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Ένα βήμα πιο κοντά στην απώλεια της ανεξαρτησίας της βρίσκεται η αρχαιότερη τράπεζα του κόσμου, Banca Monte dei Paschi di Siena, μετά τη συντριπτική απόρριψη από τους μετόχους του σχεδίου με το οποίο ο διευθύνων σύμβουλός της, Λουίτζι Λοβάλιο, επιχείρησε να αποκρούσει την εξαγορά της από την Intesa Sanpaolo. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τις πιθανότητες να περάσει η ιστορική ιταλική τράπεζα στον έλεγχο του μεγαλύτερου τραπεζικού ομίλου της χώρας, σε μια συμφωνία που την αποτιμά περίπου στα 33 δισ. ευρώ.

Περισσότερο από το 90% των μετόχων της Monte Paschi καταψήφισε καθεμία από τις δύο προτάσεις εξαγοράς των Banco BPM και Banca Generali, καταφέροντας ισχυρό πλήγμα στην προσπάθεια του Λοβάγλιο να εμποδίσει τα σχέδια της Intesa.

Για να προχωρήσει η στρατηγική του, ο Λοβάλιο χρειαζόταν την έγκριση πλειοψηφίας δύο τρίτων στη γενική συνέλευση της Πέμπτης, κάτι που τελικά αποδείχθηκε ανέφικτο.

Η ήττα, την οποία η αγορά ανέμενε ήδη πριν από τη συνέλευση, αποτελεί σημαντικό βήμα προς την εξαγορά της Monte Paschi από την Intesa Sanpaolo.

Οι δύο παράλληλες προτάσεις εξαγοράς αποτελούσαν την πιο πρόσφατη και φιλόδοξη προσπάθεια του Λοβάλιο να ανατρέψει τα σχέδια της μεγαλύτερης ιταλικής τράπεζας.

Η Intesa είχε προηγουμένως βελτιώσει την προσφορά της, η οποία αποτιμά τη Monte Paschi περίπου στα 33 δισ. ευρώ (36,8 δισ. δολάρια), ποσό αντίστοιχο της τρέχουσας χρηματιστηριακής αξίας της.

Το σχέδιο του Λοβάγλιο για τη δημιουργία τρίτου τραπεζικού πόλου

Ο 71χρονος Λουίτζι Λοβάλιο είχε προτείνει τον Αύγουστο παράλληλες προσφορές για την εξαγορά των Banco BPM και Banca Generali, επιδιώκοντας να δημιουργήσει έναν τρίτο μεγάλο τραπεζικό όμιλο στην Ιταλία.

Η κίνηση είχε διπλό στόχο: αφενός την ενίσχυση της Monte Paschi μέσω της δημιουργίας ενός ισχυρότερου τραπεζικού σχήματος και αφετέρου τη δυσχέρανση της προσπάθειας εξαγοράς της από την Intesa.

Ωστόσο, μετά την απόρριψη των δύο προτάσεων, ο Λοβάλιο φαίνεται να διαθέτει πλέον ελάχιστες εναλλακτικές επιλογές για να διατηρήσει την ανεξαρτησία της τράπεζας, πριν οι μέτοχοι κληθούν να αποφασίσουν εάν θα προσφέρουν τις μετοχές τους στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης.

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς δεν είναι, πάντως, ακόμη δεδομένη.

Η Intesa πρέπει να ξεπεράσει αρκετά στάδια της διαδικασίας, μεταξύ των οποίων ο έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού, η δημοσίευση των εγγράφων της προσφοράς και η αποδοχή της από τους μετόχους της Monte Paschi.

Ήδη, η εταιρεία συμμετοχών Delfin, η οποία κατέχει το 17,6% της Monte Paschi, έχει δεσμευτεί να προσφέρει τις μετοχές της στην Intesa, ενισχύοντας τις προοπτικές επιτυχίας της εξαγοράς.

Οι ανατροπές του Λοβάλιο και η εξαγορά της Mediobanca

Ο Λοβάγλιο έχει καταφέρει και στο παρελθόν να ανατρέψει τις προβλέψεις της αγοράς.

Πέρυσι, προχώρησε στην εξαγορά της ανταγωνίστριας Mediobanca μέσω επιθετικής προσφοράς, παρά το γεγονός ότι η Monte Paschi είχε μόλις πρόσφατα ολοκληρώσει μια πολυετή προσπάθεια οικονομικής εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης.

Ακόμη πιο απροσδόκητη ήταν η επιστροφή του στη διοίκηση της τράπεζας τον Απρίλιο, λίγο καιρό αφότου είχε απομακρυνθεί από τη θέση του. Παρά τη νέα ήττα, ο ίδιος εμφανίστηκε αποφασισμένος να συνεχίσει την προσπάθεια.

«Το παιχνίδι δεν έχει τελειώσει», δήλωσε ο Λοβάλιο κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης των μετόχων την Πέμπτη.

Το τελεσίγραφο της Intesa που καθόρισε την ψηφοφορία

Καθοριστικό ρόλο στην έκβαση της ψηφοφορίας διαδραμάτισε η στάση της Intesa Sanpaolo και προσωπικά του διευθύνοντος συμβούλου της, Κάρλο Μεσίνα.

Λίγο πριν από τη γενική συνέλευση, ο Μεσίνα είχε ξεκαθαρίσει ότι η Intesa θα απέσυρε την προσφορά εξαγοράς της Monte Paschi εάν οι μέτοχοι ενέκριναν τις δύο ανταγωνιστικές κινήσεις του Λοβάλιο.

Με τον τρόπο αυτό, η ψηφοφορία μετατράπηκε ουσιαστικά σε επιλογή ανάμεσα σε δύο διαφορετικά σχέδια για το μέλλον της ιστορικής τράπεζας.

Από τη μία πλευρά βρισκόταν το σχέδιο του Λοβάλιο για τη δημιουργία ενός νέου, μεγάλου τραπεζικού ομίλου μέσω των εξαγορών των Banco BPM και Banca Generali. Από την άλλη, η πρόταση της Intesa για την ενσωμάτωση της Monte Paschi στον μεγαλύτερο τραπεζικό όμιλο της Ιταλίας.

Ο Λοβάλιο απέδωσε την αδυναμία προώθησης της στρατηγικής του στο τελεσίγραφο που είχε θέσει η Intesa.

«Πιστεύαμε ότι θα μπορούσαμε να μπούμε στο γήπεδο και να παίξουμε το παιχνίδι», δήλωσε. «Δεν μπορέσαμε να το κάνουμε εξαιτίας του τελεσιγράφου της Intesa».

Η συντριπτική απόρριψη του σχεδίου του αφήνει πλέον την Monte Paschi αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο να χάσει την αυτονομία της, καθώς η διαδικασία εξαγοράς από την Intesa περνά στα επόμενα στάδια.