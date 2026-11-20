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Η εντυπωσιακή χρηματιστηριακή πρεμιέρα της Anthropic δεν στάθηκε αρκετή για να ανακόψει το κύμα ανησυχίας που σαρώνει τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης. Η μετοχή της εταιρείας που βρίσκεται πίσω από το chatbot Claude υποχωρούσε περίπου 5% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street, λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας διαπραγμάτευσής της και την ιστορική αρχική δημόσια προσφορά ύψους 107,3 δισ. δολαρίων.

Η πτώση περιόρισε τα κέρδη από το ντεμπούτο της Πέμπτης, όταν η μετοχή έκλεισε με άνοδο 17%, προσφέροντας μία από τις ελάχιστες θετικές εξαιρέσεις σε μια συνεδρίαση κατά την οποία ο Nasdaq έχασε 2,2%.

Το αρνητικό κλίμα διατηρήθηκε και κατά την έναρξη των ασιατικών συναλλαγών της Παρασκευής, με τις διεθνείς αγορές να οδεύουν προς το μεγαλύτερο σε διάρκεια πτωτικό σερί των τελευταίων τριών και πλέον ετών, καθώς οι πιέσεις στις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη εντείνονται.

Παρά το ισχυρό αγοραστικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε κατά τη δημόσια προσφορά, η εξαιρετικά υψηλή αποτίμηση της Anthropic και οι νέες ανταγωνιστικές απειλές επανέφεραν στο προσκήνιο το ερώτημα κατά πόσο μπορεί να διατηρηθεί η δυναμική της αγοράς AI.

«Με αυτό που φαινόταν να είναι ο τελευταίος πυλώνας στήριξης του ράλι της τεχνητής νοημοσύνης να υποχωρεί πλέον, το επενδυτικό κλίμα είναι εξαιρετικά απαισιόδοξο», σχολίασε ο Τζέραλντ Γκαν, επικεφαλής επενδύσεων της Reed Capital στη Σιγκαπούρη.

Όπως εξήγησε, προετοιμάζεται να ενισχύσει τις τοποθετήσεις του σε ποιοτικές μετοχές σε ελκυστικότερες αποτιμήσεις, παραμένοντας ωστόσο ιδιαίτερα προσεκτικός απέναντι στον κίνδυνο πρόωρων αγορών σε μια αγορά που συνεχίζει να υποχωρεί.

Παγκόσμιο sell-off με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη

Ο δείκτης MSCI Asia Pacific υποχώρησε κατά 3,4%, διευρύνοντας τις απώλειές του για έβδομη διαδοχική συνεδρίαση και κατευθυνόμενος προς το χαμηλότερο κλείσιμο από τον Απρίλιο.

Η εξέλιξη αυτή οδηγούσε και τον MSCI All Country World Index, έναν από τους βασικότερους δείκτες της παγκόσμιας χρηματιστηριακής αγοράς, προς το μεγαλύτερο πτωτικό σερί από τον Σεπτέμβριο του 2023.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Anthropic βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής, αποτελώντας ένα κρίσιμο τεστ για τη διάθεση των επενδυτών να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης σε ιδιαίτερα υψηλές αποτιμήσεις.

«Το επενδυτικό κλίμα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη επιδεινώνεται συνεχώς και η σημερινή ημέρα δεν αποτέλεσε εξαίρεση», δήλωσε ο Τζόρνταν Γουάτσον, διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων της Tandem Investment Advisors.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Anthropic αποτελεί πλέον τον πιο άμεσο και διαφανή χρηματιστηριακό δείκτη της διάθεσης ανάληψης κινδύνου στον κλάδο του AI.

Η μεγαλύτερη IPO στην ιστορία και η αποτίμηση των 1,8 τρισ. δολαρίων

Η δημόσια προσφορά της Anthropic προσέλκυσε ζήτηση επταπλάσια των διαθέσιμων μετοχών, επιβεβαιώνοντας το τεράστιο ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών.

Στην Ιαπωνία, οι επενδυτές υπέβαλαν εντολές για μετοχές συνολικής αξίας 9,4 δισ. δολαρίων, εξασφαλίζοντας τελικά τίτλους αξίας 3 δισ. δολαρίων. Παράλληλα, ιδιώτες επενδυτές από το Ηνωμένο Βασίλειο και την ηπειρωτική Ευρώπη απέκτησαν μετοχές αξίας 1,1 δισ. δολαρίων.

Με την άντληση 107,3 δισ. δολαρίων, η Anthropic ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ που είχε σημειώσει η SpaceX τον Ιούνιο. Η εταιρεία του Ίλον Μασκ είχε αντλήσει αρχικά 75 δισ. δολάρια, με το συνολικό ποσό να διαμορφώνεται τελικά στα 86,25 δισ. δολάρια, μετά την άσκηση του δικαιώματος υπερκατανομής.

