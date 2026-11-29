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Οι ερευνητές καταγράφουν τον τρόπο με τον οποίο η άνοια επηρεάζει τη συμπεριφορά των ανθρώπων σε οικονομικά ζητήματα, σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και χρόνια πριν από την επίσημη διάγνωση.

Στα 30 χρόνια επαγγελματικής της εμπειρίας ως οικονομική σύμβουλος, η Σάντι Άνταμς έχει μάθει να αναγνωρίζει πρώιμες ενδείξεις γνωστικής έκπτωσης στους πελάτες της. Τέτοιες ενδείξεις είναι οι ξαφνικές αναλήψεις μεγάλων χρηματικών ποσών, η επαναλαμβανόμενη υποβολή των ίδιων ερωτήσεων, ο ασυνήθιστος φόβος για τη πορεία του χρηματιστηρίου, καθώς και η δυσκολία να θυμηθούν προγραμματισμένα ραντεβού ή διαδρομές που γνώριζαν καλά.

Η Άνταμς, η οποία εργάζεται στο Center for Financial Planning στο Μίσιγκαν, θεωρεί ότι αυτές οι αλλαγές μπορεί να αποτελούν πρώιμα σημάδια άνοιας. Η ανησυχία της είναι εύλογη, καθώς το 75% των πελατών της είναι ηλικίας 65 έως 95 ετών.

Η εμπειρία της αναδεικνύει μια σημαντική σύνδεση: η γνωστική έκπτωση συχνά επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι διαχειρίζονται τα οικονομικά τους, ακόμη και πριν γίνει αντιληπτή η ύπαρξη κάποιου προβλήματος. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από έρευνες, σύμφωνα με τις οποίες άτομα που αργότερα διαγιγνώσκονται με Αλτσχάιμερ ή άλλες μορφές άνοιας ενδέχεται να παρουσιάζουν οικονομικές δυσκολίες, όπως καθυστερήσεις στην πληρωμή λογαριασμών και επιδείνωση της πιστοληπτικής τους αξιολόγησης, έως και έξι χρόνια πριν από τη διάγνωση.

Το ζήτημα γίνεται όλο και πιο σημαντικό, καθώς τα περιστατικά άνοιας στις ΗΠΑ αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά τις επόμενες δεκαετίες. Συχνά, μέχρι να διαγνωστεί η ασθένεια, οι οικονομικές συνέπειες για τους ασθενείς έχουν ήδη γίνει σοβαρές, επιβαρύνοντας παράλληλα και τις οικογένειές τους.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν οδηγήσει ερευνητές και επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα να εξετάσουν μια νέα, αλλά δυνητικά ριψοκίνδυνη προσέγγιση:

Η άνοια επηρεάζει τα οικονομικά από τα πρώτα κιόλας στάδια

«Η έγκαιρη διάγνωση της άνοιας είναι δύσκολη, καθώς τα συμπτώματά της διαφέρουν από άτομο σε άτομο και οι πρώτες αλλαγές στη συμπεριφορά και στις νοητικές λειτουργίες συχνά αποδίδονται στη φυσιολογική γήρανση», σύμφωνα με τη Λόρεν Χερς Νίκολας, οικονομολόγο υγείας και καθηγήτρια Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο Anschutz. «Πολλοί ασθενείς διαγιγνώσκονται μόνο όταν τα συμπτώματα έχουν ήδη γίνει έντονα», προσθέτει.

«Πρώιμα συμπτώματα όπως η απάθεια και η μειωμένη ικανότητα ορθής κρίσης επηρεάζουν άμεσα την οικονομική διαχείριση. Συγκεκριμένα, δυσκολεύουν την έγκαιρη πληρωμή λογαριασμών, την αξιολόγηση επενδυτικών επιλογών και την αναγνώριση οικονομικών απατών. Οι αλλαγές αυτές είναι συχνά τόσο ανεπαίσθητες, ώστε γίνονται αντιληπτές πρώτα από το οικογενειακό ή φιλικό περιβάλλον του ατόμου», σύμφωνα με την ίδια.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι οικονομικές επιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν ακόμη και χρόνια πριν από τη διάγνωση. Σε πρόσφατη μελέτη, η Νίκολας και οι συνεργάτες της διαπίστωσαν ότι η διαφορά στη μέση περιουσία των νοικοκυριών μεταξύ ατόμων που εμφάνισαν άνοια και εκείνων που δεν εμφάνισαν έφτασε σχεδόν τα 100.000 δολάρια κατά την εξαετία πριν από την κλινική εκδήλωση της νόσου. Καθώς οι ερευνητές απέκλεισαν ως αιτίες τις αυξημένες δαπάνες υγείας και τη μείωση του εισοδήματος, απέδωσαν τη διαφορά κυρίως στην εξασθένηση της ικανότητας οικονομικής κρίσης και διαχείρισης.

