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Αύξηση κερδών κατά 12% κατέγραψε η Intesa Sanpaolo το τρίτο τρίμηνο, λίγες εβδομάδες προτού ο διευθύνων σύμβουλός της, Κάρλο Μεσίνα, καλέσει τους μετόχους της Banca Monte dei Paschi di Siena να αποφασίσουν για την πρόταση εξαγοράς ύψους 33 δισ. ευρώ (37 δισ. δολαρίων).

Τα καθαρά κέρδη της ιταλικής τράπεζας για το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο αυξήθηκαν κατά περίπου 12% σε ετήσια βάση, στα 2,65 δισ. ευρώ, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε την Τρίτη.

Το αποτέλεσμα ξεπέρασε τη μέση εκτίμηση των αναλυτών, η οποία διαμορφωνόταν στα 2,49 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, η Intesa αναθεώρησε ελαφρώς προς τα πάνω τις προβλέψεις της για την κερδοφορία του συνόλου της χρήσης και ανακοίνωσε ενδιάμεσο μέρισμα 3,8 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, τα έσοδα της τράπεζας υπολείπονταν των προσδοκιών της αγοράς, ενώ το τρίμηνο συνοδεύτηκε και από ζημιές στις συναλλαγές χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Η μετοχή της Intesa ανέτρεψε τα αρχικά της κέρδη και στις 13:25, ώρα Μιλάνου, υποχωρούσε κατά 0,5%, ακολουθώντας σε γενικές γραμμές την πτωτική πορεία του ευρύτερου τραπεζικού κλάδου.

Στην τελική ευθεία η εξαγορά της Monte Paschi

Ο Κάρλο Μεσίνα βρίσκεται πλέον κοντά στην ολοκλήρωση της διαδικασίας για την απόκτηση της Monte dei Paschi di Siena, σε μια συναλλαγή που θα συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες εξαγορές στην ιστορία του ιταλικού τραπεζικού τομέα.

Η συμφωνία αναμένεται να εδραιώσει ακόμη περισσότερο τη θέση της Intesa ως κυρίαρχης τράπεζας στην Ιταλία.

Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις διαδικασίες, ο Μεσίνα σχεδιάζει να υποβάλει την πρόταση εξαγοράς στους μετόχους της Monte Paschi στα τέλη Νοεμβρίου.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έδωσε πρόσφατα την έγκρισή της για την απόκτηση του ελέγχου της Monte Paschi από την Intesa, αίροντας ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για τη συναλλαγή.

Αντίθετα, η προσπάθεια του διευθύνοντος συμβούλου της Monte Paschi, Λουίτζι Λοβάλιο, να αποτρέψει την εξαγορά από τον Μεσίνα υπέστη συντριπτική ήττα.

Κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων την περασμένη εβδομάδα, συντριπτικές πλειοψηφίες απέρριψαν τις προτάσεις του για την υποβολή εναλλακτικών προσφορών εξαγοράς προς την Banco BPM SpA και την Banca Generali SpA.

Η έγκριση από τις αρχές ανταγωνισμού εξακολουθεί να εκκρεμεί. Ωστόσο, δεν αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη της δημόσιας πρότασης.

«Έχουμε εξασφαλίσει με ταχύτητα όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις από τις τραπεζικές και χρηματοοικονομικές εποπτικές αρχές για την εξαγορά της Monte Paschi», ανέφερε ο Μεσίνα σε ανακοίνωσή του.

«Το σχέδιό μας διαθέτει σαφή επιχειρηματική λογική: να ενισχύσουμε την ικανότητα του ομίλου να διαχειρίζεται και να αυξάνει τις αποταμιεύσεις των νοικοκυριών, να στηρίζει τις ιταλικές επιχειρήσεις καθώς επεκτείνονται στην εγχώρια και στις διεθνείς αγορές και να ανταγωνίζεται αποτελεσματικότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο», πρόσθεσε.

Αλλαγή στους όρους της δημόσιας πρότασης

Η προηγούμενη προσφορά της Intesa προέβλεπε την ανταλλαγή κάθε μετοχής της Monte Paschi με 1,6 μετοχές της Intesa και 1,25 ευρώ σε μετρητά.

Με βάση τις τιμές κλεισίματος της Δευτέρας, η προσφορά αποτιμούσε την ανταγωνίστρια τράπεζα σε περίπου 32,7 δισ. ευρώ, έναντι χρηματιστηριακής αξίας 33,3 δισ. ευρώ.

Η ανακοίνωση του ενδιάμεσου μερίσματος από την Intesa την Τρίτη οδηγεί σε προσαρμογή της σχέσης ανταλλαγής μετοχών από 1,6 σε 1,664, προκειμένου να διατηρηθεί αμετάβλητη η αξία της προσφοράς, σύμφωνα με ξεχωριστή ανακοίνωση της τράπεζας.

Οι εταιρείες συμμετοχών Delfin Sarl και Edizione Holding SpA, που κατέχουν περίπου 17,5% και 1,5% της Monte Paschi αντίστοιχα, έχουν ήδη δηλώσει ότι θα προσφέρουν τις μετοχές τους στο πλαίσιο της διαδικασίας.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου

Παρά την αύξηση της κερδοφορίας, τα οικονομικά μεγέθη της Intesa παρουσίασαν μεικτή εικόνα σε σχέση με τις προσδοκίες των αναλυτών.

Τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 6,92 δισ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης για 7,01 δισ. ευρώ και εσόδων 6,65 δισ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 3,89 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας οριακά την εκτίμηση των 3,87 δισ. ευρώ και αυξημένα σε σχέση με τα 3,68 δισ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Τα έσοδα από προμήθειες ενισχύθηκαν στα 2,59 δισ. ευρώ, έναντι 2,57 δισ. ευρώ που ανέμεναν οι αναλυτές και 2,45 δισ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 2025.

Στις δραστηριότητες συναλλαγών, ωστόσο, η τράπεζα εμφάνισε ζημία 27 εκατ. ευρώ, έναντι κέρδους περίπου 80 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι προβλέψεις για πιστωτικές ζημιές διαμορφώθηκαν σε 210 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 340 εκατ. ευρώ και από τα 280 εκατ. ευρώ του τρίτου τριμήνου του 2025.

Συνολικά, τα καθαρά κέρδη των 2,65 δισ. ευρώ συγκρίνονται με 2,37 δισ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα και με προβλέψεις της αγοράς για 2,49 δισ. ευρώ.

Η αύξηση των εσόδων από δανεισμό και προμήθειες στηρίχθηκε στην ενίσχυση του όγκου των δανείων και στις πρόσφατες αυξήσεις των επιτοκίων.

Αναβάθμιση των προβλέψεων για το 2026

Μετά τις επιδόσεις του τρίτου τριμήνου, η Intesa Sanpaolo αναβάθμισε τον στόχο κερδοφορίας για το σύνολο του 2026.

Η τράπεζα προβλέπει πλέον ότι τα ετήσια καθαρά κέρδη θα διαμορφωθούν «πολύ πάνω» από τα 10 δισ. ευρώ, έναντι της προηγούμενης εκτίμησης ότι θα ξεπεράσουν το συγκεκριμένο όριο.

Η αναθεώρηση πραγματοποιείται σε μια καθοριστική συγκυρία για τον ιταλικό τραπεζικό όμιλο, καθώς πλησιάζει η υποβολή της δημόσιας πρότασης για τη Monte Paschi, μια εξαγορά που αναμένεται να μεταβάλει σημαντικά τις ισορροπίες στον τραπεζικό τομέα της χώρας.