Η ιστορική εισαγωγή απέφερε τεράστια κέρδη στους πρώτους επενδυτές της Anthropic και εκτόξευσε τη συνδυασμένη περιουσία των επτά ιδρυτών της στα 166 δισ. δολάρια.

Στους μεγάλους κερδισμένους συγκαταλέγονται επίσης οι ανάδοχοι της έκδοσης. Η Goldman Sachs, η Morgan Stanley και άλλες 20 τράπεζες εισέπραξαν συνολικά 550 εκατ. δολάρια σε προμήθειες, ποσό που αποτελεί επίσης ιστορικό ρεκόρ.

Η μετοχή της Anthropic ολοκλήρωσε την πρώτη συνεδρίασή της στη Νέα Υόρκη στα 97,17 δολάρια, έναντι τιμής διάθεσης 83 δολαρίων.

Στο ξεκίνημα των συναλλαγών, τα κέρδη είχαν φτάσει έως το 39%, προτού περιοριστούν στη διάρκεια της συνεδρίασης. Ακόμη και μετά την υποχώρηση από τα υψηλά ημέρας, η πλήρως απομειωμένη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας διαμορφώθηκε κοντά στα 1,8 τρισ. δολάρια, κατατάσσοντάς την στην έβδομη θέση μεταξύ των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών παγκοσμίως.

Η Apple φέρνει νέα απειλή στην αγορά AI

Την επιφυλακτικότητα των επενδυτών ενίσχυσαν οι πληροφορίες ότι η Apple αναπτύσσει τον δικό της αυτόνομο πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος θα μπορεί να εκτελεί ενέργειες για λογαριασμό των χρηστών.

Η αμερικανική εταιρεία επιδιώκει να αποκτήσει ισχυρότερη παρουσία σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά, στην οποία δραστηριοποιούνται ήδη η Anthropic, η OpenAI, η Meta και άλλοι τεχνολογικοί όμιλοι.

Η είσοδος της Apple εντείνει τις ανησυχίες για τον ανταγωνισμό, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές προσπαθούν να αξιολογήσουν ποιες εταιρείες θα καταφέρουν τελικά να μετατρέψουν τις τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη σε διατηρήσιμη κερδοφορία.

Η Τζίνα Μάρτιν Άνταμς, επικεφαλής στρατηγικής αγορών της HB Wealth, εκτίμησε ότι η αδυναμία της Wall Street αποτελεί συνέχεια της νευρικότητας που επικρατεί εδώ και εβδομάδες, κυρίως στον κλάδο των ημιαγωγών.

«Η χρηματοδότηση του οικοσυστήματος της τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί αναμφίβολα ένα από τα ζητήματα που απασχολούν τους επενδυτές και ασκεί πιέσεις στο σύνολο της αγοράς», σημείωσε.

Η ίδια επισήμανε ότι μέρος των ευρύτερων ρευστοποιήσεων ενδέχεται να συνδέεται και με την ανάγκη επενδυτών να πουλήσουν συμμετοχές σε άλλες εταιρείες, προκειμένου να εξασφαλίσουν κεφάλαια για την αγορά μετοχών της Anthropic.

Το χρηματιστηριακό ντεμπούτο πραγματοποιήθηκε επίσης σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας για τη Nvidia, μετά την αποχώρηση του επί χρόνια επικεφαλής της, αλλά και ενόψει πιθανών αλλαγών στο ρυθμιστικό πλαίσιο της τεχνητής νοημοσύνης στις ΗΠΑ, μετά την επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές.

Έσοδα 81 δισ. δολαρίων και εκρηκτική ανάπτυξη του Claude

Πέρα από τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις της μετοχής, η Anthropic έχει καταφέρει να προσελκύσει τους επενδυτές χάρη στην ισχυρή παρουσία της στην επιχειρηματική αγορά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις ρυθμιστικές καταθέσεις της, τα ετησιοποιημένα έσοδά της, με βάση τον πρόσφατο ρυθμό δραστηριότητας, έφτασαν τα 81 δισ. δολάρια στις 31 Οκτωβρίου, αυξημένα κατά 10 δισ. δολάρια σε σύγκριση με το τέλος Σεπτεμβρίου.

Ένα από τα σημαντικότερα προϊόντα της είναι το Claude Code, ο πράκτορας τεχνητής νοημοσύνης για προγραμματιστές, ο οποίος έχει αποκτήσει ευρεία αποδοχή στη βιομηχανία λογισμικού και χρησιμοποιείται ακόμη και από μηχανικούς της NASA.