Οι οικονομικοί σύμβουλοι που διατηρούν μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες τους, όπως η Σάντι Άνταμς, μπορούν να εντοπίζουν ευκολότερα πρώιμες αλλαγές στη συμπεριφορά τους.

Στο πλαίσιο αυτό, η αμερικανική οργάνωση AARP δημιούργησε το 2019 το πρόγραμμα «BankSafe», το οποίο έχει εκπαιδεύσει εργαζομένους σε περισσότερα από 1.500 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και έχει συμβάλει στην αποτροπή οικονομικών απωλειών ύψους 550 εκατομμυρίων δολαρίων. Στόχος του είναι η προστασία των ηλικιωμένων μέσω της έγκαιρης αναγνώρισης ασυνήθιστων συμπεριφορών και του ορισμού έμπιστων προσώπων επικοινωνίας.

Η Άνταμς επιδιώκει τη συνεργασία οικονομικών συμβούλων και γιατρών, ώστε οι πελάτες να υποβάλλονται σε έγκαιρους νευρολογικούς ελέγχους. Ωστόσο, νομικοί και κανονιστικοί περιορισμοί δυσκολεύουν αυτή την προσπάθεια. Προς το παρόν, προτρέπει τους πελάτες της να εξετάζονται, διατηρεί στοιχεία έμπιστων προσώπων επικοινωνίας και ενθαρρύνει τη συμμετοχή των συγγενών τους στις οικονομικές αποφάσεις. Παράλληλα, στο γραφείο της, όπου εργάζονται 34 άτομα, καταγράφονται οι τηλεφωνικές συνομιλίες για τον εντοπισμό επαναλαμβανόμενων συμπεριφορών.

Ωστόσο, η Νίκολας επισημαίνει ότι η αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης των ασθενών «δεν αποτελεί μέρος της συνήθους ιατρικής πρακτικής».

Μια νέα προσέγγιση

Ορισμένοι οικονομολόγοι υγείας προτείνουν τη δημιουργία ενός αλγορίθμου που θα αξιοποιεί οικονομικά δεδομένα για τον έγκαιρο εντοπισμό πιθανών ενδείξεων γνωστικής έκπτωσης. Μέσω της ανάλυσης πιστωτικών δεδομένων πολλών ετών, στόχος είναι να εντοπίζονται οικονομικές συμπεριφορές που ενδέχεται να συνδέονται με την εμφάνιση άνοιας, χωρίς ο αλγόριθμος να αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση.

Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές διαγνωστικές μεθόδους, όπως τα γνωστικά τεστ και οι απεικονιστικές εξετάσεις του εγκεφάλου, η νέα προσέγγιση θα βασίζεται σε ήδη διαθέσιμα πιστωτικά δεδομένα, περιορίζοντας ενδεχομένως το κόστος και την ανάγκη για πρόσθετες εξετάσεις. Η Κάρολ Ρόαν Γκρέσενζ, κοσμήτορας της Σχολής Δημόσιας Πολιτικής McCourt του Πανεπιστημίου Georgetown, η οποία συνεργάζεται με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Νέας Υόρκης, επισημαίνει ότι η μαζική διενέργεια ιατρικών εξετάσεων «θα ήταν ιδιαίτερα δαπανηρή και δύσκολα προσβάσιμη για μεγάλο μέρος του πληθυσμού». Η ίδια προετοιμάζει επιστημονική μελέτη, βασισμένη στην ανάλυση χιλιάδων μεταβλητών από πιστωτικά δεδομένα, με σκοπό τον εντοπισμό τέτοιων μοτίβων.

