί να αποτρέψει την εξαγορά.

Ωστόσο, το σημαντικότερο στοιχείο της στρατηγικής άμυνάς του, ένα σχέδιο για την απόκτηση της Banco BPM και της Banca Generali, απορρίφθηκε με συντριπτική πλειοψηφία από τους επενδυτές την περασμένη εβδομάδα.

Παρά την εξέλιξη αυτή, ο Λοβάλιο έχει δεσμευτεί να συνεχίσει τις προσπάθειές του, υποστηρίζοντας ότι η αμυντική στρατηγική που ακολούθησε συνέβαλε στην προηγούμενη απόφαση της Intesa να βελτιώσει την προσφορά της.

Η Intesa προσφέρει 1,25 ευρώ σε μετρητά και 1,6 δικές της μετοχές για κάθε μετοχή της Monte Paschi.

Ο αριθμός των μετοχών που προσφέρονται θα αυξηθεί σε 1,644 ανά μετοχή της Monte Paschi, μετά την καταβολή ενδιάμεσου μερίσματος.

Με βάση το κλείσιμο της Πέμπτης, η τρέχουσα πρόταση αποτιμούσε τη Monte Paschi σε περίπου 34,3 δισ. ευρώ, ποσό αντίστοιχο της χρηματιστηριακής της κεφαλαιοποίησης.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει ήδη εγκρίνει την προτεινόμενη συναλλαγή, ενώ η ιταλική αρχή ανταγωνισμού αναμένεται επίσης να δώσει το πράσινο φως, υπό ορισμένες πρόσθετες προϋποθέσεις.

Η Intesa έχει δηλώσει ότι, μετά την εξαγορά, σκοπεύει να πουλήσει μεγάλο μέρος του δικτύου καταστημάτων της Monte Paschi, προκειμένου να αντιμετωπίσει πιθανές ανησυχίες σχετικά με τον ανταγωνισμό στην τραπεζική αγορά.

Από την πλευρά της, η Monte Paschi δεν έχει λάβει ακόμη επίσημη απόφαση για το εάν θα υποστηρίξει ή θα απορρίψει την πρόταση της Intesa.

Η τράπεζα ανακοίνωσε ότι συνεχίζει την αξιολόγηση της προσφοράς και αναμένει να ολοκληρώσει τη διαδικασία πριν από το τέλος Νοεμβρίου.

Αύξηση εσόδων και ισχυρότερα έσοδα από τόκους

Η βελτίωση της κερδοφορίας της Monte Paschi το τρίτο τρίμηνο προήλθε από την αύξηση των εσόδων. Τα έσοδα από χορηγήσεις και προμήθειες ενισχύθηκαν σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, σε ένα περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων.

Παράλληλα, η συμμετοχή της τράπεζας στον ασφαλιστικό όμιλο Generali συνέβαλε στα αποτελέσματα μέσω μερισματικών εσόδων.

Αναλυτικά, τα βασικά οικονομικά μεγέθη του τρίτου τριμήνου διαμορφώθηκαν ως εξής:

Καθαρά έσοδα από τόκους: 1,108 δισ. ευρώ, έναντι 1,022 δισ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025 και εκτίμησης για 1,085 δισ. ευρώ.

1,108 δισ. ευρώ, έναντι 1,022 δισ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025 και εκτίμησης για 1,085 δισ. ευρώ. Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες: 594 εκατ. ευρώ, έναντι 574 εκατ. ευρώ πέρυσι και πρόβλεψης για 599 εκατ. ευρώ.

594 εκατ. ευρώ, έναντι 574 εκατ. ευρώ πέρυσι και πρόβλεψης για 599 εκατ. ευρώ. Συνολικά έσοδα: 1,999 δισ. ευρώ, από 1,839 δισ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, ξεπερνώντας την εκτίμηση των 1,978 δισ. ευρώ.

1,999 δισ. ευρώ, από 1,839 δισ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, ξεπερνώντας την εκτίμηση των 1,978 δισ. ευρώ. Λειτουργικά έξοδα: 838 εκατ. ευρώ, έναντι 827 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 2025 και πρόβλεψης για 874 εκατ. ευρώ.

838 εκατ. ευρώ, έναντι 827 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 2025 και πρόβλεψης για 874 εκατ. ευρώ. Προβλέψεις για ζημίες από δάνεια: 137 εκατ. ευρώ, έναντι 147 εκατ. ευρώ πέρυσι και εκτίμησης για 144 εκατ. ευρώ.

137 εκατ. ευρώ, έναντι 147 εκατ. ευρώ πέρυσι και εκτίμησης για 144 εκατ. ευρώ. Καθαρά κέρδη: 543 εκατ. ευρώ, από 474 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, έναντι πρόβλεψης αναλυτών για 535 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σε μια καθοριστική συγκυρία για τη Monte Paschi, καθώς η τράπεζα καλείται να αξιολογήσει την πρόταση της Intesa και οι μέτοχοί της να αποφασίσουν για το μέλλον της ανεξαρτησίας της.