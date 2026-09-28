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Την είδηση ότι το ψηφιακό εργαλείο Medwatch με το οποίο ελέγχονται οι γιατροί για τις διαφημίσεις και τις αναρτήσεις που κάνουν στα social media, έχει στα ευρήματά του και τη Μαρία Καρυστιανού, έδωσε το πρωί της Δευτέρας ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Μέσα στα ευρήματα του medwatch είναι και η κυρία Καρυστιανού γιατί διαφημίζει ότι είναι κβαντική γιατρός ενώ δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη και έχει και ένα μηχάνημα βιοανάδρασης που επίσης δεν υπάρχει» είπε χαρακτηριστικά στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Υγείας.

Όπως εξήγησε «η κυρία Καρυστιανού ελέγχεται όπως οι άλλοι συνάδελφοί της, όχι εκδικητικά» διευκρινίζοντας ότι «τυχόν ποινές θα τις αποφασίσουν οι ιατρικοί σύλλογοι».

«Η κυρία Καρυστιανού προσπαθεί ως γιατρός να πουλήσει κάτι εναλλακτικό, οι γιατροί θα κρίνουν αν μπορεί να βλάψει ένα παιδί» πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης καθώς «μετά τα γεγονότα (σ.σ. με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη) έχουμε πάει σε μια λογική πιο αυστηρή».

«Όσον αφορά το πολιτικό, μέχρι πριν ανακοινώσει το κόμμα ήταν σαν ολύμπια θεότητα. Όταν λέγαμε για κβαντική ιατρική, έπεφταν χιλιάδες να την υπερασπιστούν και αυτοί που την αποθέωναν τώρα μας λένε γιατί δεν την ελέγχουμε» κατέληξε ο Άδωνις Γεωργιάδης για την Μαρία Καρυστιανού.

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