Παράλληλα, η Νίκολας εξασφάλισε τον Σεπτέμβριο αρχική χρηματοδότηση για την ανάπτυξη ενός μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο θα αναλύει οικονομικά δεδομένα 20 ετών, προκειμένου να εντοπίζει συμπεριφορές που ενδέχεται να συνδέονται με την άνοια.

Μακροπρόθεσμα, η Νίκολας επιδιώκει τη δημιουργία ενός δείκτη που θα εκτιμά την πιθανότητα εμφάνισης άνοιας, με βάση τα οικονομικά δεδομένα ενός ατόμου. Θα μπορεί να αξιοποιείται από γιατρούς και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την έγκαιρη αναγνώριση πιθανών προβλημάτων. Η Νίκολας θεωρεί επίσης πως η πρόσβαση σε πιο λεπτομερή στοιχεία, όπως οι τραπεζικές συναλλαγές και οι αγορές, θα μπορούσε να αποκαλύψει ενδείξεις παρορμητικής συμπεριφοράς ή αυξημένης ευαλωτότητας σε οικονομικές απάτες. Ωστόσο, αναγνωρίζει ότι η εκτεταμένη χρήση τόσο προσωπικών οικονομικών δεδομένων εγείρει σοβαρά ζητήματα ιδιωτικότητας.

Οι κίνδυνοι από τη σύνδεση των οικονομικών με την ιατρική

Οι τράπεζες χρησιμοποιούν ήδη αλγορίθμους για τον εντοπισμό οικονομικής απάτης και εκμετάλλευσης ηλικιωμένων, όχι όμως για τη διάγνωση άνοιας. Η M&T Bank Corp. διαθέτει ειδική ομάδα για την παρακολούθηση τέτοιων περιστατικών και εκπαιδεύει το προσωπικό της μέσω του προγράμματος BankSafe της AARP.

Όπως εξηγεί ο Ματ Χέισλινγκερ, υπεύθυνος για θέματα συμμόρφωσης στην M&T Bank, «στόχος είναι η προστασία των πελατών από οικονομικές απώλειες, χωρίς να παρεμποδίζονται οι νόμιμες συναλλαγές τους».

Ωστόσο, η αξιολόγηση της οικονομικής συμπεριφοράς δεν είναι πάντα εύκολη. Επιπλέον, η χρήση οικονομικών δεδομένων για τον εντοπισμό γνωστικής έκπτωσης θα μπορούσε να επηρεάσει την πρόσβαση των ατόμων σε δάνεια, εργασία και άλλες ευκαιρίες. Για τον λόγο αυτό, ο Χέισλινγκερ τονίζει ότι οι τράπεζες «δεν πρέπει να αναλαμβάνουν τον ρόλο του γιατρού και ότι κάθε σχετική εφαρμογή χρειάζεται αυστηρή εποπτεία».

Το 2024, δικαστήριο απέρριψε αγωγή που είχε καταθέσει η οικογένεια πελάτη της JPMorgan, ο οποίος έπασχε από άνοια, υποστηρίζοντας ότι η τράπεζα δεν τον προστάτευσε, παρότι η περιουσία του μειώθηκε από τουλάχιστον 50 εκατομμύρια σε 1,5 εκατομμύρια δολάρια. Το δικαστήριο έκρινε ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία πως η τράπεζα γνώριζε ότι η γνωστική του κατάσταση επηρέαζε την ικανότητά του να λαμβάνει οικονομικές αποφάσεις. Η οικογένεια άσκησε έφεση.

Παρότι οι αλγόριθμοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις τράπεζες να προστατεύσουν πελάτες με γνωστικές δυσκολίες, δεν είναι ακόμη έτοιμοι για χρήση. Οι ερευνητές εστιάζουν στην ακρίβεια και την ασφάλεια, καθώς υπάρχει κίνδυνος διαρροής οικονομικών δεδομένων ή λανθασμένης αξιολόγησης. Επιπλέον, οι οικονομικές αποφάσεις διαφέρουν ανάλογα με το κοινωνικό και φυλετικό υπόβαθρο κάθε ατόμου.