Η ανάπτυξη της πελατειακής βάσης είναι επίσης εντυπωσιακή. Στα τέλη Σεπτεμβρίου, η Anthropic διέθετε περισσότερους από 11.900 πελάτες που απέφεραν τουλάχιστον 100.000 δολάρια ο καθένας σε ετήσια βάση, έναντι περίπου 1.500 το 2025.

Η εταιρεία σχεδιάζει να επεκτείνει τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης σε περισσότερους επαγγελματικούς κλάδους, από τις νομικές υπηρεσίες έως την υγειονομική περίθαλψη.

Στο διοικητικό συμβούλιο της Anthropic συμμετέχει, μεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύμβουλος της Novartis, Βας Ναρασίμχαν, στοιχείο που αντανακλά και το ενδιαφέρον της εταιρείας για νέες επιχειρηματικές εφαρμογές.

Το μεγάλο στοίχημα της κερδοφορίας και το κόστος των υποδομών

Παρά τους εξαιρετικά υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, η Anthropic βρίσκεται αντιμέτωπη με μια κρίσιμη πρόκληση: τον έλεγχο του κόστους των υπολογιστικών υποδομών και τη μετάβαση σε σταθερή λειτουργική κερδοφορία.

Η εταιρεία ανακοίνωσε λειτουργικές ζημίες ύψους 567 εκατ. δολαρίων για το τρίτο τρίμηνο, με τα οικονομικά της στοιχεία να επηρεάζονται από σημαντικές δαπάνες που συνδέονται με τις απαιτήσεις της τεχνητής νοημοσύνης.

Στις γνωστοποιήσεις της περιλαμβάνονται υπολογιστικά κόστη 5 δισ. δολαρίων, βάσει βραχυπρόθεσμων δεσμεύσεων, καθώς και μη ταμειακές επιβαρύνσεις 2 δισ. δολαρίων που σχετίζονται με το πρόγραμμα αντιστοίχισης φιλανθρωπικών δωρεών της εταιρείας.

Ο Βέι-Σερν Λινγκ, διευθύνων σύμβουλος της Union Bancaire Privée, σημείωσε ότι η αρχική άνοδος της μετοχής ήταν χαρακτηριστική μιας μεγάλης δημόσιας προσφοράς, ωστόσο η συνέχεια θα εξαρτηθεί από την πραγματική οικονομική επίδοση της εταιρείας.

Όπως εξήγησε, θα χρειαστούν ισχυρά αποτελέσματα στα επόμενα τρίμηνα, νέες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και ταχύτερη εμπορική αξιοποίηση των προϊόντων, προκειμένου να υποχωρήσει η απαισιοδοξία γύρω από τον κλάδο.

«Οι επενδυτές δεν διαθέτουν ακόμη πολλά θεμελιώδη στοιχεία για να αξιολογήσουν την Anthropic. Μεγάλο μέρος της αξίας της βασίζεται στο μέλλον, το οποίο παραμένει αβέβαιο», επισήμανε.

Goldman Sachs: Έως το 2030 η θετική ελεύθερη ταμειακή ροή

Οι αναλυτές της Goldman Sachs εκτιμούν ότι η Anthropic ενδέχεται να χρειαστεί μέχρι το 2030 για να εμφανίσει θετικές ετήσιες ελεύθερες ταμειακές ροές.

Την ίδια στιγμή, προβλέπουν ότι τα ετήσια έσοδα της εταιρείας θα μπορούσαν να εκτοξευθούν κοντά στα 685 δισ. δολάρια έως το τέλος της δεκαετίας.

Η επίτευξη ενός τόσο φιλόδοξου στόχου προϋποθέτει, ωστόσο, ότι η Anthropic θα συνεχίσει να αυξάνει ταχύτατα την πελατειακή της βάση, διατηρώντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητά της απέναντι σε φθηνότερα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης ανοικτών βαρών, μεταξύ των οποίων και εκείνα που αναπτύσσουν κινεζικές εταιρείες.

Ένας ακόμη παράγοντας που θα μπορούσε να στηρίξει τη μετοχή τους επόμενους μήνες είναι η ενδεχόμενη ένταξή της σε μεγάλους χρηματιστηριακούς δείκτες.

Η Anthropic θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στον Russell 1000 και στον Nasdaq 100 ακόμη και από τον Δεκέμβριο, εφόσον πληροί τα κριτήρια πρόωρης ένταξης.

Η FTSE Russell και ο Nasdaq έχουν ήδη τροποποιήσει τους σχετικούς κανόνες μέσα στο 2026, επιτρέποντας την ταχύτερη προσθήκη μεγάλων νεοεισηγμένων εταιρειών στους δείκτες τους.

Μια τέτοια εξέλιξη αναμένεται να δημιουργήσει πρόσθετη ζήτηση δισεκατομμυρίων δολαρίων από επενδυτικά κεφάλαια που παρακολουθούν παθητικά την πορεία των συγκεκριμένων δεικτών.