Ένα ακόμη ζήτημα είναι το δικαίωμα των ανθρώπων να μη θέλουν να γνωρίζουν αν διατρέχουν κίνδυνο εμφάνισης μιας ανίατης ασθένειας. Σε αντίθεση με ορισμένες γενετικές εξετάσεις, όπου η έγκαιρη ανίχνευση μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες επιβίωσης, η γνώση ενός τέτοιου κινδύνου δεν είναι απαραίτητα επιθυμητή για όλους. Παραμένει, επίσης, το ερώτημα ποιος θα ελέγχει αυτές τις αξιολογήσεις και πώς θα διασφαλίζεται η ελεύθερη συμμετοχή. Όπως επισημαίνει η Κάρολ Ρόαν Γκρέσενζ, «η έγκαιρη διάγνωση έχει τεράστια οφέλη, αλλά και κόστος».

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση

Σε ορισμένες περιπτώσεις, επαγγελματίες υγείας και οικονομικοί σύμβουλοι συνεργάζονται ήδη για την προστασία της περιουσίας ηλικιωμένων. Ο Ντένις Σάντοβαλ, δικηγόρος στην Καλιφόρνια με ειδίκευση στην προστασία των ηλικιωμένων, συντονίζει ένα δίκτυο ειδικών που βοηθούν τους πελάτες του στον σχεδιασμό της διαχείρισης και μεταβίβασης της περιουσίας τους, εφόσον εκείνοι δώσουν τη συγκατάθεσή τους. Η μεγαλύτερη δυσκολία εμφανίζεται όταν οι ίδιοι δεν αναγνωρίζουν τα προβλήματα μνήμης τους ή αρνούνται να αποδεχτούν τη σοβαρότητά τους.

«Προς το παρόν, ένα από τα σημαντικότερα βήματα είναι η ενημέρωση των οικογενειών ότι οι αλλαγές στην οικονομική συμπεριφορά μπορεί να αποτελούν πρώιμη ένδειξη γνωστικής έκπτωσης», σύμφωνα με τον Σάντοβαλ.

Το πώς η άνοια μπορεί να επηρεάσει σταδιακά την καθημερινότητα και τα οικονομικά μιας οικογένειας φαίνεται στην περίπτωση της Τζαν και του Τζέρι ΝτεΚάρτερε από το Μίσιγκαν. Ο Τζέρι ΝτεΚάρτερε, που έπασχε από τη νόσο Αλτσχάιμερ, έφυγε από τη ζωή το 2023, έπειτα από 60 χρόνια γάμου με τη σύζυγό του, Τζαν.

Περίπου δέκα χρόνια πριν από τον θάνατό του, η Τζαν άρχισε να παρατηρεί αλλαγές στη συμπεριφορά του. Ενδεικτικά, η καταγραφή και ο υπολογισμός των βαθμολογιών σε μια διοργάνωση γκολφ, εργασία που παλαιότερα ολοκλήρωνε σε λίγες ώρες, άρχισε να του παίρνει ολόκληρη ημέρα. Με τον καιρό, εμφανίστηκαν σοβαρότερα συμπτώματα όπως σύγχυση, απώλεια ενδιαφέροντος και παραισθήσεις. Όπως περιγράφει η ίδια, ήταν οδυνηρό να βλέπει καθημερινά τον άνθρωπο που γνώριζε να αλλάζει σταδιακά.

Αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες, η Τζαν ανέλαβε τη διαχείριση των οικογενειακών οικονομικών, ενεργοποίησε την αυτόματη πληρωμή λογαριασμών και ανέλαβε τις συναντήσεις με την οικονομική τους σύμβουλο, Σάντι Άνταμς.

Η έγκαιρη αυτή παρέμβαση, σε συνδυασμό με τη σχέση εμπιστοσύνης που είχαν αναπτύξει με την Άνταμς, τους βοήθησε να αποφύγουν σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις. Μάλιστα, χρόνια πριν εμφανιστούν τα πρώτα εμφανή συμπτώματα, η σύμβουλος τούς είχε προτείνει να αποκτήσουν ασφάλιση μακροχρόνιας φροντίδας. Η Τζαν υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει δίπλα στην οικογένεια ένας έμπιστος οικονομικός σύμβουλος.